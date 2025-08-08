Ft
08. 08.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Semmelweis Egyetem Axiom Space Kapu Tibor rehabilitáció NASA

Véget ért Kapu Tibor földet érést követő rehabilitációja, kiderült mikor térhet haza Magyarországra

2025. augusztus 08. 13:17

Az utolsó akadály is elhárult a magyar űrhajós hazatérése elől.

2025. augusztus 08. 13:17
null

Sikeresen lezárult Kapu Tibor földet érést követő rehabilitációjának aktív szakasza Houstonban, amit a Semmelweis Egyetem (SE) szakemberei személyesen is felügyeltek – közölte az egészségügyi intézmény pénteken az MTI-vel. Közleményük szerint ahogy a magyar űrhajós kiválasztásában és felkészítésében, úgy a rehabilitáció során is meghatározó szerepet játszott az egyetem, amelynek mintegy húsz klinikája és tanszéke vett részt az űrprogram multidiszciplináris orvos-egészségügyi hátterének biztosításában.

A közleményben idézték Merkely Béla rektort, aki hangsúlyozta: rendkívül összetett, szakmákon átívelő egyetemi összefogás valósult meg, amely nemzetközi mércével nézve is példaértékű módon járult hozzá a HUNOR-program sikeréhez. Az egyetem szinte a kezdetektől, 2022 óta aktív részese a magyar űrhajósprogramnak mint az orvos-egészségügyi háttér biztosítója – tették hozzá.

Nagyon komoly egyetemi összefogás eredménye, hogy a jelöltek egészségügyi szűrése és kiválasztása, valamint sportegészségügyi felkészítése döntően a Semmelweis Egyetem munkájára épült” 

 fogalmazott a rektor.

Az Axiom-4 küldetés négyfős legénysége, köztük Kapu Tiborral, 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson, ahol több mint 60 kísérletet végeztek el. A Dragon űrkapszula július 15-én több mint 260 kilogrammnyi rakománnyal tért vissza, benne a NASA hardverével és a küldetés során végzett kísérletek adataival. A rehabilitáció leteltével várhatóan augusztus közepén tér vissza Magyarországra.

(MTI)

Nyitókép forrása: Hornok Dávid/Hunor

***

 

