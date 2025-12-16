Orbán Viktor a repülőn árult el kulisszatitkokat: óriási lesz a tét az EU-csúcson (VIDEÓ)

„Ebben eddig Magyarországnak vétójoga volt, de elvették tőlünk ezt a jogot” – mondta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy „ez nyílt jogsértés, nem fér ehhez kétség, és amiatt jogi lépéseket is fogunk tenni”.

Rámutatott: az orosz vagyon sorsáról jelenleg még egyhangú döntés szükséges, „hacsak nem követnek el egy újabb nyílt jogsértést, és nem mondják ki, hogy ez a döntés is ezentúl egyhangúság helyett már kétharmados minősített többséggel is meghozható ugyanarra a klauzulára hivatkozva”.

A kormányfő vélekedése szerint az orosz vagyonról szóló viták és a háborús kérdések közben Brüsszel menetel egy új típusú bürokratikus diktatúra irányába,

ahol a nemzetállamokat nyilvánvalóan megillető jogokat egyszerű döntésekkel az Európai Bizottság vagy a Európai Tanács valamelyik szerve elkobozza tőlünk.

Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország most szövetségeseket keres, összegyűjti azokat az országokat, akik azt gondolják, hogy az orosz vagyon kisajátítása és Ukrajnának történő átadása nem más, mint „egy nyílt hadüzenet”. Hozzátette: ezt nem lehet másképpen értelmezni, mint hadüzenetet, és „szerintem az oroszok így is fogják értelmezni, a kérdés csak az, hogy milyen válaszlépéseket fognak tenni”.