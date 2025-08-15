Ft
08. 15.
Magyarország béke Szijjártó Péter Orbán Viktor világháború

Orbán Viktor a Harcosok Klubjában rámutatott: „Mi vagyunk az egyetlen ország, amely Európa valódi érdekét képviselte”

2025. augusztus 15. 14:06

A miniszterelnök szerint együttműködés kell a blokkosodás helyett, illetve újra kell indítani a világgazdaságot.

2025. augusztus 15. 14:06


„Hahó, Harcosok! Ma történelmi találkozó. Trump–Putyin, Alaszka. Az egész világ érdeke, hogy csökkentsék a harmadik világháború kockázatát, és lépjenek a béke felé” – így kezdte péntek délelőtti posztját Orbán Viktor miniszterelnök a Harcos Klubja csoportban. A miniszterelnök szerint együttműködés kell a blokkosodás helyett, illetve újra kell indítani a világgazdaságot.

Közben Brüsszel és az európai vezetők csücsülnek a váróteremben. Három és fél évig szították a háború tüzét. Pénzt adtak, fegyvert szállítottak és ukrán katonai győzelemről deliráltak

– fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve, hogy Magyarországot is bele akarták rángatni, de „ellenálltunk és kimaradtunk”. A kormányfő azt is elmondta, hogy véleménye szerint Magyarország az egyetlen ország Európában, amelynek sikerült kimaradnia a lázálmokból. 

Mi vagyunk az egyetlen ország, amely Európa valódi érdekét képviselte.”

Kiemelte, hogy Brüsszelnek nehéz lesz visszatalálnia a helyes útra, kiegészítve azzal, hogy Ukrajna NATO- és európai uniós tagságát el kell felejteni, és az európai gazdaság rendbetételére kell összpontosítani. „Pontosan úgy, ahogy az amerikaiak csinálják.”

A miniszterelnök azt is elmondta, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tárgyal az iparvédelmi és munkahelyvédelmi akciótervről, amit egyébként Gulyás Gergely a Kormányinfón jelentett be.

 Orbán Viktor arra is kitért üzenetében, hogy a közszolgálatban dolgozók otthontámogatását is kidolgozták, januárban indul az évi egymillió forintos támogatás, amely összevonható az Otthon Start Programmal.

Mindenkinek lehetőséget akarunk adni arra, hogy saját otthonhoz jusson. A baloldal az albérlők Magyarországát építené, mi saját otthont akarunk mindenkinek

– hangoztatta a kormányfő, majd hozzátette, hogy szerinte Magyarország nem várhat Brüsszelre

Harcolunk az igazságért. Harcolj a hazugság ellen! Még 240 nap”

 – tette hozzá végül a miniszterelnök.

Nyitókép forrása: NICOLAS TUCAT / AFP

 

