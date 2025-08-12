Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
ponthatár főszezon bérleti fővárosban Otthon Start Program albérletpiac hitel Budapest albérletár

Megérkezett a változás: mindenki nézzen rá az albérletárakra!

2025. augusztus 12. 12:17

Izgalmas időszak elé nézünk.

2025. augusztus 12. 12:17
null

Mmérsékelt drágulás történt a bérleti piacon a KSH-ingatlan.com lakbérindexének júliusi adatai szerint a felsőoktatási ponthatárok kihirdetéséhez köthető főszezonhoz képest: országosan 1,4, Budapesten pedig 1,3 százalékos volt a havi áremelkedés, ami visszafogottabb a korábbi júliusokra jellemző 1,8-1,9 százalékos növekedésnél – közölte az ingatlan.com kedden az MTI-vel.

Éves összevetésben is lassult az albérletárak emelkedése, országosan 7,3 százalékról 6,9 százalékra, Budapesten pedig 6,7 százalékról 6,6 százalékra mérséklődött a drágulás üteme.

A ponthatárok kihirdetése utáni héten a sok esetben egyetemvárosként is funkcionáló vármegyeszékhelyeken 20 százalékkal nőtt a telefonos érdeklődések száma a kiadó lakások iránt, míg a fővárosban csak 4 százalékkal; az ingatlan.com szerint 

ez részben az Otthon start program előszeleként is értékelhető.

A közleményben Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kifejtette: az albérletpiacra is komoly hatással lehet majd az első lakás megvásárlását elősegítő, szeptemberben induló Otthon Start Program, mert sokak számára a hitelből történő lakásvásárlás komoly alternatívát jelenthet a bérléssel szemben. Az átlagos budapesti 260 ezer forintos havi albérletárhoz képest egy 25 évre felvett, 50 milliós hitel havi törlesztője 237 ezer forint, ugyanakkor ehhez legalább 5,5 millió forint önrészre is szüksége lesz az első lakásvásárlóknak – ismertette.

Az ingatlanhirdetési portál adatai szerint augusztus első hetében Budapesten csökkentek az albérletárak.

Jelenleg 260 ezer forint az átlagos fővárosi bérleti díj, szemben a július végére jellemző 270 ezer forinttal. 

(MTI)

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Róka László/MTI/MTVA

***

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fakkiralya
•••
2025. augusztus 12. 13:40 Szerkesztve
Mmérsékelt drágulás történt a bérleti piacon a KSH-" Ráadásul két m el. És a lakások árában milyen változás következett be az elmúlt 1 évben?
Válasz erre
1
0
states-2
2025. augusztus 12. 13:26
Mint az várható volt, ha a pszichopata azt mondja, hogy emelkednek az árak, akkor azok csökkennek. Tehát bármit hazudik, annak mindig a fordítottja igaz.
Válasz erre
3
0
salátás
2025. augusztus 12. 13:04
turulminator 2025. augusztus 12. 12:26 Raneztem az alberletarakra, Becsben Eleg baratsagosak a Pestihez kepest ----------- és miért nem takarodsz oda? annyira azért nem fasza a helyzet?
Válasz erre
3
0
turulminator
2025. augusztus 12. 12:26
Raneztem az alberletarakra, Becsben Eleg baratsagosak a Pestihez kepest
Válasz erre
1
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!