11. 04.
kedd
Hidvéghi Balázs rezsicsökkentés háború család Magyarország nemzeti konzultáció

A nemzeti konzultáció tétje, hogy mennyi pénz marad a magyar családoknál

2025. november 04. 19:39

A legújabb nemzeti konzultáció középpontjában az adók, a családtámogatások és a rezsiköltségek állnak.

2025. november 04. 19:39
null

A legújabb nemzeti konzultáció középpontjában az adók, a családtámogatások és a rezsiköltségek állnak, és a kormány célja, hogy a társadalom széles körben vehessen részt ezeknek a kérdéseknek a megvitatásában.

A kormány az alacsony adók és a családtámogatások mellett áll” 

– jelentette ki ennek kapcsán Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács tegnapi ülése előtt tartott sajtótájékoztatón.

Mint mondta: a Fidesz–KDNP-kormány elkötelezett az alacsony adók, az adókedvezmények és a nemzeti érdekű gazdaságpolitika fenntartása mellett. 

A nemzetközi helyzet miatt is fontos

A mostani konzultáció különös jelentőséggel bír a nemzetközi helyzet miatt is, hiszen Brüsszelben háborús készülődés zajlik: az Európai Unió folytatni kívánja az orosz–ukrán háborút, sőt annak finanszírozásában is kulcsszerepet vállalna, miközben az Egyesült Államok már inkább a háború lezárásáról beszél. 

De ahogy Orbán Viktor is hangsúlyozta: 

a háború folytatása nemcsak biztonsági, hanem súlyos gazdasági kockázatokat is hordoz.

A kormány szerint az elhibázott háborús politika árát nem a magyar családoknak kell megfizetni magasabb rezsivel, adókkal és megszüntetett kedvezményekkel. A kormány álláspontja szerint a konzultáció egyik legfontosabb kérdése tehát, hogy „mennyi pénz marad az embereknél”. 

Néhány hónap múlva választások lesznek Magyarországon, ahol éppen ezért sorsdöntő kérdés lesz, hogy az ország békepárti marad-e, vagy belesodródik a háborús finanszírozásba.

A rezsicsökkentés védelme

Ami a rezsicsökkentést illeti, Brüsszel erős politikai nyomást gyakorol Magyarországra, hogy az ország váljon le az orosz energiaforrásokról. 

Ez azonban – mivel Magyarországnak nincs tengeri kijárata – különösen nehéz és költséges lenne” 

– jegyezte meg ennek kapcsán Szijjártó Péter külügyminiszter a közelmúltban.

Családtámogatás és adók

Mindezeken felül pedig a mostani családtámogatási rendszer fenntartása is a konzultáció egyik sarkalatos pontja, hiszen

a kormány továbbra is a magyar családokat, nem pedig a háborút vagy a migrációt kívánja finanszírozni a közpénzekből.

Brüsszel és annak hazai támogatói magasabb adókat szeretnének, míg a kormány a jelenlegi alacsony személyi jövedelemadó megtartása mellett áll.

A konzultáció továbbá vállalati adózással kapcsolatos kérdéseket is tartalmaz: ennek kapcsán fontos kiemelni, hogy az alacsony társasági adó versenyképességi előnyt jelent Magyarország számára, mivel segíti a kis- és középvállalkozásokat, valamint ösztönzi a nagyobb cégeket a befektetésekre és munkahelyteremtésre.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

 

