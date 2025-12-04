Valóra vált Magyar Péter rémálma: interjút adott Rogán Antal, és lerántotta a leplet a Tisza Pártról (VIDEÓ)

A Mandiner több alkalommal is foglalkozott már a Tisza Párt adópolitikájával. A Patrióta egyik legújabb adásában Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter is kifejtette Magyar Péterék tervéről a véleményét.

Kezdjük az elejével. Progresszív szja. Ez a régi mánia.

Azt jelenti, hogy a munkából szerzett jövedelmet nagyobb összeggel adóztatják” – mondta Rogán Antal, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy ez 350 milliárd forintos adóemelést jelent a valóságban. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter meglátása szerint, ha megvalósulna ez az elképzelés, akkor annak ennek súlyos következményei lennének.