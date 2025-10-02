Nincs megállás: rövidesen már indulhat a roham az új építésű otthonokért is

Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni a lakásvásárlásnál?

Az ingatlanpiacon van egy örökérvényű igazság:

egy lakás vagy ingatlanfejlesztés értékét három dolog határozza meg: lokáció, lokáció, lokáció.

Ez azt jelenti, hogy mielőtt alaprajzokat vagy árakat nézegetnénk, először is azt kell eldönteni, hova szeretnénk költözni. A fővárosban van, akit inkább a budai, másokat a pesti oldal vonz. Akit a munkája a belvároshoz köt, annak természetesen fontos a közlekedés, míg aki sokat jár vidékre autóval, annak célszerű olyan kerületet választania, ahonnan gyorsan elérhető az autópálya.

Ezt követően érdemes kényelmi szempontokat is figyelembe venni:

mennyi a zöldfelület,

milyen a bevásárlási, sportolási vagy szórakozási lehetőség.

A harmadik fontos szempont a környék és maga az épület állapota.

Csak ezután jönnek a részletek: mekkora a lakás, van-e elegendő hely a konyhának, elkülönül-e a nappali és a háló, megfelelő-e a belmagasság. Az sem mindegy, hogy a lakás az épületen belül hol helyezkedik el: pincében, szuterénben, félszuterénben vagy esetleg belső udvarra néz.

Néhány praktikus tanács a jelenlegi lakáskeresőknek: mindenképpen olyan ingatlant érdemes választani, amihez tároló is tartozik, és célszerű rákérdezni az esetleges „veszélyforrásokra” is. Ha például egy társasház teteje rossz állapotban van, akkor hiába újítják fel a lakást, néhány éven belül beázás és komoly problémák jelentkezhetnek.

A főépítész a Mandinernek hangsúlyozta, hogy a tendenciák szerint mintegy 50 ezer olyan lakás kerülhet piacra, amely az Otthon Start nélkül nem épült volna meg, vagy csak jóval magasabb áron.

A programnak köszönhetően mennyi új építésű lakás kerülhet majd a piacra?

A már most tapasztalható keresletnövekedés egyértelműen a 3 százalékos, fix kamatozású Otthon Start Program hatása. Használt lakások mindig lesznek a piacon, de annak érdekében, hogy ne torzuljon a kereslet és a kínálat aránya, támogatjuk a lakásépítőket és ingatlanberuházókat.

A tendenciák szerint mintegy 50 ezer olyan lakás kerülhet piacra, amely az Otthon Start nélkül nem épült volna meg, vagy csak jóval magasabb áron.

Ennek két része van. Egyrészt azok a fejlesztők, akik az Otthon Start Program keretében vállalják a feltételek maradéktalan teljesítését, és többek között olyan új lakásokat építenek, amelyeket legfeljebb másfél millió forintos négyzetméteráron kívánnak értékesíteni, gyorsított engedélyezési eljárásban részesülnek. Ez azt jelenti, hogy az engedélyezési folyamat jelentősen lerövidül.

Másrészt azok a vállalkozók, akik nagy volumenben – legalább 250 lakás – megépítését vállalják, úgynevezett nemzetgazdasági szempontból kiemelt rendelet alapján valósíthatják meg a beruházást, amely gyorsabb előrehaladást tesz lehetővé. Már két projektre elkészült a rendelet-tervezet, ezek összesen 4000 lakást érintenek, és további 4–5000 lakás fejlesztése is zöld lámpát kaphat.

Ez kölcsönösen előnyös helyzet: jó a fejlesztőknek és jó a lakásvásárlóknak is. Fontos azonban, hogy semmilyen minőségi eltérést nem fogadunk el. Minden esetben a tervtanács elé kell kerülniük a terveknek, nagy volumenű beruházásoknál országos szinten is. Ha egy elképzelés nem illeszkedik a helyi városszövetbe, a tervtanács jogosult szigorú szabályozásokat és kritikákat megfogalmazni.

Milyen hatással lehetnek az új építésű ingatlanok a piacra?

A kormánykritikus médiában gyakran elhangzik, hogy a másfél millió forintos ársapka árfelhajtó hatású, ám ez egyáltalán nem igaz. Valóban előfordult, hogy

a hitelprogram hatására egyes eladók megemelték az áraikat, de ez a folyamat két-három hónapon belül normalizálódik.

Amint a tervek szerint néhány hónapon belül megjelennek a piacon az új építésű ingatlanok – amelyekre már most igénybe lehet venni a hitelt –, az árak csökkenni kezdenek. Akinek van rá lehetősége, érdemes kivárnia ezt az időszakot, közben azonban folyamatosan figyelni a kínálatot.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy

egy új lakás megépítése szinte megduplázza a kínálati oldalon érzékelhető hatást.

Emellett ezek a beruházások az építőipar életben maradásának és fejlődésének kulcsai. Az építőipar fellendülése később olcsóbbá, gyorsabbá és egyszerűbbé teszi az építkezéseket. Mindez számos munkahelyet teremt, több hazai termék felhasználását ösztönzi, és növeli a versenyképességet. Ezért az Otthon Start Program hatalmas lehetőséget jelent a magyar gazdaság számára.

