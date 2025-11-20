Ft
Hidvéghi Balázs korrupciós nemzeti konzultáció Miniszterelnöki Kabinetiroda

Kemény üzenetet kaptak a magyarok: minden pénzünket lenyúlhatja a háborús maffia! (VIDEÓ)

2025. november 20. 12:40

Brüsszel eddig is milliárdokat költött már el Ukrajnára és a háborúra az európai emberek pénzéből – emlékeztetett Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. A háborús maffia a magyarok minden pénzét elveheti – tette hozzá.

2025. november 20. 12:40
Ha nem akarja, hogy az ukrán háborús maffia nyúlja le a magyarok pénzét, töltse ki a nemzeti konzultációt! – kéri a Magyarország Kormánya Facebook-oldalára feltöltött videójában Hidvéghi Balázs. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára emlékeztetett: brutális korrupciós botrány robbant ki Ukrajnában. Kiderült, hogy Zelenszkij miniszterei és barátai egy egész ukrán háborús maffiát működtettek, amely euromilliárdokat nyúlt le. Közben ukrán emberek ezrei halnak meg a háborúban, és milliók szenvednek. Ezt a háborút mára szinte kizárólag Brüsszel pénzeli, miközben az ukrán háborús maffia aranyéletet él belőle.

Brüsszel eddig is milliárdokat költött már el Ukrajnára és a háborúra az európai emberek pénzéből. Most pedig még többet akar. 

  • Ursula von der Leyen, a brüsszeli bizottság elnöke levelet írt minden miniszterelnöknek, hogy adjunk még több pénzt Ukrajnának. 
  • Most épp potom 135 milliárd eurót kérnek. 
  • Mindezt teszik úgy, hogy mára az egész világ tudja, ezek a pénzek az ukrán háborús maffiához kerülnek, akik luxusban élnek és aranyvécéken trónolnak – tette hozzá a politikus. 

Mint ismert, Brüsszel nemcsak pénzt kér, de adóemeléseket és megszorításokat is elvár, hogy még több pénzt hajthasson be a háborúra. Magyarország erre eddig mindig nemet mondott, de Brüsszel és az itthoni bábjai el akarják venni a magyaroktól a családi adókedvezményeket, az anyák adómentességét, megszüntetnék a rezsicsökkentést és brutálisan megemelnék a családok és a vállalkozások adóját, sőt még a nyugdíjakat is megadóztatnák. 

Hidvéghi Balázs kiemelte: 

Éppen ezért indítottuk el a nemzeti konzultációt, hogy tiltakozzunk az adóemelések ellen. Most pedig még a korábbinál is nyomósabb okunk van erre. Tehát, ha ön nem akarja, hogy az ukrán háborús maffia nyúlja le a magyarok pénzét, akkor töltse ki a nemzeti konzultációt. A konzultáció már online is elérhető és egy-két perc alatt kitölthető.

llnnhegyi
2025. november 20. 15:12
Zelensky nem szláv nemzetiségű. Ezért nem bánja, hogy millió számra pusztulnak, menekülnek a szlávok. Még örül is neki.
zakar zoltán béla
2025. november 20. 14:45
Pottyantósat a fejükre!
Ízisz
2025. november 20. 14:02
Z. "Ursula von der Leyen, a brüsszeli bizottság elnöke levelet írt minden miniszterelnöknek, hogy adjunk még több pénzt Ukrajnának. " Mivel poloska már miniszterelnöknek képzeli magat, a Tisza Világ applikáción keresztül küldi majd a szektások pénzét ukrajnába a szaranyos budikra!!! 💯👏❗
mazsola-978
2025. november 20. 13:26
A gigolo és kitartója!
