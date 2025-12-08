Ft
G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv Magyar Péter Fidesz Mráz Ágoston Sámuel

Feltették az eddigi legfontosabb kérdést: ez egyértelműen eldönti, hogy a Fidesz vagy a Tisza vezeti a versenyt

2025. december 08. 11:05

Javában zajlik a párharc a két vezető politikai erő között. És az utóbbi időben egyértelműen az egyik oldal javára.

2025. december 08. 11:05
null
Mandiner
Mandiner

Rákanyarodunk az utolsó hónapokra a választási kampányban. 2025 elejére Magyar Péter elfogyott a témákkal és nem tudott megújulni, míg a Fidesz új stratégiát vezetett be és maga is országjárásba kezdett. Kérdés, hogy ki került most a vezető pozícióba? Maradt a Tisza a helyén, vagy már a kormánypártok adogatják a labdát? Erre kerestük a választ a Mestertervben.

G. Fodor Gábor úgy látja, hogy a Tiszára rájött a félelem, hogy kimarad valamiből. A XXI. Század elemzője úgy fogalmazott:

Miniszterelnök Moszkvában van. Úristen, leuralja a napot! Akkor én gyorsan bejelentem a jelöltjeimet! Úristen, Nyíregyházára megy! Oda megyek én is, nehogy kimaradjak valamiből!

G. Fodor a kormány, mint egy „szimfonikus zenekar rengeteg hangszeren játszik, mutatja a kormányzóképességét”, ugyanakkor lemegy csatázni a vidéki településekre is, ahol rengeteg szereplő meg tud szólalni és sok üzenettel rendelkezik.

A Tisza ezzel szemben megpróbálja lekövetni legalább a helyszínekben a Fideszt, azzal a céllal, hogy ő is szerepeljen a hírekben. „Annyira összeszűkült a cselekvési arzenálja a Tiszának, hogy benne legyek a hírekben ott és akkor, amikor a Fidesz ott van” - fogalmazott az elemző. Emlékeztetett, hogy még a baloldali szakértők is azt mondták, a jelöltállításról, hogy annyira nem volt rossz, magyarán a kívánt célt nem érte el vele Magyar Péter.

Úgy érzik be vannak szorítva, nem tudnak hogyan előremenni, nem tudnak kezdeményezni. 

- összegzett G. Fodor és hozzátette, ebből nem lehet győzelmet elérni.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

 

kobi40
2025. december 08. 13:21
Poloska es kamupártja nem versenyképes.
No comment no cry
2025. december 08. 13:17
"A Tisza ezzel szemben megpróbálja lekövetni legalább a helyszínekben a Fideszt, azzal a céllal, hogy ő is szerepeljen a hírekben." Én sejtek még egy olyat a háttérben, hogy fogalmuk sincs mit csináljanak, ezért ezzel a miniszterelnök után rohangálós pótcselekvéssel igyekeznek elterelni a gondolataikat erről, elhitetve magukkal, hogy csinálnak is valamit-
Türelem
2025. december 08. 12:50
mp embernek /is/ nulla.....így egyszerű a választás.
Tippmann-M4-223
2025. december 08. 12:13
Hagyjuk meg a közvélemény kutatásokat a senyvedő komcsi ivadékok ópiumának........................ A nagy klasszikust, igen a merjünk kicsik lenni Laci bácsit idézzük, " választást és nem közvélemény kutatást kell nyerni"
