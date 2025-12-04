Valóra vált Magyar Péter rémálma: interjút adott Rogán Antal, és lerántotta a leplet a Tisza Pártról (VIDEÓ)

Átvágta a gordiuszi csomót Orbán: egy perc alatt elmagyarázta, mi a különbség a Fidesz és a Tisza programja között (VIDEÓ)
„A jó szándék, az ilyen kis helyen is elfér” – szögezte le a miniszterelnök.
„Ugyanaz lesz, ami régen is volt” – mutatott rá a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter.
A Mandiner több alkalommal is foglalkozott már a Tisza Párt adópolitikájával. A Patrióta egyik legújabb adásában Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter is kifejtette Magyar Péterék tervéről a véleményét.
Kezdjük az elejével. Progresszív szja. Ez a régi mánia.
Azt jelenti, hogy a munkából szerzett jövedelmet nagyobb összeggel adóztatják” – mondta Rogán Antal, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy ez 350 milliárd forintos adóemelést jelent a valóságban. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter meglátása szerint, ha megvalósulna ez az elképzelés, akkor annak ennek súlyos következményei lennének.
„Ugyanaz lesz, ami régen is volt, tehát nem éri meg az, hogy a vállalkozások rendesen odaadják a bért az embereknek, hiszen pillanatok alatt lehet egy magasabb adókategóriába kerülni.
Tehát megint visszajön a részben a feketében adott bér, valamint az adóeltitkolás”
– mutatott rá Rogán Antal.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás
A felvételt itt tudja megtekinteni: