Feltették az eddigi legfontosabb kérdést: ez egyértelműen eldönti, hogy a Fidesz vagy a Tisza vezeti a versenyt

Javában zajlik a párharc a két vezető politikai erő között. És az utóbbi időben egyértelműen az egyik oldal javára.
Rákanyarodunk az utolsó hónapokra a választási kampányban. 2025 elejére Magyar Péter elfogyott a témákkal és nem tudott megújulni, míg a Fidesz új stratégiát vezetett be és maga is országjárásba kezdett. Kérdés, hogy ki került most a vezető pozícióba? Maradt a Tisza a helyén, vagy már a kormánypártok adogatják a labdát? Erre kerestük a választ a Mestertervben.
G. Fodor Gábor úgy látja, hogy a Tiszára rájött a félelem, hogy kimarad valamiből. A XXI. Század elemzője úgy fogalmazott:
Miniszterelnök Moszkvában van. Úristen, leuralja a napot! Akkor én gyorsan bejelentem a jelöltjeimet! Úristen, Nyíregyházára megy! Oda megyek én is, nehogy kimaradjak valamiből!
G. Fodor a kormány, mint egy „szimfonikus zenekar rengeteg hangszeren játszik, mutatja a kormányzóképességét”, ugyanakkor lemegy csatázni a vidéki településekre is, ahol rengeteg szereplő meg tud szólalni és sok üzenettel rendelkezik.
A Tisza ezzel szemben megpróbálja lekövetni legalább a helyszínekben a Fideszt, azzal a céllal, hogy ő is szerepeljen a hírekben. „Annyira összeszűkült a cselekvési arzenálja a Tiszának, hogy benne legyek a hírekben ott és akkor, amikor a Fidesz ott van” - fogalmazott az elemző. Emlékeztetett, hogy még a baloldali szakértők is azt mondták, a jelöltállításról, hogy annyira nem volt rossz, magyarán a kívánt célt nem érte el vele Magyar Péter.
Úgy érzik be vannak szorítva, nem tudnak hogyan előremenni, nem tudnak kezdeményezni.
- összegzett G. Fodor és hozzátette, ebből nem lehet győzelmet elérni.
