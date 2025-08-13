Ukrajnában elszabadult a pokol, fenyegetőzni kezdtek: „Fuss, Orbán, amíg nem késő!”

Fuss, Orbán Vitya, fuss, amíg nem késő – ezzel a címmel írt cikket Hrihorij Omelcsenko, Ukrajna Biztonsági Szolgálatának (SZBU) katonai hírszerzési osztályának egykori vezetője, az UkrReporter jelenlegi publicistája.

Ő a hazaáruló-szökevény elnök Viktor Janukovics és a háborús bűnös Vlagyimir Putyin komája, Viktor Medvedcsuk névrokona. Biztos vagyok benne, hogy miniszterelnöki ciklusának lejárta után, de akár már korábban is, Orbán az ukrán Viktorok sorsára jut

– írja Omelcsenko. A cikk úgy folytatódik: „2013-ban a Méltóság forradalma idején az emberek „Fuss, Vitya, fuss!” felirattal vitték a plakátokat. Tüntetők ezrei tapssal fogadták őket, és azt skandálták: Kijev, gyere a Majdanra! Ukrajna, lázadj! Azt hiszem, hogy a közeljövőben hasonló események várnak Magyarországra is, ahol putyini és lukasenkai mintára Orbán Viktor fasiszta autoriter rezsimje van kialakulóban. Ezért azt tanácsolom neki: Fuss, Vitya, fuss, amíg nem késő!” A szerző egyébként több alkalommal is hivatkozik Rácz András „elemzőre”, akinek munkásságáról nemrég lerántották a leplet, valamint a politika szemétdombjáról visszatérő Magyar Bálintra.

Belső információim szerint 2007 decemberében az orosz FSZB operatív adatokat kapott arról, hogy a különösen értékes ügynökük rendelkezik Orbán Viktorra és más magyar politikusokra vonatkozó bűnügyi kompromittáló anyagokkal

– folytatódik a vad ukrán történet, amit hosszasan fejteget a szerző, olyanokat írva, mint például „Orbán Viktor bőröndnyi német márkát kapott Oroszországban”, valamint azt állítva, hogy a Fidesz 2010-ben Moszkva pénzének hála nyerte meg a választásokat, majd felteszi a kérdést:

Orbán, mennyi ukrán vérre van még szükséged, hogy végre teleidd magad?

A cikk alapján Ukrajna Nemzeti Biztonsági és Védelmi Tanácsának információi szerint Magyarországnak tudomása volt arról, hogy Oroszország támadást tervez Ukrajna ellen, Orbán és Putyin pedig egy merész tervvel álltak elő: Moszkva elfoglalja Ukrajnát, Magyarország pedig az ukrán Kárpátalját.

„Figyelmeztetem a magyarokat, a NATO és az EU vezetőit, hogy Orbán és barátja, Pinter Sándor belügyminiszter fennakadtak Putyin bűnügyi kompromittáló anyagának horgán. Nagyon nagy, szinte százszázalékos a valószínűsége annak, hogy Orbánt és Pintért az orosz titkosszolgálatok beszervezték” – teszi hozzá.

A NATO és az EU politikai vezetésének vannak eszközei arra, hogy helyre tegyék a moszkvai ügynököt. Hogy ez mit jelent, azt jól tudja névrokona, Viktor Janukovics. Barátaim és kollégáim révén Európában és az Egyesült Államokban már gondoskodtam egy s másról

– közölte fenyegetően az SZBU egykori vezetője.

Hrihorij Omelcsenko egyébként már megírta, hogy bizalmas információt kapott arról, hogy amennyiben az orosz hadsereg sikeres támadás után elfoglalja Kijevet, a magyar hadsereg parancsot kap Kárpátalja megszállására, egy hamisított népszavazás lefolytatására és a régió Magyarországhoz csatolásának bejelentésére.