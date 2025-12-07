Óriási Tisza-megszorítás készül: vége lehet a KATA-nak, borul a fél ország! (VIDEÓ)

Tisza-vagyonadó: Magyar Péterék brutálisan levinnék az értékhatárt és növelnék az adókulcsot
Először még ötmilliárdról volt szó és egyszázalékos kulcsról.
Kiszivárgott a Tisza Párt több száz oldalas gazdasági programja, amely brutális adóemeléseket és a KATA kvázi teljes felszámolását vetíti elő. A tervezett Tisza-megszorítócsomag súlyos terheket rakna a kisvállalkozókra, és alapjaiban írná át Magyarország adórendszerét.
November végén az Index hozta nyilvánosságra a Tisza Párthoz köthető, több száz oldalas gazdasági konvergenciaprogramot. A Magyar Péterékhez köthető brutális megszorítócsomag kiszivárgása komoly hullámokat vetett a szakmai és a politikai térben egyaránt. A dokumentum – amelyet a Mandiner sorozatban mutat be – egyik legérzékenyebb része a kisadózási formák, köztük a KATA radikális átalakítása, amely a jelenlegi rendszer teljes felszámolását vetíti elő, ebben a részben ezt járjuk körül.
A tervezet szerint a Tisza által megcélzott adó- és járuléknövelési program évente mintegy 1300 milliárd forint többletbevételt hozna a költségvetésnek.
Ennek részeként azonban a magyar kisvállalkozók brutális terheket kapnának a nyakukba.
Az Index november 25-én hozta nyilvánosságra a Tisza Párt több száz oldalas, „Magyarország 2027–2035” című gazdasági konvergenciaprogramját, amely radikális átalakítást javasol a magyar adó- és járulékrendszerben. A dokumentum évente mintegy 1300 milliárd forint többletbevételt céloz meg jelentős adóemelésekkel, új adónemekkel és a jelenlegi kedvezmények visszavágásával. Bár Magyar Péter először azt állította, hogy a tervezet nem létezik, majd azt, hogy mesterséges intelligencia készítette, több közgazdász – köztük Felcsuti Péter, Lengyel László és Dálnoki Áron – korábbi nyilatkozatai és aláírásszerű jelölései arra utalnak, hogy valódi, részletes szakmai anyagról van szó.
Felcsuti és Lengyel korábbi interjúi is megerősítik, hogy komoly adóreform-tervek készültek a párt környezetében, Dálnoki pedig többször beszélt arról, hogy részt vesz a kormányprogram gazdasági fejezeteinek kidolgozásában. A botrányt tovább erősítette Tarr Zoltán etyeki beszéde, amelyben elismerte, hogy a Tisza választás után „radikális” intézkedéseket vezetne be, de ezekről előre nem beszélhetnek. Hasonlóan utalt a titkolt tervezetekre Ruszin-Szendi Romulusz is, aki szerint azért nem hozzák nyilvánosságra a programot, mert politikailag vállalhatatlan lenne.
A kiszivárgott anyag a közteherviselés teljes átírását vázolja: progresszív szja, a családi kedvezmények drasztikus megvágása, vagyonadó 500 millió forint felett, a biztosítók profitjának kötelező befizetése, a kisadózási formák felszámolása és számos új járulék bevezetése (köztük 1,5%-os gyermekvédelmi hozzájárulás). A dokumentum több pontja a társadalmi újraelosztást helyezi előtérbe, miközben a vállalkozásokra, befektetésekre és magasabb jövedelműekre jelentős terheket rakna, ami kritikusai szerint a 2010 előtti baloldali gazdaságpolitikai modellhez való visszatérést jelenti.
A dokumentum egyértelműen fogalmaz: a „kiszámlázásra épülő kisadózási formák felszámolása” szerepel a javasolt lépések között. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a KATA – amely az elmúlt évtized egyik legnépszerűbb, egyszerűen adminisztrálható és előre tervezhető adózási formája volt – megszűnne. A tervezet nem kínál kedvező, kisvállalkozó-barát alternatívát, így a jelenlegi katások döntő többségének jelentősen magasabb adó- és járulékrendszerbe kellene átlépnie.
A KATA megszüntetésével a vállalkozók jellemzően az alábbi adózási formák valamelyikébe kerülnének:
A jelenlegi fix 50–75 ezer forintos havi teher helyett több katás vállalkozó akár 150–250 ezer forintos havi kiadással is szembesülhet. A különbség olyan nagyságrendű, hogy sokak számára a vállalkozás folytatása is kérdésessé válhat.
A KATA megszüntetésének közvetlen következménye a szakértők szerint az lenne, hogy:
A negatív hatások nemcsak gazdasági, hanem társadalmi szinten is jelentkeznének, például a helyi kisvállalkozások visszaszorulásával és a lakosság számára elérhető szolgáltatások szűkülésével.
A kiszivárgott konvergenciaprogram egész felépítése azt mutatja, hogy a tervezett adóreform fő célja a kedvezmények jelentős visszavágása, a magasabb jövedelműek és a vállalkozások nagyobb terhelése, valamint az állam bevételeinek radikális növelése. Ebbe a koncepcióba illeszkedik a KATA eltörlése is, amely a jelenlegi rendszerben jelentős bevételkiesést okoz az államnak, ugyanakkor több százezer kisvállalkozónak biztosít kiszámítható működési keretet.
A tervezetből nem derül ki egyértelműen, hogy milyen új, kedvező konstrukciót kínálna a Tisza a katásoknak a megszűnés után.
A kiszivárgott anyag komoly bizonytalanságot keltett a több százezer katást foglalkoztató vállalkozói szektornál.
Szakértők szerint a KATA megszüntetése nemcsak rövid távú sokkot okozna, hanem hosszabb távon is visszavetné a mikro- és kisvállalkozások működését, innovációját és életképességét.
A Tisza gyakorlatilag megszüntetné az összes jelenlegi kedvezményes és egyszerűsített kisvállalkozói adózást. Egyetlen, mindenkire kötelező, kedvezmények nélküli adózási rendszert vezetnének be, a legkisebb vállalkozókra is – ezzel kezdte a közösségi médiában megjelent videóbejegyzését a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője. Palóc André öt pontban foglalta össze a tervbe vett baloldali megszorításokat. Megszüntetnék a katát is – tette hozzá, ami több tízezer vállalkozót érintene: fodrászokat, kozmetikusokat, szerelőket, taxisokat, fotósokat, edzőket, masszőröket.
A változtatás Palóc André szerint a szépségiparban, a vendéglátásban és a kreatív szakmákban tömeges bezárásokat okozhatna.
Nyitókép: Képernyőfotó, Magyar Péter az ATV-ben
