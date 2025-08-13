A neofasiszta Orbán kémjei Ukrajnában: hogyan készítette elő Putyin ügynöke Kárpátalja elfoglalását – ezzel a címmel tett közzé „elemzést” Hrihorij Omelcsenko, az UkrReporter publicistája, az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) korábbi vezetője, aki szerint a magyar kormány rendkívüli állapotot vezetett be, amely a moszkvai vezérkar átfogó tervének részét képezi és az ukrán hadsereg erőinek szétforgácsolására irányul, hogy ne tudjanak hatékonyan védekezni az orosz–ukrán front legforróbb szakaszain.

Bizalmas információt kaptam arról, hogy amennyiben az orosz hadsereg sikeres támadás után elfoglalja Kijevet, a magyar hadsereg parancsot kap Kárpátalja megszállására, egy hamisított népszavazás lefolytatására és a régió Magyarországhoz csatolásának bejelentésére

– állítja az ismert ukrán szerző, aki úgy véli, a magyar hadsereg szítja a feszültséget és provokációkat hajt végre a határ mentén, míg a magyar titkosszolgálatok felderítést és toborzást folytatnak Kárpátalja területén. Omelcsenko közölte, hogy az információit átadta az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsnak (RNBO), valamint az SZBU-nak.

A cikk azt írja, moszkvai forgatókönyv szerint Orbán Viktor szándékosan élezte a helyzetet az ukrajnai magyar kisebbséggel kapcsolatban. Kárpátalján egyszerre két magyar főkonzulátuson (Ungváron és Beregszászon) tömegesen adtak titokban magyar állampolgárságot a helyieknek, „a konzulátus munkatársai kötelezték az ukránokat, hogy ne beszéljenek erről a hatóságoknak, ellenkező esetben a magyar útlevelüket semmisnek nyilvánítják.”

2022 elejére több mint 150 000 kárpátaljai lakos kapott magyar állampolgárságot – így ideális toborzási terepet teremtettek a magyar hírszerzés számára. Nehéz megbecsülni, hány kettős állampolgár tartozhat magyar ügynöki hálózatokhoz. Az ukrán kémelhárításnak bőven van ott tennivalója

– szögezte le a szerző. Hangsúlyozta: ezt az információt is átadta anno az ország Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának, valamint az SZBU-nak, és javasolta haladéktalan ellenintézkedések megtételét a magyar ügynökhálózat felderítése és tevékenységének megállítása érdekében Kárpátalján.

Az oldalon egyébként olyan cikk is megjelent korábban, amely a magyar történelmet gyalázza, és azt állítja, a magyarok köldökzsinórja az oroszoknál van elásva, és hálásnak kellene lenniük, amiért a kijevi fejedelmek megvédték őket a történelem során.