11. 27.
csütörtök
megszorítások Hidvéghi Balázs család Tisza Párt Miniszterelnöki Kabinetiroda

Tíz megszorítás, ami mindenkit érint: lerántották a leplet a Tisza-csomagról (VIDEÓ)

2025. november 27. 09:06

Hidvéghi Balázs tíz pontban mutatta be a Tisza tíz legsúlyosabb megszorítását.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány közösségi oldalán közzétett videóban bírálta a Tisza Párt gazdasági programját, amelyet „példátlanul brutális baloldali megszorítócsomagnak” tart.

Hidvéghi szerint a Tisza tervei jelentős adóemeléseket és elvonásokat tartalmaznak, amelyek a családokat és a vállalkozásokat egyaránt súlyosan érintenék. A politikus kiemelte, hogy a program körülbelül 1300 milliárd forintos többletterhet róna a lakosságra, valamint 3700 milliárd forintos adóemeléssel sújtaná a cégeket.

A politikus tíz pontban mutatta be a tíz legsúlyosabb megszorítást

1. A dolgozók súlyos megadóztatása. Eltörölnék a 15 százalékos személyi jövedelemadót, helyette 22 százalékos és 33 százalékos adókulcsokat vezetnének be. Ez az átlagfizetésekből évente akár több százezer forintot is elvinne.

2. A gyermekes családok megszorítása. Megszüntetnék a jelenlegi családi adókedvezményeket, és 30-50 százalékkal kevesebb támogatást adnának. A gyed megszüntetését is tervezik.

3. A vállalkozások drasztikus megadóztatása. Eltörölnék a 9 százalékos társasági adót, helyette 13,5 százalékos és 18 százalékos kulcsokat vezetnének be már a legkisebb cégeknél is. Megszüntetnék a kkv-kedvezményeket, emelnék a munkáltatói terheket, és eltörölnék a kisvállalkozók kedvezményes adózását, az ekhót és a katát is.

4. A Tisza megszüntetné az állami nyugdíjellátást. Nem lenne államilag garantált nyugdíj, mindenki magára maradna. A dolgozók fizetéséből kötelezően a magánnyugdíjpénztárakhoz kellene befizetni.

5. A nyugdíjak megadóztatása. Minden öregségi és özvegyi nyugdíjasnak 20 százalékos nyugdíjadót kellene fizetnie.

6. Az ingyenes egészségügyi ellátás megszüntetése. Aki nem fizetne magánbiztosítónak, egyszerűen nem kapna ellátást. Sem háziorvos, sem szakrendelés, sem vizsgálatok, sem kezelések, csak a sürgősségi ellátás maradna ingyen.

7. A gyermekek ingyenes orvosi ellátásának megszüntetése. A szülőknek külön, drága családi biztosítást kellene fizetniük. Enélkül a gyerek nem juthatna egy gyerekorvoshoz, nem juthatna szakrendelésre vagy vizsgálatokhoz.

8. Brutális ingatlanadó-emelés. Ingatlaneladás után 40 százalékos adót kellene fizetnie mindenkinek. Ez óriási terhet rakna a családokra, és megdrágítaná az otthonváltást, öröklést, minden ingatlanügylettel járó folyamatot.

9. Az autósokra kivetett Tisza-adó. Autóvásárlás és szervizelés után 32 százalékos adót kellene fizetni. És vagyonadót minden olyan gépkocsi után, amelynek a motorja eléri vagy meghaladja az 1600 köbcentit. Újabb csapás az autóval közlekedő családokra.

10. A házi kedvenceink megadóztatása. A családoknak, a nyugdíjasoknak minden kutya és macska után 18 ezer forintos adót kellene fizetni, és még az állateledelre is extra adót vetnének ki.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

csulak
2025. november 27. 10:38
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
csulak
2025. november 27. 10:38
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
westend
2025. november 27. 10:27
franciscofranco 2025. november 27. 09:38 "A Városházát nem akarják eladni?" - zajlik a folyamat, de a libás meg a poloskád nem tud megegyezni a jutalékról.
westend
•••
2025. november 27. 10:24 Szerkesztve
franciscofranco 2025. november 27. 09:42 "Az 1600 köbcentit meghaladó autó után csak akkor kell fizetni ha azzal egytt az ember vagyona meghaladja az 500.000 forintot" - szóval én majd fizetem ezt. Azért ha veszek a pötike digitális gyóntatószékében rencerváltókártyát megúszhatom a sarcot? Igazán tök rendes a szektád poloskatrollocska - csak jót akarnak mindenkinek. De remélem 'nem lesz gázáremelés' :)
