Megérkezett a változás: mindenki nézzen rá az albérletárakra!

Mmérsékelt drágulás történt a bérleti piacon a KSH-ingatlan.com lakbérindexének júliusi adatai szerint a felsőoktatási ponthatárok kihirdetéséhez köthető főszezonhoz képest: országosan 1,4, Budapesten pedig 1,3 százalékos volt a havi áremelkedés, ami visszafogottabb a korábbi júliusokra jellemző 1,8-1,9 százalékos növekedésnél – közölte az ingatlan.com kedden az MTI-vel.

Éves összevetésben is lassult az albérletárak emelkedése, országosan 7,3 százalékról 6,9 százalékra, Budapesten pedig 6,7 százalékról 6,6 százalékra mérséklődött a drágulás üteme.

A ponthatárok kihirdetése utáni héten a sok esetben egyetemvárosként is funkcionáló vármegyeszékhelyeken 20 százalékkal nőtt a telefonos érdeklődések száma a kiadó lakások iránt, míg a fővárosban csak 4 százalékkal; az ingatlan.com szerint

ez részben az Otthon start program előszeleként is értékelhető.

A közleményben Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kifejtette: az albérletpiacra is komoly hatással lehet majd az első lakás megvásárlását elősegítő, szeptemberben induló Otthon Start Program, mert sokak számára a hitelből történő lakásvásárlás komoly alternatívát jelenthet a bérléssel szemben. Az átlagos budapesti 260 ezer forintos havi albérletárhoz képest egy 25 évre felvett, 50 milliós hitel havi törlesztője 237 ezer forint, ugyanakkor ehhez legalább 5,5 millió forint önrészre is szüksége lesz az első lakásvásárlóknak – ismertette.

Az ingatlanhirdetési portál adatai szerint augusztus első hetében Budapesten csökkentek az albérletárak.

Jelenleg 260 ezer forint az átlagos fővárosi bérleti díj, szemben a július végére jellemző 270 ezer forinttal.

(MTI)