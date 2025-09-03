Ft
Hetilap
gazdaság kormány Otthon Start trend építőipar Rogán Antal szektor miniszter

Itt a várva várt fordulat: így lőhet ki a jövőben az építőipar

2025. szeptember 03. 20:18

Az ágazati szereplők nagyon várták az Otthon Start Programot, amely a következő 5 évben 50 ezer új lakás megépítését indíthatja el.

2025. szeptember 03. 20:18
null

Fontos fordulatról számolt be a Világgazdaság: összeállításukban kiemelték, 

az építőiparban éves bázison 3,4 százalékkal, míg negyedéves alapon 6 százalékkal nőtt a termelés volumene.

A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy a szektor javuló kilátásait az is mutatja, hogy júniusban az új megrendelések száma 67,8 százalékkal nőtt, aminek köszönhetően a tárgyévi szerződésállomány 17,9 százalékos pluszban van. 

Azonban mint hozzátették, hogy „óriási cikcakkokat” mutatott az elmúlt másfél évben az építőipar. Kiemelték, hogy 

egy-egy nagyobb állami projekt érdemben képes befolyásolni mind a termelés,  mind a megrendelésállomány alakulását. 

Tovább javíthat a helyzeten a kormányzati élénkítés

Ami miatt most mégis alapos ok van arra, hogy a szektor egyértelmű trendet mutat a következő időszakban, az a kormányzati élénkítés.

Majd azzal folytatták, hogy talán épp emiatt beszélt Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője is arról a Tranzit fesztiválon, hogy ebben a helyzetben azokat a reális kitörési pontokat kell megkeresni a magyar gazdaságban, amelyeknek megvannak a forrásaik.

„Logikusan arra a következtetésre jutottunk, hogy ez az építőipar” – fogalmazott a miniszter, aki szerint ezért is indították el az Otthon Start programot.

A cikkben kitértek arra is, hogy az ágazati szereplők is nagy reményekkel várták a szeptember elsejével induló programot, amely az ígéretek szerint 

a következő 5 évben 50 ezer új lakás megépítését indíthatja el. 

Hangsúlyozták, hogy erre szükség is van, mivel az elmúlt években az infláció begyűrűzésével évtizedes mélypontra zuhant az újonnan átadott lakások száma. 

Jön az otthonfelújítási program is

Majd arra is felhívták a figyelmet, hogy az ágazat kilátásait az is tovább javítja, hogy várhatóan októberben indul majd el az az otthonfelújítási támogatás, amelyről egyelőre nagy a titkolózás.

Felidézték, hogy először a nyár közepén írt róla a Népszava, hogy 15 millió forintos otthonfelújítási támogatást tervez a kormány a színfalak mögött az ÉVOSZ javaslatára. Ezt az értesülést a Világgazdaságnak is megerősítette Tibor Dávid, a szervezet alelnöke és a Mesterplast tulajdonosa, aki azt mondta, hogy a programnak lesz egy visszatérítendő és egy vissza nem térítendő lába, ugyanakkor több verzió is van a kormány asztalán, egy 10 milliós és egy 15 milliós is, de döntés még nincs. Legkorábban augusztus végére várta, így leghamarabb októberben élesedhet a program – írt a lap.

Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

