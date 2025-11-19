Ft
Otthon Start Panyi Miklós miniszterelnökség

Meddig lesz elérhető az Otthon Start? Az államtitkár válaszolt!

2025. november 19. 21:19

Az Otthon Startra stabil pillérként számít a kormány, mondta Panyi Miklós.

2025. november 19. 21:19
null

Panyi Miklós, a miniszterelnökség stratégiai államtitkára az ingatlan.com podcastműsorában elárulta, hogy a kormány arra számított, hogy csak szeptemberben lesz nagy kereslet az Otthon Start hitelprogram iránt, azonban a számok azt mutatják, hogy októberben és novemberben is kimagaslóan sokan választották a 3 százalékos hitelt – derül ki az Index szemléjéből.

A programban résztvevők 80 százaléka ráadásul 40 évnél fiatalabb, ami külön sikernek tekinthető.

Mindemellett az államtitkár arra is válaszolt, hogy meddig marad elérhető a program, az egyik kommentelő ugyanis erre kérdezett rá az Index cikke szerint. A hozzászóló rámutatott, 

Lengyelországban egy év elteltével kivezették az ehhez hasonló hitelprogramot.

Panyi Miklós erre adott válaszában elmondta: egy társadalompolitikai cél húzódik az Otthon Start mögött, régóta hiányzott a támogatási rendszerből ez a pillér.

„Nem titok, hogy már több éve el akarta indítani a kormány, de a háború miatt nem volt rá lehetőség” – fogalmazott.

A két leginkább támogatandó célcsoport ugyanis a családosok és a fiatalok: a családtámogatási pillér 2015 óta folyamatosan bővült, az első lakásukat vásárló fiatalokat célzó pillért pedig most lehetett elindítani.

Úgy tekintünk erre a programra, hogy ebben a logikában ez egy nagyon stabil pillér lesz

– mondta Panyi Miklós, aki felhívta a figyelmet, hogy a CSOK 2015-ben indult, majd először 2023-ban, azaz 8 évvel később nyúltak hozzá komolyabban.

Prés alatt: lenyomja az albérletárakat az Otthon Start

Az egy évvel korábbihoz képest nominálisan is olcsóbban lehet most albérlethez jutni Budapesten, miután 248 ezer forintra estek az átlagos kínálati bérleti díjak – mutat rá friss albérletpiaci elemzésében a Rentingo.

Ahogy az elemzés rámutat, a keresleti árak az augusztusi mélypont után stabilizálódtak: a bérlők átlagosan 219 ezer forintért kerestek kiadó lakást, így az augusztusi 20 százalékos rekord árolló 13 százalékra mérséklődött októberre.

A bérbeadási platform szerint az árcsökkenés nem egyenletes: a 250–350 ezer forintért hirdetett, középkategóriás lakások bérleti díja esett vissza leginkább. Ezek azok az ingatlanok, amelyekre jelenleg a legnehezebb bérlőt találni.

Nyitókép: Pixabay

lazio154-5
2025. november 20. 08:32
A legjobban támogatott célcsoport újra az ingatlan-spekulánsok szük köre lett! Enyhe nyereséget könyvelhetnek el az építőipari véllalkozások is! A családok, és az adófizetők állják a megemelkedő ingatlanárakat.
