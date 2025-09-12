Orbán Viktor az Otthon Start Programról: Az történik, amire számítottunk

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor szokásos péntek reggeli Kossuth rádiós interjújában beszélt a szeptember elsején elrajtolt Otthon Start Programról is, amely ugyancsak a középosztály megerősítését szolgálja.

A téma felvezetése során Törőcsik Zsolt műsorvezető ismertette, hogy már a program első hetében 5 ezer hitelkérelem érkezett a bankokhoz, és duplájára emelkedett az ingatlanok iránti érdeklődés.

Erre a kormányfő úgy reagált, hogy

az történik, amire számítottak.

Felidézte, volt egy feszültség a társadalomban, mert az ingatlanárak folyamatosan mentek felfelé. Orbán erre megjegyezte, hogy ugyan a fizetések is mentek felfelé, de nem olyan gyorsan, mint az ingatlanárak. Erre kellett egy megoldást találni, mert sok fiatal tette fel a korábbi tapasztalatok miatt azt a kérdést, hogy lesz így valaha is saját otthona.