Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
12. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 17.
szerda
Rendkívüli!

Rendkívüli: Ursula von der Leyen meghátrált! (VIDEÓ)

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
brüsszel nemzeti konzultáció orbán viktor

Nem üres kézzel érkezett Orbán Viktor Brüsszelbe: itt vannak a Nemzeti Konzultáció eredményei (VIDEÓ)

2025. december 17. 14:12

A magyarok egyértelműen elutasítják a baloldali megszorításokat és a brüsszeli háborús terveket.

2025. december 17. 14:12
null

Nem üres kézzel érkeztem Brüsszelbe, itt van velem 1,6 millió magyar ember szavának súlya. A Nemzeti Konzultáció eredményei egyértelműek: a magyarok elutasítják a baloldali megszorításokat, és nem akarják, hogy Ukrajnába vigyék a pénzüket – közölte Orbán Viktor miniszterelnök a brüsszeli EU-csúcs előtt.

A kormányfő elmondta, ez a mostani volt minden idők egyik legsikeresebb nemzeti konzultációja. A magyarok nem akarják, hogy a háború miatt növekedjenek a terheik, és elutasítják a baloldali megszorításokat.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Amerika választott: a magyarokat, a lengyeleket, az osztrákokat és az olaszokat kéri az EU-ból

Amerika választott: a magyarokat, a lengyeleket, az osztrákokat és az olaszokat kéri az EU-ból
Tovább a cikkhezchevron

Az emberek 98 százaléka nemet mondott a többkulcsos adórendszerre, 97 százalékuk nem támogatja a családi adókedvezmények szűkítését, és 96 százalékuk nemet mondott az édesanyák és a fiatalok adómentességének eltörlésére. Az emberek 99 százaléka kiállt a rezsicsökkentés mellett, és 98 százaléknyian nemet mondtak a társasági adó megemelésére.

Más szóval nemet mondtak a baloldali megszorításokra, amelyekkel a brüsszeli nyomásra Ukrajnába vinnék a magyar emberek pénzét. Na, ez az, amit a magyarok nem akarnak! Nekünk nincs más dolgunk, mint érvényt szerezni a magyar emberek akaratának. Otthon Budapesten, Magyarországon és itt, Brüsszelben is – zárta üzenetét a miniszterelnök.

Nyitókép forrása: Nick Gammon / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 42 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szantofer
2025. december 17. 15:20
Chekke-Faint 2025. december 17. 15:06 Javaslom, a népszavazás belengetését.... Oszt ugyan miről kellene népszavazni, popsibuksi!? Csak nem a kilépésünkről? Há' miért akarsz örömet szerezni nekik?
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2025. december 17. 15:18
Ha a nyugat nem szarik, a magyar nem eszik Viktornak nincs semmilyen kartyaja, mielott nagyon belelovaljatok magatokat
Válasz erre
1
0
monuskaroly
2025. december 17. 15:17
Közben döntöttek az orosz energiáról is. Fixálják a gazdasági válságot hosszú időre, örökre!!!!
Válasz erre
0
0
szantofer
2025. december 17. 15:17
Ne égesd magad Putyin csicska! Kit érdekel az 540 milliós EU-ban 1,6 millió magyar véleménye? Arról már nem is beszélve, hogy az égvilágon semmi nem bizonyítja hogy a felére nem egy méretes lószerszám volt rajzolva. De azt sem, hogy tényleg annyi az annyi.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!