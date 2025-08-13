Ft
08. 13.
szerda
faktum Otthon Start Program Magyarország

Jól reagált a piac az Otthon Start Programra: példátlan keresletnövekedés a lakáshitelpiacon

2025. augusztus 13. 20:49

Az Otthon Start program nem csupán gazdasági ösztönző: hosszú távon biztosítja a családok stabil hátterét és anyagi biztonságát, előnyös mind a jelenlegi, mind a következő generációk számára.

2025. augusztus 13. 20:49
null

Az Otthon Start Program bejelentése példátlan keresletnövekedést hozott a lakáshitelpiacon: a Bankmonitor szerint egy hónap alatt 879 százalékkal ugrott meg az érdeklődés – írja a Faktum.

A fix 3 százalékos kamat, a széles jogosultsági kör és a rugalmas feltételek nemcsak a tehetősebbeket, hanem sok átlagos jövedelmű vásárlót is bevonzottak, megcáfolva a kizárólagosságot sugalló kritikákat.

A konstrukció akár 50 millió forintig, 25 éves futamidővel elérhető, házasság vagy gyerekvállalás nélkül is. A bérbeadási lehetőség és a CSOK Plusznál jóval szélesebb jogosultság tovább növeli a vonzerejét. Bár a kínálati korlátok árnyomást jelenthetnek, a kormány több, hosszabb távon ható kínálatbővítő intézkedést is bevezetett.

A keresletrobbanást nemcsak a kormány kommunikációja, hanem a program valódi pénzügyi előnyei okozták. Szakértők szerint, ha a keresletélénkítést új lakásépítési programok és engedélyezési könnyítések kísérik, a lendület hosszú távon fenntartható.

Az Otthon Start nemcsak gazdasági ösztönző, hanem hosszú távú befektetés a családok jövőjébe, stabil hátteret és anyagi biztonságot teremtve a jelenlegi és a következő generációknak is.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: Pixabay

