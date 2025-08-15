Ft
08. 15.
péntek
magyar válogatott Yaakobishvili Áron Yaakobishvili Antal FC Andorra spanyol másodosztály Girona

Újra együtt a család: ugyanannál a csapatnál folytatja a magyar testvérpár

2025. augusztus 15. 14:02

Yaakobishvili Áron után a középhátvéd Yaakobishvili Antalt is kölcsönvette a spanyol másodosztályban újonc FC Andorra.

2025. augusztus 15. 14:02
null

A spanyol másodosztályú labdarúgó-bajnokságba frissen feljutott FC Andorra együttesében játszik kölcsönben Yaakobishvili Antal a következő idényben, aki így öccse, a kapus Áron csapattársa lesz.

A Girona magyar utánpótlás-válogatott hátvédének kölcsönvételéről a Gerard Piqué résztulajdonában álló FC Andorra számolt be a honlapján.

 

A 21 éves középhátvéd már bemutatkozott a Girona első csapatában. Az idősebbik Yaakobishvili 2024 januárjában a Rayo Vallecano elleni kupamérkőzésen debütált, majd négy nappal később a bajnokságban is pályára lépett, az Arsenal elleni Bajnokok Ligája-találkozón pedig végig a pályán volt. Yaakobishvili Antal – aki Budapesten született, de tinédzserként családjával Barcelonába költözött – az U21-es magyar válogatott tagja.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: fcandorra.com

