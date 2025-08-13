„Tombol a nyár. Ehhez az időjáráshoz egy forró sláger dukál, méghozzá arról a Magyar Péterről, aki őrült sebességgel, hibát hibára halmozva száguld a bukás felé.

Wellor meg is komponálta ezt a dalt Mindenki kussoljon! (Agresszív kismalac mix) címmel, ami zseniálisan figurázza ki a Tisza Párt elnökét. Szó van benne Brüsszel Peti erdélyi csúfos leszerepléséről, a szégyenteljes ellen-Tusnád rendezvényéről, az Otthon start program ellen indított hadjáratáról és természetesen a mémek százait megihlető hatalmas lebőgéséről is, amikor a saját bevallása szerint kertészmérnöknek készülő kamugép politikus napraforgónak nézett egy gazt, majd szánalmasan megmagyarázta a csúfos beégését. ”