Lendületben az Otthon Start program – mutatjuk a részleteket

2025. szeptember 25. 18:18

A piaci elemzők úgy látják, ha a jelenlegi dinamika fennmarad, az adásvételek száma az idei évben kiemelkedő lehet, ami a kapcsolódó ágazatokban is tovagyűrűző hatásokat hozhat.

null

Ahogy lapunk korábban megírta, a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely arról beszélt, hogy az Otthon Start ügyintézése gyors és zökkenőmentes, a kereslet pedig továbbra is kitart. A miniszter szerint

három hét alatt mintegy 15 ezer igénylés érkezett, naponta átlagosan ezer új kérelemmel.

 A tárcavezető azt is kiemelte, hogy nemcsak a vevők, hanem az eladók is megmozdultak. A Világgazdaság értesülése szerint augusztusról szeptemberre körülbelül 31 százalékkal nőtt a feladott lakóingatlan-hirdetések száma, és szeptember első három hetében több mint 26 ezer friss hirdetés jelent meg az ingatlanpiaci portálokon. Budapesten ennél is nagyobb volt a bővülés, a megyei jogú városokban szintén jelentős élénkülést mértek. A piaci elemzők úgy látják, ha a jelenlegi dinamika fennmarad, az adásvételek száma az idei évben kiemelkedő lehet, ami a kapcsolódó ágazatokban is tovagyűrűző hatásokat hozhat.

A program szeptember 1-jén indult és fix 3 százalékos, államilag támogatott hitelt kínál. Az ingatlanpiaci adatok szerint a frissen felkerült eladó ingatlanok nagyjából 76 százaléka megfelel a program feltételeinek, Budapesten ez az arány kb. 52 százalék, a kisebb településeken megközelíti a 90 százalékot.

pemahe
2025. szeptember 25. 19:32 Szerkesztve
Aklkora lendületben van, hogy nem győúzitek tolni !
states-2
2025. szeptember 25. 19:17
Koporsószög pszichopetibe.
