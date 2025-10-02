Ft
Lánszki Regő beruházás piac Otthon Start Program árak vidék hitel Budapest otthonteremtés Építési és Közlekedési Minisztérium

Nincs megállás: rövidesen már indulhat a roham az új építésű otthonokért is

2025. október 02. 05:51

Töretlenül nagy az érdeklődés a fix 3 százalékos otthonteremtési hitel iránt. Miért éri meg élni az Otthon Start Program nyújtotta lehetőséggel? Milyen szempontok alapján érdemes lakást választani? Illetve, mikortól érhetők majd el az új építésű ingatlanok a piacon? Többek között erről kérdeztük Lánszki Regő építészeti államtitkárt.

2025. október 02. 05:51
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Már több mint három hete indult el az Otthon Start Program. Milyen visszajelzések érkeztek eddig, és mit mutatnak a számok?

Az ingatlan.com statisztikái is igazolják, megmozdult a piac az Otthon Start Program bejelentése óta.
Évek óta nem tapaszt mozgás jellemzi az ingatlanpiacot az Otthon Start Program bejelentése óta. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Az Otthon Start Program hivatalosan szeptember elsején rajtolt, ettől az időponttól lehet hitelt igényelni. Már az indulást megelőzően, egy-két héttel korábban is tapasztalható volt a nagy érdeklődés. Ez többek között abban mutatkozott meg, hogy jelentősen megnőtt az ingatlankeresések száma, amit az ingatlan.com statisztikái is pontosan igazolnak. Ami még figyelemre méltóbb: a Földhivatalhoz beérkező hivatalos tulajdoni laplekérések száma az előző év azonos időszakához képest az ötszörösére emelkedett. Ez egyértelműen arra utal, hogy az érdeklődők céltudatosan, konkrét ingatlanokra kerestek rá nagy számban.

Számos visszajelzés érkezett a lakáskeresőktől és az ingatlanirodáktól is, hogy soha nem tapasztalt mértékű az érdeklődés. Tízezrek kezdtek el ezzel a lehetőséggel foglalkozni. Úgy gondolom, ez nem véletlen: 

az elmúlt 35 évben, sőt még az azt megelőző időszakban sem volt hasonló lakáshoz jutási lehetőség Magyarországon.

Fontosnak tartjuk, hogy mindenkit bátorítsunk a lehetőség kihasználására, ugyanakkor szeretnénk megnyugtatni is az érdeklődőket: a program most indult, így nincs szükség kapkodásra. Jelenleg is sok lakás van a piacon, és terveink szerint az új építésű ingatlanok révén a kínálat tovább bővül majd. Mindez komoly piaci változásokat hozhat. Biztos vagyok benne, hogy aki komolyan gondolja a lakáskeresést, meg fogja találni a számára ideális otthont.

Milyen különbségek mutatkoznak vidéken és Budapesten?

Az egyik legfontosabb kérdés, hogy hol van jelenleg lakhatási válság. Mint ismert, Budapesten a helyzet kiugróan súlyos, de érintettek azok a nagyobb városok is, ahová az utóbbi időben sokan költöztek. Ilyenek például 

  • Győr, 
  • Szeged, 
  • Debrecen 
  • vagy Kecskemét 

– csak hogy néhányat említsünk. Emellett a kisebb városokban is jelentkeznek problémák, hiszen helyi szinten is gondot okoz a lakásínség. Ezért a kormány mintegy egy évvel ezelőtt határozott úgy, hogy megoldást kell találni erre.

Ennek viszonylag egyszerű oka van: ha visszatekintünk az elmúlt évtizedekre, láthatjuk, hogy a ’70-es évektől kezdve folyamatosan erősödött a központosodás. A falvakból a közeli városok felé irányult a költözés, a kisebb városokból pedig a megyei jogú városok felé, ahol jobb oktatási és szórakozási lehetőségek, valamint több munkalehetőség várta az embereket. A fiatalok többsége pedig a fővárosba költözött, hiszen itt található a legtöbb egyetem és szolgáltatás, és sokan itt érzik jól magukat.

Az elmúlt három évben – és már az azt megelőző időszakban is – sok erőfeszítést tettünk annak érdekében, hogy ez a területi eltolódás kiegyensúlyozottabb legyen.

Milyen lépésekre kell gondolni?

Bár ez nem közvetlenül kapcsolódik az Otthon Start Programhoz, közvetve mégis ugyanazt a célt szolgálja: a vidéki városokban igyekeztünk munkalehetőségeket teremteni. Logisztikai központokat és gyárakat telepítettünk, és ezek mellé az oktatást is biztosítottuk. Az alapelv az volt, hogy ezeknek a létesítményeknek nemcsak Budapesten vagy annak közvetlen környezetében van helyük, hanem olyan vidéki városokban is, mint Szeged, Debrecen vagy Tatabánya.

Az elmúlt években a gazdasági beruházások mellett kulturális központokat és intézményeket is elkezdtünk vidékre telepíteni. Ebből a megfontolásból költözik Debrecenbe a Természettudományi Múzeum, és hasonlóképpen a Közlekedési Múzeum áthelyezését is tervezzük.

Ezért támadja az ellenzék az Otthon Start Programot

Az otthonteremtési konstrukció népszerűségét az is mutatja, hogy a bankok naponta mintegy ezer hitelkérelmet fogadnak be. Az ellenzék mégis hevesen támadja ezt a lehetőséget. Mi ennek az oka?

Egy átfogó bérlakásprogram terve már körülbelül 20–30 éve napirenden van. Ez azonban legfeljebb a lakhatás gyors, átmeneti megoldására lenne alkalmas, és könnyen tévútra vezethet. Ráadásul egy állami, önkormányzati vagy piaci alapon működő bérlakásprogram profitja az építtetőnél maradna. Mi úgy gondoljuk, hogy nem ebben kell keresni a megoldást, mert ez alapvetően szemléletbeli kérdés. Fontos, hogy amikor valami megépül, vagy valaki ingatlanhoz jut, akkor a belőle származó haszon is annál a fiatalnál legyen, akinek a lakhatását megoldottuk.

A polgári kormány célja éppen ezért egy olyan program kidolgozása volt, amelynek révén minél hamarabb, minél kedvezőbb feltételekkel saját otthonhoz juthatnak mindazok, akiknek eddig nem volt erre lehetőségük. Ha valaki utánaszámol, 

a fix, 3 százalékos kamatozású hitel 25 éves futamidővel és 50 millió forintos hitelkorláttal jobban megéri, mint albérletet fizetni. 

Ráadásul így a saját tulajdonukba fektetik a pénzüket, ami miatt egészen másképp viszonyulnak majd a most és a közeljövőben vásárolt ingatlanokhoz. Ez pedig idővel jelentős fejlődést hozhat egyes városrészekben, hiszen 

az új lakók magukkal vonzzák a szolgáltatókat, és újfajta városszövet alakul ki.

Lánszki Regő (jobbra), az Építészeti és Közlekedési Minisztérium államtitkára sajtótájékoztatón ismertette, hogy a tendenciák szerint mintegy 50 ezer olyan lakás kerülhet piacra, amely az Otthon Start nélkül nem épült volna meg, vagy csak jóval magasabb áron. Fotó: ÉKM-fotó

Magyar sajátosság, hogy kifejezetten saját tulajdonú otthonra vágyunk?

Tény, hogy Magyarországon speciális a lakástulajdon és a bérlés kérdésköre: másként alakult, mint Európa számos országában. Fontos leszögezni, hogy országonként eltérő a hozzáállás, a megtérülési elvárások, az ingatlanárak, a bérleti díjak és a hozamelvárások is. Ausztriában például egészen más számokkal találkozunk: ha valaki épített egy lakást bérbeadás céljából, a befektetés körülbelül 20 év alatt térült meg a bérleti díjakból. Nyugat-Európában – így Bécsben is – ez 40–50 évig is eltarthat, mire az ingatlanfejlesztők visszakapják a pénzüket.

Érdekes példa a svéd modell is. Svédországban ugyanis nincs külön lakáspiac: ott csak társasházakat lehet egyben megvásárolni, nincsenek külön tulajdonú lakások (albetétek). Az ingatlanpiac nem a nálunk megszokott, demokratikus piacgazdasági szemléletben működik.

Éppen ezért nehéz a különböző modelleket egymással összehasonlítani. 

Amikor az ellenzék külföldi bérlakásprogramokra hivatkozik, sokszor torz képet mutat, mert nem beszél arról, hogy más országokban a lakhatás és a rezsi a fizetések hány százalékát viszi el.

Magyarországon ez a rendszer nem működne. Lehet vele kampányolni, de sem közép-, sem hosszú távon nem jelent valódi megoldást, még gazdasági szinten sem. Sokkal jobb, ha a lakók tisztában vannak azzal, hogy mibe fektetik a pénzüket, és biztosak lehetnek abban, hogy a befektetésük később náluk térül meg.

Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni a lakásvásárlásnál?

Az ingatlanpiacon van egy örökérvényű igazság: 

egy lakás vagy ingatlanfejlesztés értékét három dolog határozza meg: lokáció, lokáció, lokáció.

 Ez azt jelenti, hogy mielőtt alaprajzokat vagy árakat nézegetnénk, először is azt kell eldönteni, hova szeretnénk költözni. A fővárosban van, akit inkább a budai, másokat a pesti oldal vonz. Akit a munkája a belvároshoz köt, annak természetesen fontos a közlekedés, míg aki sokat jár vidékre autóval, annak célszerű olyan kerületet választania, ahonnan gyorsan elérhető az autópálya.

Ezt követően érdemes kényelmi szempontokat is figyelembe venni: 

  • mennyi a zöldfelület,
  • milyen a bevásárlási, sportolási vagy szórakozási lehetőség.
  • A harmadik fontos szempont a környék és maga az épület állapota. 

Csak ezután jönnek a részletek: mekkora a lakás, van-e elegendő hely a konyhának, elkülönül-e a nappali és a háló, megfelelő-e a belmagasság. Az sem mindegy, hogy a lakás az épületen belül hol helyezkedik el: pincében, szuterénben, félszuterénben vagy esetleg belső udvarra néz.

Néhány praktikus tanács a jelenlegi lakáskeresőknek: mindenképpen olyan ingatlant érdemes választani, amihez tároló is tartozik, és célszerű rákérdezni az esetleges „veszélyforrásokra” is. Ha például egy társasház teteje rossz állapotban van, akkor hiába újítják fel a lakást, néhány éven belül beázás és komoly problémák jelentkezhetnek.

A főépítész a Mandinernek hangsúlyozta, hogy a tendenciák szerint mintegy 50 ezer olyan lakás kerülhet piacra, amely az Otthon Start nélkül nem épült volna meg, vagy csak jóval magasabb áron. Fotó: ÉKM-fotó

A programnak köszönhetően mennyi új építésű lakás kerülhet majd a piacra?

A már most tapasztalható keresletnövekedés egyértelműen a 3 százalékos, fix kamatozású Otthon Start Program hatása. Használt lakások mindig lesznek a piacon, de annak érdekében, hogy ne torzuljon a kereslet és a kínálat aránya, támogatjuk a lakásépítőket és ingatlanberuházókat. 

A tendenciák szerint mintegy 50 ezer olyan lakás kerülhet piacra, amely az Otthon Start nélkül nem épült volna meg, vagy csak jóval magasabb áron.

Ennek két része van. Egyrészt azok a fejlesztők, akik az Otthon Start Program keretében vállalják a feltételek maradéktalan teljesítését, és többek között olyan új lakásokat építenek, amelyeket legfeljebb másfél millió forintos négyzetméteráron kívánnak értékesíteni, gyorsított engedélyezési eljárásban részesülnek. Ez azt jelenti, hogy az engedélyezési folyamat jelentősen lerövidül.

Másrészt azok a vállalkozók, akik nagy volumenben – legalább 250 lakás – megépítését vállalják, úgynevezett nemzetgazdasági szempontból kiemelt rendelet alapján valósíthatják meg a beruházást, amely gyorsabb előrehaladást tesz lehetővé. Már két projektre elkészült a rendelet-tervezet, ezek összesen 4000 lakást érintenek, és további 4–5000 lakás fejlesztése is zöld lámpát kaphat.

Ez kölcsönösen előnyös helyzet: jó a fejlesztőknek és jó a lakásvásárlóknak is. Fontos azonban, hogy semmilyen minőségi eltérést nem fogadunk el. Minden esetben a tervtanács elé kell kerülniük a terveknek, nagy volumenű beruházásoknál országos szinten is. Ha egy elképzelés nem illeszkedik a helyi városszövetbe, a tervtanács jogosult szigorú szabályozásokat és kritikákat megfogalmazni.

Milyen hatással lehetnek az új építésű ingatlanok a piacra?

A kormánykritikus médiában gyakran elhangzik, hogy a másfél millió forintos ársapka árfelhajtó hatású, ám ez egyáltalán nem igaz. Valóban előfordult, hogy 

a hitelprogram hatására egyes eladók megemelték az áraikat, de ez a folyamat két-három hónapon belül normalizálódik.

Amint a tervek szerint néhány hónapon belül megjelennek a piacon az új építésű ingatlanok – amelyekre már most igénybe lehet venni a hitelt –, az árak csökkenni kezdenek. Akinek van rá lehetősége, érdemes kivárnia ezt az időszakot, közben azonban folyamatosan figyelni a kínálatot.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy 

egy új lakás megépítése szinte megduplázza a kínálati oldalon érzékelhető hatást. 

Emellett ezek a beruházások az építőipar életben maradásának és fejlődésének kulcsai. Az építőipar fellendülése később olcsóbbá, gyorsabbá és egyszerűbbé teszi az építkezéseket. Mindez számos munkahelyet teremt, több hazai termék felhasználását ösztönzi, és növeli a versenyképességet. Ezért az Otthon Start Program hatalmas lehetőséget jelent a magyar gazdaság számára.

Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Illyés Tibor

