A Tisza padlóra küldené a családi kasszákat: Magyar Péterék akár évi 3 milliót is elvehetnek a munkavállalóktól

A fideszes politikus hozzátette: „a baloldal mindig is támadta az egykulcsos, alacsony adókulcsú családi adórendszert”, és most „fű alatt elő is készítették, brutális adóemeléssel sújtanák a dolgozókat”. Hozzátette: „el akarják törölni a jelenleg egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadót, és helyette magasabb adókulcsú, többsávos adózást akarnak bevezetni 22 százalékos és 33 százalékos adókulcsokkal”.

Ez önmagában 350 milliárdos adót terhelne a magyar emberekre, a magyar családokra. Gyakorlatilag mindenkitől, aki bruttó 400 ezer forint fölött keres, attól elvonnának – mondta.