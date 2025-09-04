Ft
albérlet lakáshitel Otthon Start Program Panyi Miklós bérlakás hitel ingatlan

Panyi Miklós a Mandinernek: már 3 százalék alatti kamatozással is elérhető az Otthon Start Hitel

2025. szeptember 04. 21:22

Fennakadás nélkül, óriási érdeklődés mellett indult el az Otthon Start Program: a bankoknál hétfő óta igényelhető minden idők legkedvezőbb lakáshitele. Panyi Miklós államtitkár a Mandinernek kiemelte, hétfő óta elérhető a fix 3 százalékos hitel, de az első tapasztalatok is rendkívül pozitívak.

2025. szeptember 04. 21:22
otthon start hitel
Nagy Kristóf

Elstartolt a 3 százalékos, végig fix kamatozású Otthon Start Hitel, amelynek a futamideje legfeljebb 25 év lehet, a felvehető összeg pedig 50 millió forint. Az ingatlan ára nem haladhatja meg a másfél millió forintot négyzetméterenként, illetve lakás esetén a 100, családi ház esetén a 150 millió forintot. A konstrukció azért is példátlan lehetőség azoknak, akiknek még nincs saját ingatlanuk, mert a korábbi, államilag támogatott lehetőségekkel szemben nem feltétel a családalapítás vagy a gyermekvállalás, mindössze az a megkötés, hogy alapesetben nem lehet az igénylőnek 50 százalékot meghaladó ingatlan-tulajdonrésze.

PANYI Miklós otthon start hitel
Panyi Miklós felidézte, az ellenzék a fiataloknak mindössze néhány ezer bérlakást ajánl, amelyek sosem kerülnek a tulajdonukba, ráadásul annyiba kerülnek, mint a 3 százalékos hitel részlete
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A hazai és nemzetközi összehasonlításban is példátlanul kedvező lakáshitel iránt már hetek óta hatalmas az érdeklődés, mivel 

  • a 3 százalékos kölcsön mellett a jelenleg 7-9 százalékos kamatozású piaci kölcsönök elérhetők, 
  • ám az Otthon Start Hitel törlesztése jóval kedvezőbb, a havi részlet pedig akár százezer forinttal is alacsonyabb lehet. 

Nem meglepő, hogy a vevők, az eladók és a bankok is felkészültek a szeptemberi indulásra, a kormány pedig folyamatosan egyeztet a bankokkal és az építési vállalkozókkal egyaránt, de a lakosság észrevételeit is várják.

Ringbe szálltak a bankok, s ennek az ügyfél a legnagyobb nyertese

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára a Mandiner kérdésére rendkívül jó tapasztalatokról számolt be. A politikus – aki az újonnan felálló Otthon Start Programirodát is vezeti – az első napok tapasztalatai alapján nem hallott fennakadásokról, vagy olyan esetekről, amelyek kellemetlen meglepetést okoztak volna az igénylőknek. Kiemelte:

nem meglepő az óriási érdeklődés, mivel a legfeljebb 3 százalékos kamat a futamidő végéig fix, ami hosszútávon kiszámíthatóvá és példátlanul kedvezővé teszi az első lakásvásárlást.

Az államtitkár két fontos újdonságra is felhívta a figyelmet. „Az alapesetben legalább 20 százalékos önerő kötelező megléte helyett már  10 százalékos önerővel igényelhető az Otthon Start, az MNB friss döntése értelmében korhatártól függetlenül mindenki számára, aki megfelel a feltételeknek. Ráadásul önerő nélkül is van lehetőség hozzájutni a kölcsönhöz, ha az igénylő fel tud ajánlani a bank számára elfogadható pótfedezetet.” Panyi Miklós emellett az első tapasztalatokkal kapcsolatban azt is kiemelte, 

bejött az, amit vártunk, a bankok között verseny alakult ki az ügyfelekért, így több pénzintézet a 3 százaléknál is alacsonyabb kamatszinten nyújtja a kölcsönt, így az ügyfelek még kedvezőbb feltételekkel találkozhatnak.

A bankok tehát a kormány várakozásainak megfelelően versenyeznek az ügyfelekért, ami érthető, hiszen az Otthon Startnak köszönhetően a pénzintézetek ügyfélköre bővül, ráadásul hosszútávon. A politikus példaként említett egyéb, az ügyfelek számára előnyös banki feltételeket is. Ilyen például az a lehetőség, hogy a törlesztés első időszakában a havi részlet átmenetileg még alacsonyabb lehet, mivel bizonyos pénzintézetek olyan lehetőséget is kínálnak, amellyel, ha él az ügyfél, az első hónapokban elegendő csak a kamatot fizetnie, a tőkerészt pedig a törlesztés későbbi szakaszától.

Kiszámítható és tervezhető az államilag támogatott hitel

Panyi Miklós arra is felhívta a figyelmet, hogy már letölthető az Otthon Start Program tervezését elősegítő mobilapplikáció, valamint a kormány honlapján is részletes útmutatók segítik a leendő lakástulajdonosokat. 

Jó ajánlat a kormánytól, tartós függőség az ellenzéktől

A Mandiner felvetésére, hogy az ellenzék elszabaduló lakásárakkal és szélsőséges kínálatcsökkenéssel riogat, Panyi Miklós válaszában arra emlékeztetett, 

az ellenzék a fiataloknak mindössze néhány ezer bérlakást ajánl, amelyek sosem kerülnek a tulajdonukba, miközben legalább akkora havi kiadást jelentenek, mint a kedvezményes kölcsön törlesztése. 

Az ellenzékkel szemben a kormány nem gondolja, hogy a fiatalok célja, hogy saját tulajdon helyett bérelt ingatlanokban éljenek. Nagyon komoly ajánlatunk van a fiatalok számára, ráadásul a következő években óriási lakásépítési hullám indul, várhatóan már 2026-tól jelentősen bővül az újlakások kínálata is – hangsúlyozta Panyi Miklós. 

Emlékeztetett: nem csak az otthonteremtésben kiemelten fontos a program, de az egész építőiparban érezhető a beruházási kedv, a következő években tehát rengeteg új lakás épül. Példaként említette, hogy 

a program meghirdetése óta hetente-kéthetente érkeznek új engedélykérelmek, legalább 20-30 ingatlanfejlesztő jelezte beruházási szándékát.

A legfrissebb adatok szerint már szeptemberben jelentősen bővült az eladó lakások kínálata, ráadásul az árak sem szálltak el, amelyre a későbbiekben is garanciát jelentenek a programban meghatározott vételár- és négyzetméterár korlátozások, de a banki értékbecslés és az eladási ár között sem lehet lényeges eltérés – figyelmeztetett az államtitkár.

Az ingatlanpiacot alapjaiban változtatja meg a 3 százalékos kölcsön. A kínálatbővítés miatt ráadásul az újépítésű lakások – a program feltételei szerint épülők – is hozzájárulnak ahhoz, hogy minél több magyar ember élhessen saját ingatlanban.

Azoknak pedig, akik inkább bérelni szeretnének jó hír, hogy az Otthon Start várhatóan lenyomja az albérletárakat Budapesten és a nagyobb városokban is. Panyi Miklós hozzátette: konkrét számokat először csak néhány hét múlva látunk, de a kezdeti tapasztalataink nagyon jók.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

***

