Prés alatt: lenyomja az albérletárakat az Otthon Start

2025. november 05. 14:11

A keresleti és a kínálati oldalon is történt változás.

2025. november 05. 14:11
A "Panelprogram 2." keretében korszerűsített (hőszigetelt és átszínezett) vasbeton-panel lakótömb a főváros III. kerületében, a Lajos utcában.

Az egy évvel korábbihoz képest nominálisan is olcsóbban lehet most albérlethez jutni Budapesten, miután 248 ezer forintra estek az átlagos kínálati bérleti díjak – mutat rá friss albérletpiaci elemzésében a Rentingo, amelyet az Index szemlézett

Ahogy az elemzés rámutat, a keresleti árak az augusztusi mélypont után stabilizálódtak:

a bérlők átlagosan 219 ezer forintért kerestek kiadó lakást, így az augusztusi 20 százalékos rekord árolló 13 százalékra mérséklődött októberre.

A bérbeadási platform szerint az árcsökkenés nem egyenletes: a 250–350 ezer forintért hirdetett, középkategóriás lakások bérleti díja esett vissza leginkább. Ezek azok az ingatlanok, amelyekre jelenleg a legnehezebb bérlőt találni.

Az elemzés alapján:

az albérletpiaci változások fő mozgatórugója a szeptembertől elérhető, de már nyáron beharangozott Otthon Start Program. 

A folyamat első lépéseként

  • a keresleti oldalról eltűntek a magasabb jövedelemmel és az önrészhez szükséges megtakarítással rendelkező bérlők, akik részt tudnak venni a programban és immár saját ingatlan vásárlása mellett dönthettek
  • a kínálati oldalon pedig most jelennek meg azok a lakások, amelyeket a felső középosztály befektetési céllal vásárolt a program segítségével.


Ezek a frissen piacra kerülő bérlakások tovább növelik a kínálatot, ami várhatóan a következő hónapokban is nyomást gyakorolhat a bérleti díjakra.

Fotó: MTI/Jászai Csaba

