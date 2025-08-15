Újra együtt a család: ugyanannál a csapatnál folytatja a magyar testvérpár

A Girona magyar utánpótlás-válogatott hátvédének kölcsönvételéről a Gerard Piqué résztulajdonában álló FC Andorra számolt be a honlapján.

🆕 Antal, 𝐓𝐑𝐈𝐂𝐎𝐋𝐎𝐑! — FC Andorra (@fcandorra) August 15, 2025

A 21 éves középhátvéd már bemutatkozott a Girona első csapatában. Az idősebbik Yaakobishvili 2024 januárjában a Rayo Vallecano elleni kupamérkőzésen debütált, majd négy nappal később a bajnokságban is pályára lépett, az Arsenal elleni Bajnokok Ligája-találkozón pedig végig a pályán volt. Yaakobishvili Antal – aki Budapesten született, de tinédzserként családjával Barcelonába költözött – az U21-es magyar válogatott tagja.

🇦🇩 𝑭𝑪𝑨 🤝🏻 família 𝒀𝑨𝑨𝑲𝑶𝑩𝑰𝑺𝑯𝑽𝑰𝑳𝑰 🇭🇺 pic.twitter.com/5MQTIKzhw9 — FC Andorra (@fcandorra) August 15, 2025

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: fcandorra.com