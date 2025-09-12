Ft
09. 12.
péntek
Orbán Viktor az Otthon Start Programról

Orbán Viktor az Otthon Start Programról: Az történik, amire számítottunk

2025. szeptember 12. 19:26

A miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában hangsúlyozta, hogy az új otthonteremtési konstrukció családok százezrei számára nyit ki egy perspektívát, új távlatot.

2025. szeptember 12. 19:26
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor szokásos péntek reggeli Kossuth rádiós interjújában beszélt a szeptember elsején elrajtolt Otthon Start Programról is, amely ugyancsak a középosztály megerősítését szolgálja.

A téma felvezetése során Törőcsik Zsolt műsorvezető ismertette, hogy már a program első hetében 5 ezer hitelkérelem érkezett a bankokhoz, és duplájára emelkedett az ingatlanok iránti érdeklődés.

Erre a kormányfő úgy reagált, hogy 

az történik, amire számítottak.

Felidézte, volt egy feszültség a társadalomban, mert az ingatlanárak folyamatosan mentek felfelé. Orbán erre megjegyezte, hogy ugyan a fizetések is mentek felfelé, de nem olyan gyorsan, mint az ingatlanárak. Erre kellett egy megoldást találni, mert sok fiatal tette fel a korábbi tapasztalatok miatt azt a kérdést, hogy lesz így valaha is saját otthona.

A miniszterelnök ezután arról beszélt, hogy vannak olyan országok, melynek lakói ahhoz vannak hozzászokva, hogy albérletben laknak. „A magyarok úgy érzik, hogyha nincs saját fedél a fejük fölött, akkor földönfutóvá válhatnak” – magyarázta.

Ezután arról beszélt, hogy már jó ideje dolgoztak egy egy lakhatási programon, és most sikerült egy olyan megoldást találni, ami egy „vonzó dallamot ad ki”. 

Egy olyan jogi megoldást, pénzügyi konstrukciót sikerült találni szerinte, ami vonzó az emberek számára.

„Ez már az konstrukció, amibe bele tudják képzelni magukat az emberek. Ezért indultak meg ilyen nagy számban. Ezért is hagytuk a legszélesebben azt a kört, akik elérhetik ezt” – hangzott el.

  • „Nincs hozzákötve gyerekhez, 
  • családi állapothoz, 
  • életkorhoz, 
  • mindegy, hogy falu vagy város,

mindenkinek akartunk adni egy lehetőséget” – jelentette ki. 

Majd arra is felhívta a figyelmet a miniszterelnök, hogy az albérletárak lefelé mennek, az építőipar is megindult, ezért lesznek itt lakások, tízezrével fognak épülni. 

Nagyon bizakodó vagyok. Ez családok százezrei számára nyit ki egy perspektívát, egy távlatot”

– hangsúlyozta Orbán Viktor. 

Az idézett részek az alábbi interjúban hangzanak el a 21. perctől hangzanak el:

 

A program sok külföldön dolgozót is hazacsábíthat

A Magyar Nemzet összeállításában egy olyan forgatókönyvet is előrevetített, mely szerint az az Otthon Start Program a külföldön dolgozó fiatalokat hazatérésre ösztönözheti. 

Mint írták, egy nemzetközi kutatás szerint három dolog szükséges ahhoz, hogy egy külföldön munkát vállaló számára a hazatérés reális alternatíva legyen. Ez a három ösztönző 

  • a biztos lakhatás,
  • a családokat támogató közeg és
  • a kiszámítható megélhetés. 

A magyar kormány sokat tett és tesz azért, hogy ez a három dolog megvalósuljon. Ebben a törekvésben az Otthon Start Program egy újabb lépés a hazatérés ösztönzésben, a magyarországi otthonteremtésben. 

Kiemelték, hogy a program sajátossága, hogy egyszerre szólítja meg az itthon élőket és azokat, akik jelenleg külföldön élnek, de hosszabb távon Magyarországon szeretnének otthont és jövőt teremteni maguknak és gyermekeiknek.

A lap ismertette, hogy 

az Otthon Start nyújtotta 3 százalékos hitelt a magyarországi lakcímmel rendelkező, de szomszédos országba ingázó munkavállalók is igényelhetik anélkül, hogy magyarországi munka- és biztosítotti viszonyhoz lennének kötve.

A kölcsönt magyar és kettős állampolgárok is felvehetik, illetve nem feltétel az állampolgárság, ha az igénylő huzamos magyarországi tartózkodási jogosultsággal rendelkezik. Utóbbi körbe beletartozhat az is, aki már külföldön született, de magyar gyökerű családból származik, és jogosult Magyarországon tartózkodni.

A nem szomszédos országban munkát vállaló magyar állampolgárok akkor vehetnek részt a programban, amennyiben legalább kétéves biztosítási jogviszonnyal rendelkeznek, amiből a kölcsön igénylését megelőző 180 napot Magyarországon kell teljesíteni. A két évbe bizonyos feltételek mellett a külföldi nappali tagozatos tanulói, hallgatói jogviszony is beszámítható. A külföldi jövedelmek igazolásához többek között munkáltatói igazolás, bérjegyzék és az adott ország hatóságai által kiállított dokumentumok szükségesek – sorolták.

Érdemes más otthonteremtési lehetőségekkel kombinálni

Mint hangsúlyozták, a saját otthon megteremtésében az Otthon Start Program már önmagában is jelentős támogatást nyújt, de többletet adhat, ha egy hazatérő azt kombinálja más otthonteremtési, családtámogatási programokkal, mint például a csok plusz vagy a falusi csok. A babaváró kölcsön és a munkáshitel a bank által meghatározott mértékben beszámíthatóak az önrészbe, így annak előteremtésében jelenthetnek további segítséget – emelte ki a Magyar Nemzet.

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

herden100
2025. szeptember 12. 20:06
DE INGATLANADÓ SE LEGYEN A KÖVETKEZŐ 20 ÉVBEN.
kissb56
2025. szeptember 12. 19:39
Vége van kicsi. Ezt poloska ügynök is tudja. 😎
dundi-fan3
2025. szeptember 12. 19:38
Az áremelkedésre gondolsz, dundi? Mondjuk arra pont azt hazudtad, hogy nem lesz...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!