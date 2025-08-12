„Ti jöttment nép vagytok” – brutális üzenet érkezett Ukrajnából, a magyar történelmet gyalázzák

Kik azok a magyarok és mi a baj velük a Moszkvával vívott háború tükrében? – teszi fel a kérdést Ihor Havrilenko, az UkrReporter szerkesztője, aki elképesztő történelmi átkötéssel gyalázza cikkében a magyarokat. Szerinte sok választ kaphatnak az ukránok, ha megvizsgálják a „teljes igazságot” és a magyarság történetét.

A mai magyarok őshazája a Volga és az Urál-hegység között, a még mindig létező Orosz Föderáció területén található, ahonnan a hordák nyomása alatt egyre nyugatabbra és nyugatabbra vándoroltak az ősidőkben, míg el nem értek oda, ahol ma élnek. Ezért a magyarok genetikailag kapcsolódnak az ellenséges ország mélységi népeihez, közös a világnézetük, értik egymást, ugyanazt érzik, valószínűleg szimpatizálnak egymással

– állítja a szerző, aki úgy véli, az a tény, hogy egy finnugor nép egykor Európa közepéig jutott, a lényegén nem sokat változtat. „Egy lábbal még mindig ott van a Volga és az Urál között, mert a genetikai változások egy évezred alatt nem mennek végbe” – tette hozzá.

Ihor Havrilenko azt sem érti, miért van az, hogy ahhoz képest, hogy az etnikai magyarok száma Ukrajnában más országokhoz képest elenyésző, mégis éppen az ukrajnai magyarok részesülnek jelentős figyelemben, és nem a romániaiak – arról nem esik szó a cikkben, hogyan vették el az ukránok a magyar kisebbség jogait.

Ez nem véletlen. Ahogy nálunk mondják: a köldökzsinórjuk az oroszoknál van elásva, a rokonaik még mindig ott élnek

– írja a publicista.

A cikk azt is állítja, hogy a magyarok a mai Magyarország területére a Volga és az Urál között lévő ősi hazájukból a déli ukrán sztyeppéken keresztül érkeztek, ezért akár hálásak is lehetnének Ukrajnának „a kijevi fejedelmek hajthatatlan álláspontjáért, akik az ókorban nem engedték át a hordát, amely a folyosó megnyitását kérte, hogy megbüntesse szökött vazallusait”.

A hajthatatlan álláspontért aztán a mi őseink fizettek. Szóval, ne meséljétek nekünk, hogy »mi helybéliek vagyunk, mi mindig itt voltunk, és jogaink vannak«. Nem voltatok itt mindig, ti jöttment nép vagytok, és ne nézzetek ferde szemmel a mi Kárpátaljánkra, nincs itt nektek semmiféle jogotok!

– áll a portálon.

Egyébként az ukrán médiában keringő „történelmi áttekintő” alapján Magyarország kormánya máig reménykedik Kárpátalja megszerzésében, pedig az ottani lakosság többsége mindig is ukrán volt.