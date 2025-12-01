Nem kavicsot, hanem sziklát dobott a kormány az állóvízbe: óriási siker az új intézkedés

– mondta a Demokratának Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Mint emlékeztetett: a kormány 2015 óta sorra vezette be az otthonteremtési támogatásokat, amelyek demográfiai célokat is szolgáltak.

Arról Panyi Miklós beszélt az Ingatlan.com podcastjában, hogy fontos társadalompolitikai cél húzódik meg az Otthon Start mögött, a két leginkább támogatandó célcsoport ugyanis a családosok és a fiatalok. Mint mondta, ezzel a programmal

„az első lakásvásárló fiataloknak nagyon szélesre tárták a kaput, amelyen tényleg szinte bárki beléphet”.

Értelemszerűen a hiteligénylők 80 százaléka 40 évnél fiatalabb, ami azt mutatja: a fiatal felnőtt korosztályoknak valóban óriási lehetőség, hogy egy lakásbérlés havi díja helyett egy olcsó hitel havi törlesztőrészleteit fizetik.

Felfokozott a kereslet, de a kormányzat a kínálatbővülés érdekében és a lakásárak emelkedésének megfékezésére számos intézkedést hozott. Ilyen, hogy legfeljebb százmillió forintba kerülő lakásra és legfeljebb 150 millió forintért megvásárolható házra fordítható a hitel, valamint, hogy a megvásárolandó lakás négyzetméterára nem haladhatja meg a 1,5 millió forintot.