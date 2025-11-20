Kemény üzenetet kaptak a magyarok: minden pénzünket lenyúlhatja a háborús maffia! (VIDEÓ)

Ursula von der Leyen, a brüsszeli bizottság elnöke levelet írt minden miniszterelnöknek, hogy adjunk még több pénzt Ukrajnának.

Most épp potom 135 milliárd eurót kérnek.

Mindezt teszik úgy, hogy mára az egész világ tudja, ezek a pénzek az ukrán háborús maffiához kerülnek, akik luxusban élnek és aranyvécéken trónolnak – tette hozzá a politikus.

Mint ismert, Brüsszel nemcsak pénzt kér, de adóemeléseket és megszorításokat is elvár, hogy még több pénzt hajthasson be a háborúra. Magyarország erre eddig mindig nemet mondott, de Brüsszel és az itthoni bábjai el akarják venni a magyaroktól a családi adókedvezményeket, az anyák adómentességét, megszüntetnék a rezsicsökkentést és brutálisan megemelnék a családok és a vállalkozások adóját, sőt még a nyugdíjakat is megadóztatnák.