„Ti jöttment nép vagytok” – brutális üzenet érkezett Ukrajnából, a magyar történelmet gyalázzák

2025. augusztus 12. 18:53

„Ne nézzetek ferde szemmel a mi Kárpátaljánkra, nincs itt nektek semmiféle jogotok!” – írja az ukrán publicista, aki szerint a magyarok köldökzsinórja az oroszoknál van elásva, és hálásnak kellene lenniük, amiért a kijevi fejedelmek megvédték őket a történelem során.

2025. augusztus 12. 18:53
null

Kik azok a magyarok és mi a baj velük a Moszkvával vívott háború tükrében? – teszi fel a kérdést Ihor Havrilenko, az UkrReporter szerkesztője, aki elképesztő történelmi átkötéssel gyalázza cikkében a magyarokat. Szerinte sok választ kaphatnak az ukránok, ha megvizsgálják a „teljes igazságot” és a magyarság történetét.

A mai magyarok őshazája a Volga és az Urál-hegység között, a még mindig létező Orosz Föderáció területén található, ahonnan a hordák nyomása alatt egyre nyugatabbra és nyugatabbra vándoroltak az ősidőkben, míg el nem értek oda, ahol ma élnek. Ezért a magyarok genetikailag kapcsolódnak az ellenséges ország mélységi népeihez, közös a világnézetük, értik egymást, ugyanazt érzik, valószínűleg szimpatizálnak egymással

– állítja a szerző, aki úgy véli, az a tény, hogy egy finnugor nép egykor Európa közepéig jutott, a lényegén nem sokat változtat. „Egy lábbal még mindig ott van a Volga és az Urál között, mert a genetikai változások egy évezred alatt nem mennek végbe” – tette hozzá.

Ihor Havrilenko azt sem érti, miért van az, hogy ahhoz képest, hogy az etnikai magyarok száma Ukrajnában más országokhoz képest elenyésző, mégis éppen az ukrajnai magyarok részesülnek jelentős figyelemben, és nem a romániaiak – arról nem esik szó a cikkben, hogyan vették el az ukránok a magyar kisebbség jogait.

Ez nem véletlen. Ahogy nálunk mondják: a köldökzsinórjuk az oroszoknál van elásva, a rokonaik még mindig ott élnek

– írja a publicista.

A cikk azt is állítja, hogy a magyarok a mai Magyarország területére a Volga és az Urál között lévő ősi hazájukból a déli ukrán sztyeppéken keresztül érkeztek, ezért akár hálásak is lehetnének Ukrajnának „a kijevi fejedelmek hajthatatlan álláspontjáért, akik az ókorban nem engedték át a hordát, amely a folyosó megnyitását kérte, hogy megbüntesse szökött vazallusait”.

A hajthatatlan álláspontért aztán a mi őseink fizettek. Szóval, ne meséljétek nekünk, hogy »mi helybéliek vagyunk, mi mindig itt voltunk, és jogaink vannak«. Nem voltatok itt mindig, ti jöttment nép vagytok, és ne nézzetek ferde szemmel a mi Kárpátaljánkra, nincs itt nektek semmiféle jogotok!

– áll a portálon.

Egyébként az ukrán médiában keringő „történelmi áttekintő” alapján Magyarország kormánya máig reménykedik Kárpátalja megszerzésében, pedig az ottani lakosság többsége mindig is ukrán volt.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

pandalala
2025. augusztus 12. 19:42
:-D
zsocc44
2025. augusztus 12. 19:41
Ukrán? Nyelvük sincs. Genetikailag oroszok, de a satnya, debil fajta, akiket kiközösítettek… lengyel el is sz@r banda, románnak is fogyatékos… de azért más pénze kéne?!
Necoure Yamakee
2025. augusztus 12. 19:41
Azért csak ide fújt a szél kettő darab selyemmaki-hivő ukrán+ buzit like-olni ezt a náci szarságot. Ukránok? 1991-ben lett országuk, erre már ők védték az 1000 éves magyar királyságot. :)))))))
SzaboGeza
2025. augusztus 12. 19:40
Tolvaj kutya!!! Majd megtanulod milyen elveszteni az országodat, szolga sors, az lesz a jussod BALFASZ!!!!
