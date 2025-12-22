Ft
12. 22.
hétfő
tisza fidesz kutatás

Ilyen mérési hiba a világon nincs

2025. december 22. 09:27

1,7 millió embert tologatnak virtuálisan ide-oda.

2025. december 22. 09:27
null
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

„Egy héten belül jelent meg az alábbi két »kutatás«:

21 Kutatóközpont: 38% Fidesz, 49% Tisza

Magyar Társadalomkutató: 51% Fidesz, 38% Tisza

A bruttó differencia a két »kutatásban« a két párt között 24 százalékpont, azaz 70 százalékos részvétellel számolva 1,7 millió embert tologatnak virtuálisan ide-oda. Ilyen mérési hiba a világon nincs.

Az »adatok« elemzéséhez vissza kell mennünk az időben 1995-be, ekkor jelent meg ugyanis az Ámokfutók: Szomorú Szamuráj című száma, amelyben elhangzik a modern közvélemény-kutatások értelmezéséhez szükséges legfőbb kulcsmondat: 

»Nagy az, aki nagy, aki kicsi, az kicsi. Hiszi a piszi, aki elhiszi.«”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Hohokam
2025. december 22. 10:27
Csak óvatosan. Amíg MP1F meg a hőzöngő bandájának a támogatottsága nem megy tartósan 30% alá, addig semmit senkinek nem elhinni - főleg azt, amitől jól érezzük magunkat.
hlaci83
2025. december 22. 09:58
Hihetetlen, hogy van 38%, aki olyanra szavazna, aki elárulta a legközelebbi hozzátartozóit…
elcapo-2
2025. december 22. 09:40
A Magyar társadalomkutató mért legpontosabban 2022-ben! Ezt tegyük azért hozzá!
Bi Tang Tomee
•••
2025. december 22. 09:38 Szerkesztve
Érik az újabb Fidesz 2/3 MP-nél még MZP is jobban teljesített, legalábbis a számok alapján.
