„Az ellenzék most sztárolt pártja nem tud kiállítani egy vitaképes politikust” – Gulyás Gergely a Harcosok órájában

A családi adókedvezmény duplázásáról 2024 nyarán őszén döntött a kormány, így nehéz azt mondani, hogy a választási kampányhoz közel hozta meg a döntést. A többi döntés pedig a kormány eddigi politikájából következik, így 2029-re elér oda Magyarország, hogy amennyiben egy édesanya legalább két gyermeket vállal, akkor nem kell személyi jövedelemadót fizetnie.

Kitért arra is, hogy Magyarország az egyik olyan ország, ahonnan a lehető legkisebb arányban mennek el, dolgoznak vagy élnek külföldön. Gulyás Gergely meglátása szerint a kormány az elmúlt 15 vagy az elmúlt 3-4 évnek a teljesítményét tekintve méltó lesz arra, hogy a választópolgárok bizalmát újra kiérdemelje. Nem szabad, hogy a mindennapi munkát a Dobrev Klára és Magyar Péter közti „háziverseny hazugságai” határozzák meg. Hozzátette: a fontos az, hogy a kormány azt tartsa szem előtt, hogy mi az ország érdeke és ennek megfelelően hozzon jó döntéseket.

Arra a hírre, hogy a DK korábban megnevezett kecskeméti jelöltje bejelentette, mégsem indul, úgy reagált, „a Tisza és a DK közötti vitában minden pofon jó helyre megy”. A DK le akarta váltani jelöltjét, amikor ő megtudta, inkább „hősi halált halt”, de a párt közlése szerint meg van már az új jelölt – jegyezte meg. A politikus úgy fogalmazott, nem lehet eleve kizárni az együttműködést Gyurcsány Ferenc vagy volt feleségének pártja és a Tisza között, hiszen érdemi különbség nincs ezek között a pártok között. A Tisza Párt minden mondatában a magyar baloldal követeléseit vette át, semmilyen újszerű ajánlata nincs. Magyar Péter beszédei tartalmilag megegyeznek azzal, amit Gurcsány Ferenc vagy Dobrev Klára az elmúlt években elmondtak.

Kijelentette, a Tisza Pártnak csak hergelésre futja.

Az ellenzék most sztárolt pártja még az egészségügy területén – ami a világon mindenhol, még a Magyarországnál gazdagabb országokban is olyan ágazat, ahol az ellenzéknek nyílik területe a vitára – sem tud kiállítani egyetlen politikust, aki vitaképes a kormány államtitkárával, Takács Péterrel.