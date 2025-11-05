Prés alatt: lenyomja az albérletárakat az Otthon Start
2025. november 05. 14:11
A keresleti és a kínálati oldalon is történt változás.
2025. november 05. 14:11
3 p
0
0
2
Mentés
Az egy évvel korábbihoz képest nominálisan is olcsóbban lehet most albérlethez jutni Budapesten, miután 248 ezer forintra estek az átlagos kínálati bérleti díjak – mutat rá friss albérletpiaci elemzésében a Rentingo, amelyet az Index szemlézett.
Ahogy az elemzés rámutat, a keresleti árak az augusztusi mélypont után stabilizálódtak:
a bérlők átlagosan 219 ezer forintért kerestek kiadó lakást, így az augusztusi 20 százalékos rekord árolló 13 százalékra mérséklődött októberre.
A bérbeadási platform szerint az árcsökkenés nem egyenletes: a 250–350 ezer forintért hirdetett, középkategóriás lakások bérleti díja esett vissza leginkább. Ezek azok az ingatlanok, amelyekre jelenleg a legnehezebb bérlőt találni.
A szeptemberben indított Otthon Start program célja, hogy mindenki saját ingatlanhoz juthasson. Hogyan vehető igénybe? Mire számítanak a bankok? Lesz-e további lakásár-emelkedés? Mindenre választ adunk!
Az elemzés alapján:
az albérletpiaci változások fő mozgatórugója a szeptembertől elérhető, de már nyáron beharangozott Otthon Start Program.
A folyamat első lépéseként
a keresleti oldalról eltűntek a magasabb jövedelemmel és az önrészhez szükséges megtakarítással rendelkező bérlők, akik részt tudnak venni a programban és immár saját ingatlan vásárlása mellett dönthettek
a kínálati oldalon pedig most jelennek meg azok a lakások, amelyeket a felső középosztály befektetési céllal vásárolt a program segítségével.
Ezek a frissen piacra kerülő bérlakások tovább növelik a kínálatot, ami várhatóan a következő hónapokban is nyomást gyakorolhat a bérleti díjakra.