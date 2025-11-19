Meddig lesz elérhető az Otthon Start? Az államtitkár válaszolt!

Panyi Miklós, a miniszterelnökség stratégiai államtitkára az ingatlan.com podcastműsorában elárulta, hogy a kormány arra számított, hogy csak szeptemberben lesz nagy kereslet az Otthon Start hitelprogram iránt, azonban a számok azt mutatják, hogy októberben és novemberben is kimagaslóan sokan választották a 3 százalékos hitelt – derül ki az Index szemléjéből.

A programban résztvevők 80 százaléka ráadásul 40 évnél fiatalabb, ami külön sikernek tekinthető.

Mindemellett az államtitkár arra is válaszolt, hogy meddig marad elérhető a program, az egyik kommentelő ugyanis erre kérdezett rá az Index cikke szerint. A hozzászóló rámutatott,