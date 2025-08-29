Ft
08. 29.
péntek
háború Háború Ukrajnában Háború Ukrajna tranzit Szijjártó Péter

Szijjártó a Tranziton: Európa, amely korábban egy békeprojektet épített, mára a háború kontinensévé vált

2025. augusztus 29. 10:57

A külügyminiszter szerint Európa szívében két háborúban álló ország vív egymással háborút úgy, hogy a kontinens maradék részének döntő többsége a háború csitítása helyett hatalmas marmonkannával hordja az olajat a tűzre.

2025. augusztus 29. 10:57
Bokor Gábor
Bokor Gábor

Szijjártó Péter péntek délelőtt a Tranziton tartott előadását azzal kezdte, hogy a Tranzit a közéleti fesztiválok benchmarkja lett, mára ez több, mint egy politikai fesztivál. Rendkívüli egy éven vagyunk keresztül az elmúlt 365 napban a külügyminiszter szerint, hiszen ma gyakorlatilag egy nap alatt annyi minden a külpolitikában, amiről évkönyvet lehet írni. Ami minden nap tetten érhető, az szavai 

szerint Európa drámai vesszőfutása. 

Sorsfordító változások voltak az elmúlt egy évben, egy a közös, Európa minden esetben a vesztese volt. „Európa korábban a globális politika meghatározó szereplője volt, ha Európa mondott valamit, odafigyeltek a világban. Ez ma nincs így” – jegyezte meg a külügyminiszter, majd azzal folytatta, Európa versenyképessége, mint egy gerely, beleállt a földbe, ezt a számok is alátámasztják, az európai gazdaság gerincét adó kulcs iparágakban váltak európai gazdasági szereplők éllovasból középmezőnybeli követővé.

A világgazdaság teljesítményéhez való hozzájárulás tekintetében az Egyesült Államok őrzi a vezető pozícióját, de most már nem az Európai Unió követi a második helyen, hanem Kína”

– emelte ki a politikus. 

Szijjártó Péter Európa, amely korábban egy békeprojektet épített, mára a háború kontinensévé vált, hiszen Európa szívében két háborúban álló ország vív egymással háborút úgy, hogy a kontinens maradék részének döntő többsége a háború csitítása helyett hatalmas marmonkannával hordja az olajat a tűzre. 

A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, ahhoz, hogy ide jutott Európa, számos hibás döntés vezetett, mint például

  • a brüsszeli vezetői hibái, 
  • személyesen Ursula von der Leyen bizottsági elnök drámai hibái, 
  • és ide vezettek Európa háborúpárti mainstream politikai elit vezetőinek drámai hibái.

Az Európai Uniót nem csak, hogy nem veszik komolyan, de sok esetben még ki is nevetik a világban”

– tudatta a tárcavezető.

„Már az Európai Unió tartalmában, szimbolikájában és külsőségeiben is megszűnt komolyan vehető világpolitikai tényező lenni” – mondta Szijjártó Péter, aki szerint a magyar kormány feladata az előbb körülírt európai helyzetben az, hogy ki kell kerülni az Európai Unió mélyrepülésének a hatásait, meg kell védeni Magyarországot az uniós mélyrepülés hatásaitól, tenni kell ezt úgy, hogy mindeközben az Európai Unió tagjai vagyunk. 

A legnagyobb baj az, hogy az Európai Uniót ma egy extrém liberális, háborúpárti, a sikertelensége miatt egy rendkívül frusztrált és a valóság helyett őrültségeket a döntéseinek alapjává tévő elit uralja”

– mondta a Tranziton Szijjártó Péter.

A külügyminiszter felidézte az ellenzék körében népszerű szlogent, miszerint Magyarország elszigetelődött, miközben a valóság ezzel szemben az, hogy az Európai Unió szigetelődött el a globális politikában. 

Kínáról beszélve Szijjártó Péter kijelentette, hogy az európai politikai felfogás legnagyobb félreértése, hogy Kínát rendszerszintű riválisként minősítik, az ázsiai nagyhatalommal való versengés helyett az együttműködésre való koncentrációra lenne szükség, ami az unióban jól láthatóan nem történik meg. 

 

 

Nyitókép: Krizsán Csaba/MTI

 

 


 

 

