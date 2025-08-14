Ft
Hiába visítottak az ellenzékiek: az Otthon Start lejjebb nyomja a lakásárakat

2025. augusztus 14. 20:53

Az ingatlanfejlesztők sok kerületben éppen a másfél millió forintos értékhatár fölött kínálják az új lakásokat, azonban ha bele akarnak férni a programba, kénytelenek lesznek árat csökkenteni.

2025. augusztus 14. 20:53
null

Sokan tartottak attól a kormány Otthon Start programmal kapcsolatos bejelentése után, hogy emelkedni fognak még tovább az ingatlanárak, a szakma szerint ez nem fog előfordulni. Tibor Dávid, az Építőipari Vállalkozók Országos Szövetségének (ÉVOSZ) alelnöke szerint nem kizárt, hogy szeptembertől még árcsökkenés is tapasztalható lesz a fővárosi ingatlanpiacon. 

A szakember a Világgazdaságnak elárulta, vannak olyan ingatlanfejlesztők, akik négyzetméterenként 1,6-1,7 millió forintért árulta az új lakásokat, azonban most a program miatt a gyorsabb eladás érdekében kénytelen lesz lejjebb vinni az árakat.

Meggyőződésem, hogy vissza fogják vinni 1,5 millióra, hogy ne maradjanak ki a körből”

– fogalmazott az ÉVOSZ alelnöke.

Úgy fogalmazott, vidéken eddig sem voltak jellemzőek az 1,2-1,3 millió forintos új lakás négyzetméterárak, így a nagyvárosokban hozhat talán valamekkora drágulást, de Budapesten már más a helyzet, hiszen a fővárosban az értékhatár körül kínáljak az új lakásokat, azaz igencsak rezeg a léc.

Balogh László, az Ingatlan.com szakértője szerint fordulópontot hozhat a budapesti újlakás-piacon az Otthon Start program, hiszen úgy látja, jelenleg 4000-5000 olyan lakás megépítése van csőben a fővárosban, ahol a négyzetméterár a másfél milliós plafonnak felel meg. 

Kiemelte, nem zárható ki, hogy a másfél millió forintos korlát ha hosszú távon, akár 3-4 évig is kitart, akkor azok az ingatlanfejlesztőknek is, akik jóval drágábban árulják a lakásokat, valamilyen megoldást fognak kitalálni, beleférjenek a programba. 

Jelenleg Budapesten átlagosan 1,6 millió forint az új lakások átlagos négyzetméterára, de a belső kerületekben akár 2,5 - 2,8 millió forintot is elkérhetnek a fejlesztők. Persze nagy kérdés, hogy ahol 2 millió körüli négyzetméteráron kínálják a lakásokat, ott lesz-e áresés.

Az Otthon Start népszerűségét mutatja, hogy az egyik legnagyobb banki közvetítő oldal, a Bankmonitor adatai szerint a az ingatlanhitelek iránti kereslet 879 százalékkal nőtt, ami minden korábbi bejelentést követő növekedést felülmúl.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

