Nagy bejelentést tett az államtitkár: már több mint egy millióan küldték vissza a nemzeti konzultációt

Hidvéghi Balázs a közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, a magas részvétel azt jelzi, hogy a magyar emberek látják, mi zajlik: Brüsszel háborúra készül, a háború árát pedig többek között a magyarokkal akarják megfizettetni.

A brüsszeli bábkormányoktól pénzbehajtást, adóemeléseket és megszorításokat várnak el”

– fogalmazott a politikus, hozzátéve, hogy nem véletlenül jönnek ki folyamatosan a Tisza Párttól is az adóemelésekre és megszorításokra vonatkozó tervek.