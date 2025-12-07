Ítéletet mondott a baloldali elemző: Magyar Péter éppen most veszíti el a választást

Akaratlanul is végzetes csapdát állított Magyar Péternek az ellenzéki propagandamédia és véleményformáló kaszt – írja legújabb Facebook-bejegyzésében Mandula Viktor. Az elemző szerint a Tisza Párt elnöke saját nárcizmusának és az őt másfél éve kritikátlanul éltető ellenzéki médiagépezetnek esik áldozatul.

„Másfél éve tartó kritikátlan ajnározással, a hazug cikkekkel, »kutatásokkal«, »elemzésekkel« halálkomolyan elhitették vele és a tiszás rajongótáborral, hogy ez a választás már a zsebben van, itt már nem történhet más, mint az eszelős bohóckirály megkoronázása, és a revans megindítása azokkal szemben, akik kipenderítették a jól fizető ingyenélő pozícióiból a bosszúszomjas NER-ficsúrt” – írja Mandula.