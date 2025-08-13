Ft
Zseniálisan figurázták ki Magyar Pétert, elhúzták a nótáját

2025. augusztus 13. 05:57

„Te vagy az agresszív kismalac, és mindig is az maradsz!”

2025. augusztus 13. 05:57
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Tombol a nyár. Ehhez az időjáráshoz egy forró sláger dukál, méghozzá arról a Magyar Péterről, aki őrült sebességgel, hibát hibára halmozva száguld a bukás felé.

Wellor meg is komponálta ezt a dalt Mindenki kussoljon! (Agresszív kismalac mix) címmel, ami zseniálisan figurázza ki a Tisza Párt elnökét. Szó van benne Brüsszel Peti erdélyi csúfos leszerepléséről, a szégyenteljes ellen-Tusnád rendezvényéről, az Otthon start program ellen indított hadjáratáról és természetesen a mémek százait megihlető hatalmas lebőgéséről is, amikor a saját bevallása szerint kertészmérnöknek készülő kamugép politikus napraforgónak nézett egy gazt, majd szánalmasan megmagyarázta a csúfos beégését. ”

Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala 

Összesen 2 komment

altercat1
2025. augusztus 13. 06:35
Opus-napra forgó liliomfi...
Válasz erre
0
0
Tarhonya
2025. augusztus 13. 06:32
Mocskos tisza!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!