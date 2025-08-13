Ukrajnában elszabadult a pokol, fenyegetőzni kezdtek: „Fuss, Orbán, amíg nem késő!”

Megvadultak az ukránok: így készítette elő Magyarország Kárpátalja elfoglalását
Az SZBU korábbi vezetője szerint akcióba kellene lendülnie Ukrajna kémelhárításának.
Az SZBU egykori vezetője szerint csak idő kérdése, és menekülnie kell Magyarország miniszterelnökének, akit orosz kémnek tart, és már szólt az európai és amerikai barátainak, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket Orbán Viktor ellen.
Fuss, Orbán Vitya, fuss, amíg nem késő – ezzel a címmel írt cikket Hrihorij Omelcsenko, Ukrajna Biztonsági Szolgálatának (SZBU) katonai hírszerzési osztályának egykori vezetője, az UkrReporter jelenlegi publicistája.
Ő a hazaáruló-szökevény elnök Viktor Janukovics és a háborús bűnös Vlagyimir Putyin komája, Viktor Medvedcsuk névrokona. Biztos vagyok benne, hogy miniszterelnöki ciklusának lejárta után, de akár már korábban is, Orbán az ukrán Viktorok sorsára jut
– írja Omelcsenko. A cikk úgy folytatódik: „2013-ban a Méltóság forradalma idején az emberek „Fuss, Vitya, fuss!” felirattal vitték a plakátokat. Tüntetők ezrei tapssal fogadták őket, és azt skandálták: Kijev, gyere a Majdanra! Ukrajna, lázadj! Azt hiszem, hogy a közeljövőben hasonló események várnak Magyarországra is, ahol putyini és lukasenkai mintára Orbán Viktor fasiszta autoriter rezsimje van kialakulóban. Ezért azt tanácsolom neki: Fuss, Vitya, fuss, amíg nem késő!” A szerző egyébként több alkalommal is hivatkozik Rácz András „elemzőre”, akinek munkásságáról nemrég lerántották a leplet, valamint a politika szemétdombjáról visszatérő Magyar Bálintra.
Belső információim szerint 2007 decemberében az orosz FSZB operatív adatokat kapott arról, hogy a különösen értékes ügynökük rendelkezik Orbán Viktorra és más magyar politikusokra vonatkozó bűnügyi kompromittáló anyagokkal
– folytatódik a vad ukrán történet, amit hosszasan fejteget a szerző, olyanokat írva, mint például „Orbán Viktor bőröndnyi német márkát kapott Oroszországban”, valamint azt állítva, hogy a Fidesz 2010-ben Moszkva pénzének hála nyerte meg a választásokat, majd felteszi a kérdést:
Orbán, mennyi ukrán vérre van még szükséged, hogy végre teleidd magad?
A cikk alapján Ukrajna Nemzeti Biztonsági és Védelmi Tanácsának információi szerint Magyarországnak tudomása volt arról, hogy Oroszország támadást tervez Ukrajna ellen, Orbán és Putyin pedig egy merész tervvel álltak elő: Moszkva elfoglalja Ukrajnát, Magyarország pedig az ukrán Kárpátalját.
„Figyelmeztetem a magyarokat, a NATO és az EU vezetőit, hogy Orbán és barátja, Pinter Sándor belügyminiszter fennakadtak Putyin bűnügyi kompromittáló anyagának horgán. Nagyon nagy, szinte százszázalékos a valószínűsége annak, hogy Orbánt és Pintért az orosz titkosszolgálatok beszervezték” – teszi hozzá.
A NATO és az EU politikai vezetésének vannak eszközei arra, hogy helyre tegyék a moszkvai ügynököt. Hogy ez mit jelent, azt jól tudja névrokona, Viktor Janukovics. Barátaim és kollégáim révén Európában és az Egyesült Államokban már gondoskodtam egy s másról
– közölte fenyegetően az SZBU egykori vezetője.
Hrihorij Omelcsenko egyébként már megírta, hogy bizalmas információt kapott arról, hogy amennyiben az orosz hadsereg sikeres támadás után elfoglalja Kijevet, a magyar hadsereg parancsot kap Kárpátalja megszállására, egy hamisított népszavazás lefolytatására és a régió Magyarországhoz csatolásának bejelentésére.
