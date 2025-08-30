Rogán Antal a Tranziton: Ha Brüsszel nem változtat, a háború gazdasági terhei nem fognak mérséklődni (VIDEÓ)

„Hídállam – a magyar gazdaság esélyei a változó világgazdaságban” címmel tartott előadást Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a Tranziton. A miniszter előadását azzal kezdte, hogy a 2022-ben kitört háborúra a Nyugat – az USA akkori elnöke és az Európai Unió – „bevonódással reagált”.

„Magyarország több mint 9 ezer milliárd forintot fizetett ki azért, mert itt van ez a háború a szomszédunkban, és erre a háborúra a bevonódás politikájával válaszolt az Európai Unió és az Egyesült Államok akkori vezetése” – hangsúlyozta a tárcavezető. Ez minden egyes magyar családnak 2 millió 300 ezer forintjába került. Ha ez bent maradt volna a gazdaságban, egész más gazdasági perspektívákkal számolhatnánk – emelte ki Rogán Antal.

„A háború gazdasági hatásai nem fognak mérséklődni”

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezetője feltette a kérdést: mit lehet ilyenkor csinálni? „Számolni kell azzal a ténnyel, hogy az USA vezetése és hozzállása is megváltozott: Trump a békére törekszik. De a béke megteremtése azért nem lesz olyan egyszerű, mert az Európai Unió nem a békére törekszik” – húzta alá a miniszter. A brüsszeli Bizottság azt szeretné, hogy ez a háború Ukrajna győzelmével érjen véget. „Hiába gondoljuk azt, hogy megszülethet a béke, ha az EU oldalán nem a békepolitika van, nem a szankciós politika felszámolására törekszenek, akkor a háború gazdasági terhei Magyarország számára változatlanok.”

Ebből a helyzetből kell gazdaságpolitikát csinálni – mondta Rogán Antal. Mint mondta, azokat a reális kitörési pontokat kellett megkeresnie a kormánynak, ahol „a magyar gazdaság úgy erősíthető, hogy megvannak hozzá a forrásink, megvan hozzá az erőnk, és el tudjuk indítani azt, hogy egyszerre a magyar családok és a magyar gazdaság is gyarapodni tudjon”.

A miniszter kiemelte, a lakáshoz jutás az a szegmens, ahol úgy tudjuk erősíteni a magyar építőipart, hogy közben segítünk a magyar családoknak is. Rogán Antal szokásához híven ábrákkal is készült: szemléletes diagramon mutatta be a saját lakásban élők arányának változását egyes országokban 2010 és 2024 között. „Az Európai Unió liberális mainstreamének világképébe nem illeszkedik bele a lakástulajdon” – emelte ki, majd megjegyezte: ennek megfelelő politikát alakítanak ki. Magyarországon nőtt, azonban Ausztriában, Németországban, Belgiumban csökkent a fentebb említett – amúgyis alacsonyan lévő – arány.

„Amikor mi lakáspolitikát hirdetünk, ami a családpolitikához is kötődik, akkor abban is gondolkodunk, hogy az embereknek tulajdonuk legyen. Az EU sosem fog ebben gondolkodni, és az ilyen típusú programokat nem is fogják támogatni” – fogalmazott Rogán, majd megjegyezte: a Brüsszel-barát kormányok az ilyen programokat felfüggesztik. Erre a legjobb példa Varsóban van – fűzte hozzá.

Cikkünk frissül!