08. 12.
Miért lesz különösen jó Budapesten az Otthon Start?

2025. augusztus 12. 16:31

A program pontosan azoknak segít, akiknek ma a legnehezebb saját lakáshoz jutni az országban.

2025. augusztus 12. 16:31
Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra
„Budapesten ma az első lakás megvásárlása sokaknak szinte lehetetlen küldetés — magas árak, nagy önerő, kiszámíthatatlan kamatok miatt. A fővárosi lakhatási válság az elmúlt években komoly kihívássá vált, amelyet a Kormány orvosolni kíván.

Ezért van az Airbnb-moratórium, ezért épül meg a Diákváros, és ezért indul az Otthon Start program is. Fix 3% kamat akár 25 évre — nem drágul a törlesztő. Csak 10% önerő kell — nem kell évekig spórolni, hogy beléphess a piacra. Árkorlátok (max. 1,5 M Ft/m², lakás 100 M Ft-ig) — ez fékezi az árrobbanást, miközben új lehetőségeket nyit. Nincs életkori vagy családi megkötés — fiatalok, párok, egyedülállók, idősebbek is élhetnek vele. Budapesten is teljes körűen elérhető — az új építésű ingatlanok áremelkedését pedig még csökkentheti is!

Tehát az Otthon Start pontosan azoknak segít, akiknek ma a legnehezebb saját lakáshoz jutni az országban, és ők Budapesten élnek.

 Hiszen itt a legmagasabbak az albérletárak, ezért a fix törlesztő itt éri meg leginkább a fiataloknak az albérlet díjával szemben. Itt a legdrágábbak az ingatlanok, ezért az ár- és négyzetméterár-korlát fékezi a drágulást, és új vevőknek ad lehetőséget vásárlásra, ami a lakásépítéseket is ösztönzi, és az albérletárakat is csökkentheti. Itt a legmagasabb a diplomások aránya, így a továbbtanulás és karrierépítés miatt itt tolódik ki leginkább a családalapítás életkora — ezért segítség, hogy nincs életkori vagy családi megkötés.

Ez a program esélyt ad a fővárosi fiataloknak és családoknak, hogy ne kelljen elhagyniuk Budapestet, hanem saját otthont teremthessenek itt, ahol élnek és dolgoznak.”

Nyitókép: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala

***

