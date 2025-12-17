Nem üres kézzel érkezett Orbán Viktor Brüsszelbe: itt vannak a Nemzeti Konzultáció eredményei (VIDEÓ)

Nem üres kézzel érkeztem Brüsszelbe, itt van velem 1,6 millió magyar ember szavának súlya. A Nemzeti Konzultáció eredményei egyértelműek: a magyarok elutasítják a baloldali megszorításokat, és nem akarják, hogy Ukrajnába vigyék a pénzüket – közölte Orbán Viktor miniszterelnök a brüsszeli EU-csúcs előtt.

A kormányfő elmondta, ez a mostani volt minden idők egyik legsikeresebb nemzeti konzultációja. A magyarok nem akarják, hogy a háború miatt növekedjenek a terheik, és elutasítják a baloldali megszorításokat.