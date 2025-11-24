Otthon Start Program: egyre több fiatal álma válik valóra

Lerántotta a leplet a szakértő az Otthon Start rejtett előnyeiről
A kiköltözési hullámra is ésszerű magyarázatot adott.
„A hitelpiac megélénkült, az építőipar is mocorog, az albérletpiacon pedig nagy változások mennek végbe” – mondta a Mandinernek Panyi Miklós, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese az Otthon Start Program elmúlt hónapjait értékelve. Sőt, azt is megtudtuk, hova lehet még fokozni mindezt. Interjúnk.
Hogyan értékeli az Otthon Start Program eddigi hónapjait?
Felpezsdült a hazai ingatlanpiac: a lakástranzakciók száma jelentősen megemelkedett, és az adásvételekben is nagy növekedés látható. Emellett jelentősen átalakult, kik vásárolnak lakást.
A hitelpiac megélénkült, az építőipar is „mocorog”, az albérletpiacon pedig nagy változások mennek végbe.
Kiemelném, hogy az Otthon Start Programot kifejezetten azért hirdettük meg, hogy a fiatalokat helyzetbe hozzuk, és segítséget nyújtsunk első lakásuk megvásárlásához. Az ingatlanárak megemelkedése és a magas piaci kamatok miatt főleg a 20-as, 30-as korosztály jutott nehezebben lakáshoz. A program indulása óta eltelt két hónap után kijelenthetjük, hogy a számításaink bejöttek: az első lakásvásárlók aránya országosan megduplázódott.
Vidéken is hasonló a helyzet: ott 20–25 százalékról szintén 40 százalékra emelkedett az első lakásvásárlások aránya.
Mit mutatnak a számok?
A minisztérium jelenleg a tranzakciós és hitelkihelyezési adatokat látja.
November közepéig valamivel több mint 8 ezer hiteligénylés futott végig, azaz ezekben az esetekben már folyósították a hitelt.
Emellett körülbelül 15 ezer folyamatban lévő igénylésről tudunk. A hitelek átfutási ideje általában 30–60 nap, attól függően, mennyire előkészített az ügylet, illetve szükség van-e hiánypótlásra. Amit még látunk, hogy az igénylők átlagéletkora 35 év, és jellemzően 34–35 millió forintot vesznek fel 25 éves futamidőre. Érdekesség továbbá, hogy az igénylők 40 százaléka házas. Ma tíz tranzakcióból négy ezzel a konstrukcióval történik.
Ugyanakkor a megvásárolható, hitelezhető új lakások aránya még alacsony, 10 százalék körüli, de dolgozunk azon, hogy ez változzon. A társadalompolitikai célok mellett számunkra az is nagyon fontos, hogy az elmúlt évek stagnálása után újra intenzív lakásfejlesztési folyamat induljon el, és az építőiparnak stabil megrendelései legyenek, kiszámítható jövőképpel.
Ezt is ajánljuk a témában
A kiköltözési hullámra is ésszerű magyarázatot adott.
Mit kell tudni a jelenleg zajló beruházásokról, fejlesztésekről?
A programban szigorú, négyzetméterenként másfél millió forintos árkorlátot határoztunk meg. Ennek célja az volt, hogy egyértelmű jelzést adjunk az ingatlanpiacnak – eladóknak és fejlesztőknek egyaránt –, milyen árszinten érdemes gondolkodniuk, ha a hitelkonstrukció lehetőségeit is ki akarják használni. Ennek hatása már érezhető:
Budapesten komoly árfogó hatás figyelhető meg a használt lakáspiacon. Ha egy eladó gyorsan szeretne vevőt találni, odafigyel erre a plafonra.
Az új lakásépítések terén is fontos jelzést adtunk. Ha sok új fejlesztés indul, akkor középtávon az újépítésű ingatlanok a használt lakások árát is befolyásolni fogják. Éppen ezért gyorsítópályát biztosítunk a beruházásoknak: az úgynevezett nemzetgazdasági kiemeléssel az engedélyezést tudjuk felgyorsítani. Már több mint 37 ezer új lakás fejlesztésére érkezett be kérelem, ezek közül az első hónap végéig 6200-at hagytunk jóvá, a múlt héten pedig további 11 projekt, mintegy ötezer lakással bővítette ezt a számot.
Ez az összesen 11 ezer lakásfejlesztés kiemelkedően jó eredmény, különösen annak fényében, hogy az elmúlt években évente 10–15 ezer ingatlan épült Magyarországon.
Most két hónap alatt született döntés 18 projektről: 11 budapesti, 7 vidéki, köztük debreceni, szegedi, veszprémi, pécsi és kisebb településeken található fejlesztésekről is.
Mindezeknek köszönhetően egy új, megfizethető lakáspiac alakul ki. Egy korábban engedélyezett fejlesztésnél már lehet regisztrálni a lakásokra, és bár ezek még nem kulcsrakészek, hatalmas az érdeklődés: 90 százalékukat fiatalok a fix 3 százalékos hitellel szeretnék megvásárolni. Közel ezer új lakás forog már a piacon, ami azt mutatja, hogy a fiatalok inkább új építésű ingatlanban gondolkodnak. A fejlesztők és a vevők egyszerre vannak jelen: az építőipar megmozdult.
Hogyan történik az újépítésű ingatlanok hitelezése?
Ez lesz a fix 3 százalékos hitel „harmadik lába”. Az egyik maga a 3 százalékosos hitel, amely hozza a keresletet, a másik az új lakásfejlesztések elindulása. A harmadik pedig az új lakások szerződhetősége. Jelenleg meg kell várni, amíg a lakások elkészülnek – ez másfél, két vagy akár két és fél év is lehet –, és a bankok csak a használatbavételi engedély birtokában hiteleztek. Ezt a rendszert alakítjuk át:
egy új jogintézmény, a társasházi építményi jog bevezetésével már a kivitelezés megindulásától szerződhetővé válnak a lakások.
A vevő számára ez garancia, mivel az építkezés alatt megjelenik a tulajdonjog az ingatlannyilvántartásban, és erre már adható hitel.
A törlesztés megkezdésének ideje a bankok közötti versenytől függ majd: várhatóan lesznek bankok, amelyek már az építkezés alatt lehetővé teszik a hitelfelvételt és a szakaszos folyósítást, és ehhez kedvezményeket kínálnak. Mások valószínűleg a használatbavételi engedély átvétele után várják majd el a törlesztés indítását. Mindez azt eredményezi, hogy a fiataloknak nem kell megvárniuk a lakás elkészültét a 3 százalékosos hitel felvételéhez, a fejlesztők pedig biztos vevőket látnak, így bátrabban vághatnak bele új projektekbe. Ez erős dinamikát ad a hazai lakásfejlesztéseknek.
Mit érdemes tudni a legutóbbi hitelkönnyítésről?
Nagyon sok társadalmi visszajelzést kaptunk a konstrukcióval kapcsolatban, köztük olyan élethelyzetekről, amelyeket érdemes figyelembe venni. Három fontos módosítást emelnék ki.
A programban eddig csak házastársak és szülők lehettek adóstársak, ezt most kiterjesztjük a testvérekre is – ha például a szülők nem tudnak adóstársként belépni, a testvér beléphet.
Tipikus élethelyzet az is, amikor testvérek örökölnek egy családi ingatlant;
november közepétől a testvérek résztulajdonának kivásárlására is felhasználható a fix 3 százalékos hitel.
Sok jelzés érkezett arról is, hogy önkormányzati bérlakásban élők szeretnék megvásárolni lakásukat az önkormányzat által biztosított kedvezményes áron – erre mostantól szintén lehetőség lesz, így a bérleményből saját tulajdon válhat.
Újdonság az is, hogy aki önerőből kezdte el otthona felépítését, úgynevezett előfolyósítást kérhet: már az építkezés kezdetekor megkaphatja a hitel 30 százalékát, hogy el tudjon indulni.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay
Ezt is ajánljuk a témában
Miért éri meg élni az Otthon Start Program nyújtotta lehetőséggel? Milyen szempontok alapján érdemes lakást választani? Illetve, mikortól érhetők majd el az új építésű ingatlanok a piacon? Többek között erről kérdeztük Lánszki Regő építészeti államtitkárt.