Akkora égbekiáltó dolgot mondott Magyar Péter a magyar inflációról, hogy az még a saját híveinek is kínos lett
A Tisza-vezér minden határon túlment a hergelésben.
„Te vagy az agresszív kismalac, és mindig is az maradsz!”
„Tombol a nyár. Ehhez az időjáráshoz egy forró sláger dukál, méghozzá arról a Magyar Péterről, aki őrült sebességgel, hibát hibára halmozva száguld a bukás felé.
Wellor meg is komponálta ezt a dalt Mindenki kussoljon! (Agresszív kismalac mix) címmel, ami zseniálisan figurázza ki a Tisza Párt elnökét. Szó van benne Brüsszel Peti erdélyi csúfos leszerepléséről, a szégyenteljes ellen-Tusnád rendezvényéről, az Otthon start program ellen indított hadjáratáról és természetesen a mémek százait megihlető hatalmas lebőgéséről is, amikor a saját bevallása szerint kertészmérnöknek készülő kamugép politikus napraforgónak nézett egy gazt, majd szánalmasan megmagyarázta a csúfos beégését. ”
Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala