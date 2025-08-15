Újra együtt a család: ugyanannál a csapatnál folytatja a magyar testvérpár

Megvan az új csapata a Barcelona BL-győztes magyar kapusának – már be is mutatták
Marad a spanyol bajnokságban.
Yaakobishvili Áron után a középhátvéd Yaakobishvili Antalt is kölcsönvette a spanyol másodosztályban újonc FC Andorra.
A spanyol másodosztályú labdarúgó-bajnokságba frissen feljutott FC Andorra együttesében játszik kölcsönben Yaakobishvili Antal a következő idényben, aki így öccse, a kapus Áron csapattársa lesz.
A Girona magyar utánpótlás-válogatott hátvédének kölcsönvételéről a Gerard Piqué résztulajdonában álló FC Andorra számolt be a honlapján.
A 21 éves középhátvéd már bemutatkozott a Girona első csapatában. Az idősebbik Yaakobishvili 2024 januárjában a Rayo Vallecano elleni kupamérkőzésen debütált, majd négy nappal később a bajnokságban is pályára lépett, az Arsenal elleni Bajnokok Ligája-találkozón pedig végig a pályán volt. Yaakobishvili Antal – aki Budapesten született, de tinédzserként családjával Barcelonába költözött – az U21-es magyar válogatott tagja.
