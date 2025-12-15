Ft
12. 15.
hétfő
Erre kellhet a Tisza megszorító csomagjából befolyt pénz

2025. december 15. 19:58

A mozgatórugókat Brüsszel elvárásaiban, közelebből Ukrajna támogatásában, valamint a multinacionális cégvilág adóinak eltörlése környékén lehet keresni.

2025. december 15. 19:58
null

A Tisza megszorító csomagjából a lakosságtól beszedendő 1300 milliárd és a cégektől elvont 4000 milliárd forint lehetséges sorsát feszegette cikkében a Világgazdaság. A cikk szerint a mozgatórugókat Brüsszel elvárásaiban, közelebből Ukrajna támogatásában, valamint a multinacionális cégvilág adóinak eltörlése környékén lehet keresni.

Mint rámutatnak, az okokat Rogán Antal próbálta megfejteni a Patriótának adott minapi nyilatkozatában, amikor a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a brüsszeli elvárásokra utalt. Mint mondta, ezek egyrészt arról szólnak, hogy 

ki kell vezetni a bankadót, a tranzakciós illetéket és a multinacionális kereskedelmi cégek adóját.

A miniszter becslése szerint ezzel minimum kétezer-, de talán inkább háromezermilliárd forint esne ki a költségvetésből. A másik elvárás Ukrajna támogatása. „Elő kell teremteni azt a pénzt, amit nekünk ki kell fizetnünk Ukrajnának. A brüsszeli politika ma arról szól, hogy 135 milliárd eurót oda kell adni Ukrajnának” – mondta Rogán, aki szerint ennek a ránk eső része a miniszter szerint 1300-1500 milliárd forint minimum.  

A miniszter ugyanakkor nyomatékosította, hogy 

a magyar kormány ebben a tervben nem hajlandó részt venni. 

A Világgazdaság szerint arra is érdemes kitérni, hogy a Tisza Párt eddigi politikája teljes egészében alátámasztja mindezt. A Magyar Nemzet korábbi cikksorozatából például világosan kiderült, hogy a Tisza Párt politikusai követik a Manfred Weber és Ursula von der Leyen fémjelezte vonalat, s rendre olyan határozatokat fogadtak el az Európai Parlamentben és annak bizottságaiban, amelyek Ukrajna további katonai és pénzügyi segélyezését irányozták elő Brüsszelnek.

Fotó: Mediaworks

