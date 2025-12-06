Fodor Gábor elárulta, mi kell az áprilisi győzelemhez és elismerte, hogy ebben Orbán Viktornak nagy előnye van

Orbán Viktor: Amíg Trump az elnök, és én vagyok a miniszterelnök, addig marad a rezsicsökkentést szavatoló megállapodás (VIDEÓ)
Ugyan késik a budapesti békecsúcs, de bizonyosan lesz, szögezte le a kormányfő az ATV-nek adott interjújában.
Nem várt helyről ismerték el a miniszterelnök teljesítményét. Egykori politikai ellenfele látta be, hogy erre ma egyedül Orbán Viktor képes.
Orbán Viktor jól szerepelt a Rónai Egonnak, az ATV-ben adott interjúban – vélekedett Fodor Gábor egykori liberális politikus, miniszter Fekete Rita YouTube-csatornájának nyilatkozva.
„Az embernek az az érzése, ha végighallgatjuk ezt az interjút, hogy komoly koncepcióval rendelkező politikus ül a riporterrel szemben, egy olyan valaki, aki sakklépésekben gondolodik és ott van a fejében az egész játszma” – fogalmazott.
Hozzátette:
Az volt az érzésem, hogy egy komolyan gondolkodó, jelentős formátumú politikai vezetőt hallunk megnyilatkozni,
még akkor is, hogyha természetesen jó néhány ügy van az interjú tartalmában, amit én vitatok vagy úgy gondolom, hogy az hiba a Fidesz részéről, de ezzel együtt a teljesítményt, a képességet azt el kell ismerni szerintem.”
Egy nap eltéréssel Magyar Péter is szerepelt ATV-n, ami Fodor Gábor szerint nem volt egy jól sikerült interjú.
Úgy élekedett,
Magyar Péternek agresszív, frusztrált stílusa volt és kontrollfüggőnek tűnt, aki sokszor megengedhetetlen stílusban válaszolt Szöllősi Györgyinek.
Fodor Gábor szerint a gyűlölködő és agresszív hangnem mindkét táborra igaz, de Orbán Viktor nincs benne ebben a halmazban.
„Ő nem ilyen, van egy óriási különbség. A miniszterelnök sokszor élesen fogalmaz, soha nem alpári, soha nem sértő, van benne tisztelet az ellenfeleivel szemben (...), Magyar Péter rosszul csinálja szerintem, kifejezetten agresszív és sértő (...), frusztrált fellépése van és közben az alattuk lévő embereknél mindenhol lehet tapasztalni az agresszivitást. Ez nem jó, ezen túl kellene lépni.
Szerintem az fog tudni nyerni vagy az kerekedik a másik fölé, aki ezen a borzasztó agresszív, romboló és végtelenül destruktív stíluson is túl tud lépni. És fura módon lényegében ma egyedül a miniszterelnök az, aki fölé emelkedik ennek.”
Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner