12. 04.
csütörtök
Tisza Párt liberális Magyarország Rogán Antal Magyar Péter interjú ellenzék szja adó baloldal

Valóra vált Magyar Péter rémálma: interjút adott Rogán Antal, és lerántotta a leplet a Tisza Pártról (VIDEÓ)

2025. december 04. 19:03

„Ugyanaz lesz, ami régen is volt” – mutatott rá a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter.

2025. december 04. 19:03
Rogán Antal

A Mandiner több alkalommal is foglalkozott már a Tisza Párt adópolitikájával. A Patrióta egyik legújabb adásában Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter is kifejtette Magyar Péterék tervéről a véleményét.

Kezdjük az elejével. Progresszív szja. Ez a régi mánia.

Azt jelenti, hogy a munkából szerzett jövedelmet nagyobb összeggel adóztatják” – mondta Rogán Antal, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy ez 350 milliárd forintos adóemelést jelent a valóságban. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter meglátása szerint, ha megvalósulna ez az elképzelés, akkor annak ennek súlyos következményei lennének.

„Ugyanaz lesz, ami régen is volt, tehát nem éri meg az, hogy a vállalkozások rendesen odaadják a bért az embereknek, hiszen pillanatok alatt lehet egy magasabb adókategóriába kerülni.

Tehát megint visszajön a részben a feketében adott bér, valamint az adóeltitkolás”

mutatott rá Rogán Antal.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

A felvételt itt tudja megtekinteni:

jump-ing
•••
2025. december 04. 20:40 Szerkesztve
Rogán és a lepel. (jobb ha a fejére húzza)
Válasz erre
3
1
robertdenyiro
2025. december 04. 20:07
Lebukott a tiszafos, már a szekta sem hisz a poloskának. Megy a pöcébe, a többi libkánymessiás közé.
Válasz erre
8
0
nuevoreynuevaley
2025. december 04. 19:23
Bortonbe kerul ez a roncsember Tony
Válasz erre
1
17
