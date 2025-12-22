Friss felmérés: brutális Fidesz előny alakul, kinyílt az olló a kormánypártok és a Tisza Párt között
Érdemes megjegyezni: a Magyar Társadalomkutató nevű intézet volt a 2022-es választás előtt a legpontosabb kutatóintézet.
1,7 millió embert tologatnak virtuálisan ide-oda.
„Egy héten belül jelent meg az alábbi két »kutatás«:
21 Kutatóközpont: 38% Fidesz, 49% Tisza
Magyar Társadalomkutató: 51% Fidesz, 38% Tisza
Ezt is ajánljuk a témában
Érdemes megjegyezni: a Magyar Társadalomkutató nevű intézet volt a 2022-es választás előtt a legpontosabb kutatóintézet.
A bruttó differencia a két »kutatásban« a két párt között 24 százalékpont, azaz 70 százalékos részvétellel számolva 1,7 millió embert tologatnak virtuálisan ide-oda. Ilyen mérési hiba a világon nincs.
Az »adatok« elemzéséhez vissza kell mennünk az időben 1995-be, ekkor jelent meg ugyanis az Ámokfutók: Szomorú Szamuráj című száma, amelyben elhangzik a modern közvélemény-kutatások értelmezéséhez szükséges legfőbb kulcsmondat:
»Nagy az, aki nagy, aki kicsi, az kicsi. Hiszi a piszi, aki elhiszi.«”
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP