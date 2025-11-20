Kemény üzenetet kaptak a magyarok: minden pénzünket lenyúlhatja a háborús maffia! (VIDEÓ)

Orbán Viktor döbbenetes részleteket osztott meg Ursula von der Leyen őrült háborús terveiből (VIDEÓ)
Három pontról írt a kormányfő.
Brüsszel eddig is milliárdokat költött már el Ukrajnára és a háborúra az európai emberek pénzéből – emlékeztetett Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. A háborús maffia a magyarok minden pénzét elveheti – tette hozzá.
Ha nem akarja, hogy az ukrán háborús maffia nyúlja le a magyarok pénzét, töltse ki a nemzeti konzultációt! – kéri a Magyarország Kormánya Facebook-oldalára feltöltött videójában Hidvéghi Balázs. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára emlékeztetett: brutális korrupciós botrány robbant ki Ukrajnában. Kiderült, hogy Zelenszkij miniszterei és barátai egy egész ukrán háborús maffiát működtettek, amely euromilliárdokat nyúlt le. Közben ukrán emberek ezrei halnak meg a háborúban, és milliók szenvednek. Ezt a háborút mára szinte kizárólag Brüsszel pénzeli, miközben az ukrán háborús maffia aranyéletet él belőle.
Brüsszel eddig is milliárdokat költött már el Ukrajnára és a háborúra az európai emberek pénzéből. Most pedig még többet akar.
Mint ismert, Brüsszel nemcsak pénzt kér, de adóemeléseket és megszorításokat is elvár, hogy még több pénzt hajthasson be a háborúra. Magyarország erre eddig mindig nemet mondott, de Brüsszel és az itthoni bábjai el akarják venni a magyaroktól a családi adókedvezményeket, az anyák adómentességét, megszüntetnék a rezsicsökkentést és brutálisan megemelnék a családok és a vállalkozások adóját, sőt még a nyugdíjakat is megadóztatnák.
Hidvéghi Balázs kiemelte:
Éppen ezért indítottuk el a nemzeti konzultációt, hogy tiltakozzunk az adóemelések ellen. Most pedig még a korábbinál is nyomósabb okunk van erre. Tehát, ha ön nem akarja, hogy az ukrán háborús maffia nyúlja le a magyarok pénzét, akkor töltse ki a nemzeti konzultációt. A konzultáció már online is elérhető és egy-két perc alatt kitölthető.