Orbán Viktor döbbenetes részleteket osztott meg Ursula von der Leyen őrült háborús terveiből (VIDEÓ)

Megkapta a legerősebb biztonsági garanciát Magyarország – az Európai Unió tátott szájjal figyeli
Orbán Viktor nagy dealt kötött Washingtonban.
Három pontról írt a kormányfő.
135 milliárd euró. Ennyi pénzt akar összekalapozni Ukrajnának a brüsszeli bürokrácia feje, Ursula von der Leyen. Ez az ára a háború folytatásának – írta csütörtök reggel Orbán Viktor a közösségi oldalán. A kormányfő közölte, az elnök asszonynak egy gondja van: ez a pénz nincs nála. Van viszont három javaslat az asztalon.
Válasszuk hát a józan eszünket. Állítsuk le a megnyerhetetlen háború és a korrupt ukrán háborús maffia finanszírozását, és koncentráljuk az erőinket a béke megteremtésére. Ideje visszafordulni a brüsszeli zsákutcából! – zárul a bejegyzés.