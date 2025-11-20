Ft
háború brüsszeli Ukrajnának Ursula von der Leyen Orbán Viktor

Orbán Viktor döbbenetes részleteket osztott meg Ursula von der Leyen őrült háborús terveiből (VIDEÓ)

2025. november 20. 07:18

Három pontról írt a kormányfő.

2025. november 20. 07:18
null

135 milliárd euró. Ennyi pénzt akar összekalapozni Ukrajnának a brüsszeli bürokrácia feje, Ursula von der Leyen. Ez az ára a háború folytatásának – írta csütörtök reggel Orbán Viktor a közösségi oldalán. A kormányfő közölte, az elnök asszonynak egy gondja van: ez a pénz nincs nála. Van viszont három javaslat az asztalon.

  • Az első, hogy a pénzt dobják össze a tagállamok. Önként és dalolva, a saját költségvetésük terhére. Mintha nem lenne jobb dolguk.
  • A második lehetőség egy jól ismert brüsszeli varázsszer, a közös hitelfelvétel. Ma nincs pénz a háborúra, hát majd kifizetik az unokáink. Abszurd.
  • A harmadik javaslat a befagyasztott orosz vagyon lenyúlása. Kényelmes megoldás, de a következményei beláthatatlanok. Hosszas jogi huzavona, perek sokasága és az euró bedőlése. Ez vár ránk, ha ezt az utat választjuk.

Válasszuk hát a józan eszünket. Állítsuk le a megnyerhetetlen háború és a korrupt ukrán háborús maffia finanszírozását, és koncentráljuk az erőinket a béke megteremtésére.  Ideje visszafordulni a brüsszeli zsákutcából! – zárul a bejegyzés. 

bubi55
2025. november 20. 19:25
Vesztüket érzik, mert miattuk pont EU lesz a legnagyobb vesztes. Olcsó energia nélkül sosem áll lábra, jól tudják, csak annyira bele másztak, hogy nincs kiút és inkább fejjel mennek a falnak! Görögország, Románia,, Bulgária, a 100% feletti államadóssága küszködök , honnan adnak pénzt ha nekik sincs? Amerikai olajjal mennénk neki, vagy kérünk Putyintól olcsó dieselt a tankokban, kerozint a gépekben, netán vásárolunk diszkont áron tőlük 2 millió drónt, ingyen katonai kiképzést az 56 gender raviolis hadosztálynak... Betegek ezek mind ott brüxelbe, de Zselé vihar majd őket is elsöpri...
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
•••
2025. november 20. 14:12 Szerkesztve
Bellmondo 2025. november 20. 12:22 Orban úgy csinál mintha egész Európa azt figyelné mit fog tenni. Ennyi sok év alatt se volt képes megérteni, hogy Európa politikáját, jelenét, jövőjét a nagy és gazdag országok határozták meg." Milyen természetes ez neked. Miközben a fajtád szerint Orbán Putyin faszát szopja, mert orosz olajat, gázt használunk. Azaz csak ezért, mert még a szankciókat is megszavazza. Te pedig simán tudomásul vennéd, hogy külföldiek döntenek, ahogy akarnak, akár hihetetlen károk árán is. Te b+, vagy kurvára ostoba vagy, vagy pedig valami román, ukrán, szlovák, stb. genya, azaz minnél rosszabb nekünk, neked annál jobb.
Válasz erre
2
0
bondavary
2025. november 20. 14:01
"nogradi 2025. november 20. 08:56 A közmédia utasításba adta a munkásainak, miről kell kérdezniük a Tisza jelöltjeit A közmédia egy körlevélben arra utasította a riportereit, hogy a Fidesz narratívájába illeszkedő kérdéseket tegyenek fel a Tisza Párt előválasztásán induló jelölteknek –" Mindkét oldali média a saját narratívájába illeszkedő kérdésekkel fordul a másik oldal politikusaihoz. Te ezt nem tudtad? Próbáld értelmezni, mekkora marhaságot írtál.
Válasz erre
3
0
joskapista-2
2025. november 20. 14:00
Azt nem értem hogy eddig miért nem lépett ki magyarország az uniobol?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!