08. 15.
péntek
űrhajós Kapu Tibor Axiom-4 houston rehabilitáció Liszt Ferenc repülőtér

Fontos dátum a magyar űrkutatásban: ekkor tér haza Kapu Tibor!

2025. augusztus 15. 13:06

Megvan mikor találkozhatunk hazánk második űrhajósával a Liszt Ferenc repülőtéren.

2025. augusztus 15. 13:06
null

Ahogy arról már lapunk is beszámolt augusztus 8-án véget ért Kapu Tibor Houston-ban zajló rehabilitációja.

Amerikából pedig augusztus 18-án délelőtt érkezik majd mega Liszt Ferenc repülőtérre a magyar űrhajós

– olvasható a Blikk cikkében.

A Magyarországra vezető utat hosszú rehabilitáció előzte meg a Houston-i űrbázison. Erre a Nemzetközi Űrállomáson eltöltött 18 nap miatt volt szükség. Hazánk második kutató űrhajósa az Axiom-4 küldetés négyfős legénységének tagjaként járhatott a világűrben. 

Nyitókép: Giorgio VIERA / AFP

***


 

Sróf
2025. augusztus 15. 13:32
Meg nem erősített információk szerint az eseményre a híres magyar teológus soha nem látott videóköszöntővel készül "A kakaszex nehézségei súlytalanságban" címmel.
