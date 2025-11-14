Ft
Ft
8°C
5°C
Ft
Ft
8°C
5°C
11. 14.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 14.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Hidvéghi Balázs Európa Miniszterelnöki Kabinetiroda

Nagy bejelentést tett az államtitkár: már több mint egy millióan küldték vissza a nemzeti konzultációt

2025. november 14. 11:34

Hidvéghi Balázs elmondta, a magas részvétel azt jelzi, hogy a magyar emberek látják, mi zajlik: Brüsszel háborúra készül, a háború árát pedig többek között a magyarokkal akarják megfizettetni.

2025. november 14. 11:34
null

Már több mint egymillióan tiltakoznak a brüsszeli bábok adóemelési tervei ellen. A magyar emberek megértették, hogy nagy a tét, ezért a kormány köszönetet mond mindenkinek, aki már visszaküldte a nemzeti konzultációs kérdőívet – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pénteken a kormány Facebook-oldalán.

Ezt is ajánljuk a témában

Hidvéghi Balázs a közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, a magas részvétel azt jelzi, hogy a magyar emberek látják, mi zajlik: Brüsszel háborúra készül, a háború árát pedig többek között a magyarokkal akarják megfizettetni.

A brüsszeli bábkormányoktól pénzbehajtást, adóemeléseket és megszorításokat várnak el”

 – fogalmazott a politikus, hozzátéve, hogy nem véletlenül jönnek ki folyamatosan a Tisza Párttól is az adóemelésekre és megszorításokra vonatkozó tervek.

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta, hogy az adóemelések a dolgozókat, a gyerekes családokat, a nyugdíjasokat és a vállalkozásokat is sújtanák.

Ez a „háborús adóemelő politika” veszélyeztet mindent, amit az elmúlt 15 évben a kormány elért: a családi adórendszert, az adókedvezményeket, az édesanyák és fiatalok adómentességét, Európa legalacsonyabb személyi jövedelemadóját és társasági adó kulcsát, valamint Magyarország biztonságos energiaellátását és így a rezsicsökkentést is.

„Nem túlzás azt mondani, hogy az adóemelések megélhetési válságba sodornának sok-sok magyar családot, nyugdíjasokat, vállalkozókat, dolgozó embereket. Arra biztatok mindenkit, hogy ha még nem tette, küldje vissza a nemzeti konzultációs ívet. Ezt november 30-ig még meg lehet tenni. Tiltakozzunk minél többen a brüsszeli háborús tervek és az adóemelések ellen!” – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

(MTI)

Nyitókép forrása: MTI/Bodnár Boglárka

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pinochet
2025. november 14. 12:15
A Magyar Közlönyben megjelent döntés „célja az élelmiszerárak és a drogériai termékek árának csökkentésére bevezetett intézkedések időbeli hatályának meghosszabbítása a magyar családok védelme Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírtak szerint a hosszabbbítás egyelőre 2026. február 28-ig tart. Az árrésstop eredetileg november végén ki kellett volna vezetni. A módosítás érinti az élelmiszerek listájára vonatkozó intézkedést is. A kormány december 1-től kiterjesztette a listát további 14 élelmiszerre: Marha-fehérpecsenye Marhafelsál A marhafelsál a magyar családok védelme érdekében.
Válasz erre
0
0
Ízisz
2025. november 14. 11:42
Z. Lesz ez még több is, főleg amikor az online kitöltés is lehetséges lesz!!!😊 💯👍👌
Válasz erre
0
0
karcos-2
2025. november 14. 11:37
Multikulturális pezsgés Magyarországon Felárat kért a magyar nyelvű kiszolgálásért egy Margit körúti vietnámi kávézó
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!