A bruttó differencia a két »kutatásban« a két párt között 24 százalékpont, azaz 70 százalékos részvétellel számolva 1,7 millió embert tologatnak virtuálisan ide-oda. Ilyen mérési hiba a világon nincs.

Az »adatok« elemzéséhez vissza kell mennünk az időben 1995-be, ekkor jelent meg ugyanis az Ámokfutók: Szomorú Szamuráj című száma, amelyben elhangzik a modern közvélemény-kutatások értelmezéséhez szükséges legfőbb kulcsmondat:

»Nagy az, aki nagy, aki kicsi, az kicsi. Hiszi a piszi, aki elhiszi.«”

