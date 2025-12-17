Nem üres kézzel érkezett Orbán Viktor Brüsszelbe: itt vannak a Nemzeti Konzultáció eredményei (VIDEÓ)

Orbán Viktor a repülőn árult el kulisszatitkokat: óriási lesz a tét az EU-csúcson (VIDEÓ)
A miniszterelnök eloszlatta a kételyeket: ténylegesen háborúra készül az Európai Unió.
A magyarok egyértelműen elutasítják a baloldali megszorításokat és a brüsszeli háborús terveket.
Nem üres kézzel érkeztem Brüsszelbe, itt van velem 1,6 millió magyar ember szavának súlya. A Nemzeti Konzultáció eredményei egyértelműek: a magyarok elutasítják a baloldali megszorításokat, és nem akarják, hogy Ukrajnába vigyék a pénzüket – közölte Orbán Viktor miniszterelnök a brüsszeli EU-csúcs előtt.
A kormányfő elmondta, ez a mostani volt minden idők egyik legsikeresebb nemzeti konzultációja. A magyarok nem akarják, hogy a háború miatt növekedjenek a terheik, és elutasítják a baloldali megszorításokat.
Az emberek 98 százaléka nemet mondott a többkulcsos adórendszerre, 97 százalékuk nem támogatja a családi adókedvezmények szűkítését, és 96 százalékuk nemet mondott az édesanyák és a fiatalok adómentességének eltörlésére. Az emberek 99 százaléka kiállt a rezsicsökkentés mellett, és 98 százaléknyian nemet mondtak a társasági adó megemelésére.
Más szóval nemet mondtak a baloldali megszorításokra, amelyekkel a brüsszeli nyomásra Ukrajnába vinnék a magyar emberek pénzét. Na, ez az, amit a magyarok nem akarnak! Nekünk nincs más dolgunk, mint érvényt szerezni a magyar emberek akaratának. Otthon Budapesten, Magyarországon és itt, Brüsszelben is – zárta üzenetét a miniszterelnök.
Nyitókép forrása: Nick Gammon / AFP
