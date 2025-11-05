Prés alatt: lenyomja az albérletárakat az Otthon Start

Az egy évvel korábbihoz képest nominálisan is olcsóbban lehet most albérlethez jutni Budapesten, miután 248 ezer forintra estek az átlagos kínálati bérleti díjak – mutat rá friss albérletpiaci elemzésében a Rentingo, amelyet az Index szemlézett.

Ahogy az elemzés rámutat, a keresleti árak az augusztusi mélypont után stabilizálódtak:

a bérlők átlagosan 219 ezer forintért kerestek kiadó lakást, így az augusztusi 20 százalékos rekord árolló 13 százalékra mérséklődött októberre.

A bérbeadási platform szerint az árcsökkenés nem egyenletes: a 250–350 ezer forintért hirdetett, középkategóriás lakások bérleti díja esett vissza leginkább. Ezek azok az ingatlanok, amelyekre jelenleg a legnehezebb bérlőt találni.