Nyugodjék békében a többkulcsos adó, a Magyarországot nem ismerő politikusimitátorok ópiuma!

Azt tehát nyugodtan készpénznek vehetjük, hogy a Tisza Párt többkulcsos szja révén adóemelésre készül. Ami baj. Azért baj, mert a többkulcsos szja a tökéletes lakmusztesztje annak, hogy valaki Magyarországot akarja-e kormányozni, vagy csak univerzális nyugati receptekkel fárasztaná ideiglenes állomáshelyét.

A többkulcsos szja azon igen sok szakpolitikának, amelyek a tankönyv szerint működnek, Magyarországon pedig nem.

A többkulcsos szja-t és a jelenleginél alacsonyabb áfát tartalmazó szocialista-liberális adórendszer az egyik oka volt annak, hogy 2002 és 2010 között ez az ország súlyos foglalkoztatási és adóbehajtási gondokkal küzdő, lusta és alulteljesítő hely volt. Nem csak azt érdemes nézni ugyanis, hogy a tervezőasztalnál mi néz ki ideális és igazságos adórendszernek, hanem azt is, hogy azt mennyire könnyű elkerülni és mennyire nehéz behajtani egy adott adómorállal rendelkező országban. A magyar gazdaság nem azért fehéredett régiós rekordmértékben az elmúlt tizenöt évben, mert ráéreztek a magyarok a közteherviselés ízére – hanem azért, mert a mostani magyar adórendszerben a munkát és üzletet terhelő adók olyan alacsonyak, hogy felesleges az elcsalásukkal büntetést kockáztatni, a fogyasztást és az extraprofitot terhelő magas adók viszont szinte teljesen elkerülhetetlenek.

Ma is látszik, mi történik Magyarországon egy adóval, ha azt a lakosság magasnak és könnyen elkerülhetőnek érzi – elég csak a szerződés nélküli lakásbérbeadás járványszerű elterjedtségére és társadalmi elfogadottságára gondolni.

A magyar nem szeret adót fizetni, a fideszes adópolitika pedig ezt figyelembe véve nem a tankönyv szerint tökéletes, hanem a legmagasabb behajtható állami bevételt eredményező adórendszert üzemelteti. Bármilyen szja-emelés újra tömegessé tenné az adóelkerülés 2010 előtt gyakori módjait: a zsebbe fizetést, a színlelt vállalkozói szerződéseket, a számlagyárakat és fiskus kicselezésének többi innovatív módszerét

Ilyenkor az embernek döntenie kell, hogy a tankönyvet választja-e, vagy a hazája realitását.

Egy magyar kormánynak érdemes az utóbbi mellett döntenie – és ha utóbbi mellett dönt, akkor nem lehet Magyarországon a jelenleginél magasabb kulcsokat tartalmazó többkulcsos adó.

A többkulcsos adó a Magyarországot nem ismerő politikusimitátorok ópiuma, amelynek hazánkban – legalábbis teljes eldánulásunk-elnorvégulásunk távoli időpontjáig – békében kell nyugodnia.

