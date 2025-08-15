Orbán Viktor a Harcosok Klubjában rámutatott: „Mi vagyunk az egyetlen ország, amely Európa valódi érdekét képviselte”

Mi vagyunk az egyetlen ország, amely Európa valódi érdekét képviselte.”

Kiemelte, hogy Brüsszelnek nehéz lesz visszatalálnia a helyes útra, kiegészítve azzal, hogy Ukrajna NATO- és európai uniós tagságát el kell felejteni, és az európai gazdaság rendbetételére kell összpontosítani. „Pontosan úgy, ahogy az amerikaiak csinálják.”

A miniszterelnök azt is elmondta, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tárgyal az iparvédelmi és munkahelyvédelmi akciótervről, amit egyébként Gulyás Gergely a Kormányinfón jelentett be.

Orbán Viktor arra is kitért üzenetében, hogy a közszolgálatban dolgozók otthontámogatását is kidolgozták, januárban indul az évi egymillió forintos támogatás, amely összevonható az Otthon Start Programmal.