12. 07.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Mandula Viktor Magyar Péter

Ítéletet mondott a baloldali elemző: Magyar Péter éppen most veszíti el a választást

2025. december 07. 15:59

Mandula Viktor szerint a Tisza Párt elnöke lába alól kicsúszik a talaj.

2025. december 07. 15:59


Akaratlanul is végzetes csapdát állított Magyar Péternek az ellenzéki propagandamédia és véleményformáló kaszt – írja legújabb Facebook-bejegyzésében Mandula Viktor. Az elemző szerint a Tisza Párt elnöke saját nárcizmusának és az őt másfél éve kritikátlanul éltető ellenzéki médiagépezetnek esik áldozatul.

„Másfél éve tartó kritikátlan ajnározással, a hazug cikkekkel, »kutatásokkal«, »elemzésekkel« halálkomolyan elhitették vele és a tiszás rajongótáborral, hogy ez a választás már a zsebben van, itt már nem történhet más, mint az eszelős bohóckirály megkoronázása, és a revans megindítása azokkal szemben, akik kipenderítették a jól fizető ingyenélő pozícióiból a bosszúszomjas NER-ficsúrt” – írja Mandula. 

Az elemző szerint azonban változik a helyzet: a közvélemény-kutatások eredményei trendszerűen romlanak, a pár száz fős „nagygyűlésekről” készült drónfelvételek megalázóan hatnak, a Tisza Párt szervezeti és szakmai hiányosságai (az elhibázott applikációtól a jelöltállításon át a programhiányig) pedig egyre láthatóbbá válnak.

És ez az, amit egy nárcisztikus pszichopata sosem képes asszertíven kezelni, helyette jön a tombolás, a rombolás, a tények el nem fogadása, a fél évvel ezelőtti „aranykor” dühös visszakövetelése.

A lába alól kicsúszó talaj nem higgadt újratervezésre sarkallja, hanem a radikalizálódás irányába löki a pácienst. Jönnek a sértett, ugató stílusú kommentcsaták mindenkivel, a maradék alkalmassági imidzs lerombolása” – tette hozzá.

Eközben a kormánypárt pontosan azt teszi, amit a politika alapkönyvei előírnak az utolsó hónapokra: középre húzódik, felelősséget és higgadtságot sugároz, mert tudja, hogy a választásokat a centrumból lehet megnyerni.

Magyar Péter ezekben a hetekben veszíti el a választást, és ezt csak önmagának és a végtelenül beteg közegének köszönheti”

– zárta bejegyzését az elemző.

Nyitókép forrása: MTI/Purger Tamás



 

