12. 01.
Otthon Start hitel ingatlanpiac

Nem kavicsot, hanem sziklát dobott a kormány az állóvízbe: óriási siker az új intézkedés

2025. december 01. 15:19

Az első másfél hónapban mintegy 15 ezer hiteligénylést nyújtottak be a program keretében.

2025. december 01. 15:19
null

Még az előzetes várakozásokat is felülmúlta a fix 3 százalékos hitelt nyújtó Otthon Start program első időszaka – számol be a Demokrata. A lap bankoktól származó információkra hivatkozva arról számolt be, hogy az első másfél hónapban mintegy 15 ezer hiteligénylést nyújtottak be a program keretében. Összehasonlításképp: a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) keresettségének csúcsán sem volt havi négy-öt ezernél több igénylés.

A fokozott érdeklődés nem véletlen, hiszen 

a jelenlegi kamatkörnyezetben hihetetlenül kedvező, fix 3 százalékos lakáshitelről van szó, 

amely akár 25 évre felvehető, és igényléséhez elég mindössze tíz százalék önerő. Ráadásul csak annyi a megkötés, hogy az veheti fel, akinek a megelőző tíz évben nem volt a tulajdonában lakóingatlan – ez alól is kivételt képez, ha valakinek legfeljebb 15 millió forint értékű ingatlana volt, vagy legfeljebb 50 százalékban birtokolt lakóingatlant. Továbbá az igényléshez mindössze két év társadalombiztosítási jogosultságot kell tudni igazolni, amelyből az utolsó 180 napnak magyarországinak kell lennie.

A kormány kis túlzással nem is kavicsot, hanem sziklát dobott az állóvízbe 

– mondta a Demokratának Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Mint emlékeztetett: a kormány 2015 óta sorra vezette be az otthonteremtési támogatásokat, amelyek demográfiai célokat is szolgáltak. 

Arról Panyi Miklós beszélt az Ingatlan.com podcastjában, hogy fontos társadalompolitikai cél húzódik meg az Otthon Start mögött, a két leginkább támogatandó célcsoport ugyanis a családosok és a fiatalok. Mint mondta, ezzel a programmal 

„az első lakásvásárló fiataloknak nagyon szélesre tárták a kaput, amelyen tényleg szinte bárki beléphet”.

Értelemszerűen a hiteligénylők 80 százaléka 40 évnél fiatalabb, ami azt mutatja: a fiatal felnőtt korosztályoknak valóban óriási lehetőség, hogy egy lakásbérlés havi díja helyett egy olcsó hitel havi törlesztőrészleteit fizetik.

Felfokozott a kereslet, de a kormányzat a kínálatbővülés érdekében és a lakásárak emelkedésének megfékezésére számos intézkedést hozott. Ilyen, hogy legfeljebb százmillió forintba kerülő lakásra és legfeljebb 150 millió forintért megvásárolható házra fordítható a hitel, valamint, hogy a megvásárolandó lakás négyzetméterára nem haladhatja meg a 1,5 millió forintot.

Mennyi hitelt igényelhetünk? Mekkora lesz a tölesztőrészlet és mennyit kell visszafizetni? Jobban megéri az Otthon Start Program segítségével lakást venni mint bérelni? Milyen feltételeknek kell megfelenünk, hogy részt vehessünk a programban? Erről bővebben ebben a cikkükben olvashat

Ebből az írásunkból pedig arra kaphat választ, hogy meddig lesz elérhető a program.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

 

