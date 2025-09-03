Itt a várva várt fordulat: így lőhet ki a jövőben az építőipar

Fontos fordulatról számolt be a Világgazdaság: összeállításukban kiemelték,

az építőiparban éves bázison 3,4 százalékkal, míg negyedéves alapon 6 százalékkal nőtt a termelés volumene.

A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy a szektor javuló kilátásait az is mutatja, hogy júniusban az új megrendelések száma 67,8 százalékkal nőtt, aminek köszönhetően a tárgyévi szerződésállomány 17,9 százalékos pluszban van.

Azonban mint hozzátették, hogy „óriási cikcakkokat” mutatott az elmúlt másfél évben az építőipar. Kiemelték, hogy

egy-egy nagyobb állami projekt érdemben képes befolyásolni mind a termelés, mind a megrendelésállomány alakulását.

Tovább javíthat a helyzeten a kormányzati élénkítés

Ami miatt most mégis alapos ok van arra, hogy a szektor egyértelmű trendet mutat a következő időszakban, az a kormányzati élénkítés.

Majd azzal folytatták, hogy talán épp emiatt beszélt Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője is arról a Tranzit fesztiválon, hogy ebben a helyzetben azokat a reális kitörési pontokat kell megkeresni a magyar gazdaságban, amelyeknek megvannak a forrásaik.

„Logikusan arra a következtetésre jutottunk, hogy ez az építőipar” – fogalmazott a miniszter, aki szerint ezért is indították el az Otthon Start programot.