Meddig lesz elérhető az Otthon Start? Az államtitkár válaszolt!

A keresleti és a kínálati oldalon is történt változás.
Az Otthon Startra stabil pillérként számít a kormány, mondta Panyi Miklós.
Panyi Miklós, a miniszterelnökség stratégiai államtitkára az ingatlan.com podcastműsorában elárulta, hogy a kormány arra számított, hogy csak szeptemberben lesz nagy kereslet az Otthon Start hitelprogram iránt, azonban a számok azt mutatják, hogy októberben és novemberben is kimagaslóan sokan választották a 3 százalékos hitelt – derül ki az Index szemléjéből.
A programban résztvevők 80 százaléka ráadásul 40 évnél fiatalabb, ami külön sikernek tekinthető.
Mindemellett az államtitkár arra is válaszolt, hogy meddig marad elérhető a program, az egyik kommentelő ugyanis erre kérdezett rá az Index cikke szerint. A hozzászóló rámutatott,
Lengyelországban egy év elteltével kivezették az ehhez hasonló hitelprogramot.
Panyi Miklós erre adott válaszában elmondta: egy társadalompolitikai cél húzódik az Otthon Start mögött, régóta hiányzott a támogatási rendszerből ez a pillér.
„Nem titok, hogy már több éve el akarta indítani a kormány, de a háború miatt nem volt rá lehetőség” – fogalmazott.
A két leginkább támogatandó célcsoport ugyanis a családosok és a fiatalok: a családtámogatási pillér 2015 óta folyamatosan bővült, az első lakásukat vásárló fiatalokat célzó pillért pedig most lehetett elindítani.
Úgy tekintünk erre a programra, hogy ebben a logikában ez egy nagyon stabil pillér lesz
– mondta Panyi Miklós, aki felhívta a figyelmet, hogy a CSOK 2015-ben indult, majd először 2023-ban, azaz 8 évvel később nyúltak hozzá komolyabban.
Prés alatt: lenyomja az albérletárakat az Otthon Start
Az egy évvel korábbihoz képest nominálisan is olcsóbban lehet most albérlethez jutni Budapesten, miután 248 ezer forintra estek az átlagos kínálati bérleti díjak – mutat rá friss albérletpiaci elemzésében a Rentingo.
Ahogy az elemzés rámutat, a keresleti árak az augusztusi mélypont után stabilizálódtak: a bérlők átlagosan 219 ezer forintért kerestek kiadó lakást, így az augusztusi 20 százalékos rekord árolló 13 százalékra mérséklődött októberre.
A bérbeadási platform szerint az árcsökkenés nem egyenletes: a 250–350 ezer forintért hirdetett, középkategóriás lakások bérleti díja esett vissza leginkább. Ezek azok az ingatlanok, amelyekre jelenleg a legnehezebb bérlőt találni.
