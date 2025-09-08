Nem ajánlja az ügyeskedést az Otthon Start Programnál az ingatlanjogász

Feltételezem elolvasta már az Otthon Start Programról szóló kormányrendeletet. Jogászként mit gondol róla? Kellően precíz, egyszerű és életszerű szabályozás készült?

Tulajdonképpen igen. A jogalkotással szemben mindig jelen lévő ügyvédi kritika persze – mint általában – most is megjelenik. Egy új jogszabálynál rendszerint felmerülnek olyan hiányosságok, amelyekre nem ad egyből választ a jogszabály, és akkor ezt értelmezni kell. Ezeket hol az MNB teszi meg, hol az egyes bankok vagy épp az ügyvédek, és van, hogy különbözőképpen értelmeznek fogalmakat. Van pár kifejezés amelyeket illetően érdemes lenne a rendeletet harmonizálni a jelenlegi jogrenddel. Ez azonban egy tipikus jelenség egy új rendeletnél. Az Otthon Start Programnál például kérdéses volt, hogy az osztatlan közös tulajdoni hányad megvásárlásánál a 3 százalékos hitel igénybe vehető-e.

Milyen fontos, de elsőre nem szembetűnő részletekre hívná fel a leendő ügyfelek figyelmét? Ilyen például a vételár megbontásának szükségessége?

Az Otthon Start Program bejelentését – és főleg a rendelet megjelenését – követően azonnal látszott, hogy óriási az érdeklődés, mindenki maximalizálni akarja a 3 százalékos hitelt. Úgy vetik bele magukat az emberek, mintha nem lenne holnap. Láttunk már olyan hiteleket, amelyeknél hasonló volt a lelkesedés, aztán később problémákat okozott egyeseknek. Épp ezért nagyon fontos tudatosítani, hogy persze, tényleg nagyon vonzó ez a 3 százalékos kamat, de ott lesz a felvett 50 millió forint, és azt vissza kell fizetni. Persze ez általában minden hitelre érvényes, csak itt nagyobb a lelkesedés.

Az Otthon Start Program feltételei viszonylag enyhék, a szakemberek szerint sokan mégis ügyeskedni szeretnének a konstrukcióval. Mire számít?