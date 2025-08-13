Újabb információk jelentek meg az Otthon Startról

Országszerte négy eladó lakóingatlanhirdetésből három megfelel az Otthon Start programban elérhető 3 százalékos kamatozású hitel feltételeinek.

Kiemelték, hogy a több mint 135 ezer eladó lakás és ház hirdetéséből 102 ezer megfelel a kritériumoknak, amelyek szerint maximum 1,5 millió forint lehet a négyzetméterár, emellett legfeljebb 100 millió forintos lakásra, illetve 150 millió forintos házra lehet igényelni a kedvezményes, 3 százalékos kamatozású lakáshitelt. Ez azt jelenti, hogy az ingatlan.com oldalán az eladó lakás és ház kínálatának 75 százaléka szóba jöhet a programban érintett vevőjelöltek számára.

Ráadásul az ingatlanhirdetési portál külön szűrőt fejlesztett a kamattámogatott hitel feltételeinek megfelelő ingatlanok könnyebb megtalálása érdekében.

Kitértek a vármegyeszékhelyek közötti óriási eltérésekre is. Békéscsabán szinte teljes a lefedettség: az eladásra váró lakások mindegyike, a házaknak pedig a 96,5 százaléka megfelel a feltételeknek. Hasonló a helyzet Salgótartánban, az ottani kínálat 99 százaléka kerülhet be a programba, de például Győrben is a teljes kínálat 89 százaléka "Otthon Start-képes".

A lakáspiaci szempontból az egyik legdrágább vármegyeszékhelynek számító Debrecenben a komplett választék 79 százalékára pályázhatnak a programban.

Ezen belül a lakások 86 százaléka kerülhet az első lakásvásárlók listájára, ugyanakkor a házak közül csak tízből hétre lehet esélyük.

Az ingatlan.com szakértője szerint a budapesti eladó lakások iránti kereslet számottevően az olcsóbb ingatlanoknál nőtt látványosabban. Az alacsonyabb árakkal rendelkező kisebb településeken viszont a vevők akár az eredetinél tervezett nagyobb ingatlant is vásárolhatnak a 3 százalékos kamatozású lakáshitel segítségével.

