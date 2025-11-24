Otthon Start Program: egyre több fiatal álma válik valóra

Mit kell tudni a jelenleg zajló beruházásokról, fejlesztésekről?

A programban szigorú, négyzetméterenként másfél millió forintos árkorlátot határoztunk meg. Ennek célja az volt, hogy egyértelmű jelzést adjunk az ingatlanpiacnak – eladóknak és fejlesztőknek egyaránt –, milyen árszinten érdemes gondolkodniuk, ha a hitelkonstrukció lehetőségeit is ki akarják használni. Ennek hatása már érezhető:

Budapesten komoly árfogó hatás figyelhető meg a használt lakáspiacon. Ha egy eladó gyorsan szeretne vevőt találni, odafigyel erre a plafonra.

Az új lakásépítések terén is fontos jelzést adtunk. Ha sok új fejlesztés indul, akkor középtávon az újépítésű ingatlanok a használt lakások árát is befolyásolni fogják. Éppen ezért gyorsítópályát biztosítunk a beruházásoknak: az úgynevezett nemzetgazdasági kiemeléssel az engedélyezést tudjuk felgyorsítani. Már több mint 37 ezer új lakás fejlesztésére érkezett be kérelem, ezek közül az első hónap végéig 6200-at hagytunk jóvá, a múlt héten pedig további 11 projekt, mintegy ötezer lakással bővítette ezt a számot.

Ez az összesen 11 ezer lakásfejlesztés kiemelkedően jó eredmény, különösen annak fényében, hogy az elmúlt években évente 10–15 ezer ingatlan épült Magyarországon.