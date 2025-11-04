A nemzeti konzultáció tétje, hogy mennyi pénz marad a magyar családoknál

Ismét osztottak-szoroztak a brit katonai hírszerzők: szerintük ennyi orosz esett már el a fronton
Az új helyzetértékelés szerint, már több mint 350 ezer, összességében már több mint egy millió orosz katona esett el az ukrán fronton.
A legújabb nemzeti konzultáció középpontjában az adók, a családtámogatások és a rezsiköltségek állnak, és a kormány célja, hogy a társadalom széles körben vehessen részt ezeknek a kérdéseknek a megvitatásában.
A kormány az alacsony adók és a családtámogatások mellett áll”
– jelentette ki ennek kapcsán Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács tegnapi ülése előtt tartott sajtótájékoztatón.
Mint mondta: a Fidesz–KDNP-kormány elkötelezett az alacsony adók, az adókedvezmények és a nemzeti érdekű gazdaságpolitika fenntartása mellett.
A mostani konzultáció különös jelentőséggel bír a nemzetközi helyzet miatt is, hiszen Brüsszelben háborús készülődés zajlik: az Európai Unió folytatni kívánja az orosz–ukrán háborút, sőt annak finanszírozásában is kulcsszerepet vállalna, miközben az Egyesült Államok már inkább a háború lezárásáról beszél.
De ahogy Orbán Viktor is hangsúlyozta:
a háború folytatása nemcsak biztonsági, hanem súlyos gazdasági kockázatokat is hordoz.
A kormány szerint az elhibázott háborús politika árát nem a magyar családoknak kell megfizetni magasabb rezsivel, adókkal és megszüntetett kedvezményekkel. A kormány álláspontja szerint a konzultáció egyik legfontosabb kérdése tehát, hogy „mennyi pénz marad az embereknél”.
Néhány hónap múlva választások lesznek Magyarországon, ahol éppen ezért sorsdöntő kérdés lesz, hogy az ország békepárti marad-e, vagy belesodródik a háborús finanszírozásba.
Ami a rezsicsökkentést illeti, Brüsszel erős politikai nyomást gyakorol Magyarországra, hogy az ország váljon le az orosz energiaforrásokról.
Ez azonban – mivel Magyarországnak nincs tengeri kijárata – különösen nehéz és költséges lenne”
– jegyezte meg ennek kapcsán Szijjártó Péter külügyminiszter a közelmúltban.
Mindezeken felül pedig a mostani családtámogatási rendszer fenntartása is a konzultáció egyik sarkalatos pontja, hiszen
a kormány továbbra is a magyar családokat, nem pedig a háborút vagy a migrációt kívánja finanszírozni a közpénzekből.
Brüsszel és annak hazai támogatói magasabb adókat szeretnének, míg a kormány a jelenlegi alacsony személyi jövedelemadó megtartása mellett áll.
A konzultáció továbbá vállalati adózással kapcsolatos kérdéseket is tartalmaz: ennek kapcsán fontos kiemelni, hogy az alacsony társasági adó versenyképességi előnyt jelent Magyarország számára, mivel segíti a kis- és középvállalkozásokat, valamint ösztönzi a nagyobb cégeket a befektetésekre és munkahelyteremtésre.
