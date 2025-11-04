A nemzeti konzultáció tétje, hogy mennyi pénz marad a magyar családoknál

A legújabb nemzeti konzultáció középpontjában az adók, a családtámogatások és a rezsiköltségek állnak, és a kormány célja, hogy a társadalom széles körben vehessen részt ezeknek a kérdéseknek a megvitatásában.

A kormány az alacsony adók és a családtámogatások mellett áll”

– jelentette ki ennek kapcsán Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács tegnapi ülése előtt tartott sajtótájékoztatón.

Mint mondta: a Fidesz–KDNP-kormány elkötelezett az alacsony adók, az adókedvezmények és a nemzeti érdekű gazdaságpolitika fenntartása mellett.