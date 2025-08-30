Ft
08. 30.
szombat
Tranzit Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetiroda

Rogán Antal a Tranziton: Ha Brüsszel nem változtat, a háború gazdasági terhei nem fognak mérséklődni (VIDEÓ)

2025. augusztus 30. 10:55

Cikkünk frissül!

2025. augusztus 30. 10:55
„Hídállam – a magyar gazdaság esélyei a változó világgazdaságban” címmel tartott előadást Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a Tranziton. A miniszter előadását azzal kezdte, hogy a 2022-ben kitört háborúra a Nyugat – az USA akkori elnöke és az Európai Unió – „bevonódással reagált”.

„Magyarország több mint 9 ezer milliárd forintot fizetett ki azért, mert itt van ez a háború a szomszédunkban, és erre a háborúra a bevonódás politikájával válaszolt az Európai Unió és az Egyesült Államok akkori vezetése” – hangsúlyozta a tárcavezető. Ez minden egyes magyar családnak 2 millió 300 ezer forintjába került. Ha ez bent maradt volna a gazdaságban, egész más gazdasági perspektívákkal számolhatnánk – emelte ki Rogán Antal.

„A háború gazdasági hatásai nem fognak mérséklődni”

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezetője feltette a kérdést: mit lehet ilyenkor csinálni? „Számolni kell azzal a ténnyel, hogy az USA vezetése és hozzállása is megváltozott: Trump a békére törekszik. De a béke megteremtése azért nem lesz olyan egyszerű, mert az Európai Unió nem a békére törekszik” – húzta alá a miniszter. A brüsszeli Bizottság azt szeretné, hogy ez a háború Ukrajna győzelmével érjen véget. „Hiába gondoljuk azt, hogy megszülethet a béke, ha az EU oldalán nem a békepolitika van, nem a szankciós politika felszámolására törekszenek, akkor a háború gazdasági terhei Magyarország számára változatlanok.”

Ebből a helyzetből kell gazdaságpolitikát csinálni – mondta Rogán Antal. Mint mondta, azokat a reális kitörési pontokat kellett megkeresnie a kormánynak, ahol „a magyar gazdaság úgy erősíthető, hogy megvannak hozzá a forrásink, megvan hozzá az erőnk, és el tudjuk indítani azt, hogy egyszerre a magyar családok és a magyar gazdaság is gyarapodni tudjon”.

A miniszter kiemelte, a lakáshoz jutás az a szegmens, ahol úgy tudjuk erősíteni a magyar építőipart, hogy közben segítünk a magyar családoknak is. Rogán Antal szokásához híven ábrákkal is készült: szemléletes diagramon mutatta be a saját lakásban élők arányának változását egyes országokban 2010 és 2024 között. „Az Európai Unió liberális mainstreamének világképébe nem illeszkedik bele a lakástulajdon” – emelte ki, majd megjegyezte: ennek megfelelő politikát alakítanak ki. Magyarországon nőtt, azonban Ausztriában, Németországban, Belgiumban csökkent a fentebb említett – amúgyis alacsonyan lévő – arány.

 

„Amikor mi lakáspolitikát hirdetünk, ami a családpolitikához is kötődik, akkor abban is gondolkodunk, hogy az embereknek tulajdonuk legyen. Az EU sosem fog ebben gondolkodni, és az ilyen típusú programokat nem is fogják támogatni” – fogalmazott Rogán, majd megjegyezte: a Brüsszel-barát kormányok az ilyen programokat felfüggesztik. Erre a legjobb példa Varsóban van – fűzte hozzá.

Cikkünk frissül!

Fotó: MTI/Kovács Tamás

chief Bromden
2025. augusztus 30. 11:19
Tóni nélkül nincs erős, stabil kormány és párt. Hol marad a digitális polgárság és Kálmi? Elő a korbácsot, hálátlan bagázs.
Medici
2025. augusztus 30. 11:07
Ez az ember az egyik Fidesz korifeusok közül, aki miatt nem kevés jobboldali szavazópolgárnak esze ágában sincs a jelenlegi kormánypártra szavazni. Bizony ám, vita nincs!
belbuda
2025. augusztus 30. 10:59
A cseheknél tizszeres volt a növekedés...0,2 nálunk,2,0 náluk...ja,ott nincs háború...😂😂😂😂
