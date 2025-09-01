Őrületes építkezési hullám jöhet: az Otthon Start a munkaerőpiacra is hatással lehet

Koji László szerint a program hatására élénkülhet az alacsony lakásépítési hajlandóság, ami miatt gyengélkedik az építőipar.

Az ÉVOSZ számításai szerint már az év végéig 10 ezerrel több lakás építését rendelhetik meg,

jövőre pedig összesen akár 25 ezer új otthon is épülhet, miközben az idén várhatóan mindössze 12-13 ezer lakást adnak át - emelte ki.

Az új hitel nemcsak 800 milliárd forinttal több megrendelést adhat az építőiparnak, de emelheti az ágazatban tartósan foglalkoztatottak számát

– mondta.

Koji László szerint a hitel kifejezetten alkalmas arra, hogy az új lakások, házak építését segítse, ugyanis a magyar építőipar – mutatott rá – ma az ország bármely pontján, így Budapesten is képes új lakóingatlant létrehozni négyzetméterenként 800 ezer forintos áron.

Az ÉVOSZ elnöke beszélt arról is, hogy a magyarországi lakásállomány fenntarthatósága szempontjából is komoly eredménye lehet a támogatott hitelnek, hiszen annak segítségével 2027-re elérhető, hogy egy év során akár 30-35 ezer új otthon épüljön.

Ez a szám már elegendő lenne a lakásállomány korösszetételének szinten tartásához, későbbi javításához

– mutatott rá.

(MTI)

Nyitókép: MTI / Vasvári Tamás

