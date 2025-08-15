Fontos dátum a magyar űrkutatásban: ekkor tér haza Kapu Tibor!

Véget ért Kapu Tibor földet érést követő rehabilitációja, kiderült mikor térhet haza Magyarországra
Az utolsó akadály is elhárult a magyar űrhajós hazatérése elől.
Megvan mikor találkozhatunk hazánk második űrhajósával a Liszt Ferenc repülőtéren.
Ahogy arról már lapunk is beszámolt augusztus 8-án véget ért Kapu Tibor Houston-ban zajló rehabilitációja.
Amerikából pedig augusztus 18-án délelőtt érkezik majd mega Liszt Ferenc repülőtérre a magyar űrhajós
– olvasható a Blikk cikkében.
A Magyarországra vezető utat hosszú rehabilitáció előzte meg a Houston-i űrbázison. Erre a Nemzetközi Űrállomáson eltöltött 18 nap miatt volt szükség. Hazánk második kutató űrhajósa az Axiom-4 küldetés négyfős legénységének tagjaként járhatott a világűrben.
