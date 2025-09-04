Panyi Miklós a Mandinernek: már 3 százalék alatti kamatozással is elérhető az Otthon Start Hitel

Nem meglepő, hogy a vevők, az eladók és a bankok is felkészültek a szeptemberi indulásra, a kormány pedig folyamatosan egyeztet a bankokkal és az építési vállalkozókkal egyaránt, de a lakosság észrevételeit is várják.

Ringbe szálltak a bankok, s ennek az ügyfél a legnagyobb nyertese

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára a Mandiner kérdésére rendkívül jó tapasztalatokról számolt be. A politikus – aki az újonnan felálló Otthon Start Programirodát is vezeti – az első napok tapasztalatai alapján nem hallott fennakadásokról, vagy olyan esetekről, amelyek kellemetlen meglepetést okoztak volna az igénylőknek. Kiemelte:

nem meglepő az óriási érdeklődés, mivel a legfeljebb 3 százalékos kamat a futamidő végéig fix, ami hosszútávon kiszámíthatóvá és példátlanul kedvezővé teszi az első lakásvásárlást.

Az államtitkár két fontos újdonságra is felhívta a figyelmet. „Az alapesetben legalább 20 százalékos önerő kötelező megléte helyett már 10 százalékos önerővel igényelhető az Otthon Start, az MNB friss döntése értelmében korhatártól függetlenül mindenki számára, aki megfelel a feltételeknek. Ráadásul önerő nélkül is van lehetőség hozzájutni a kölcsönhöz, ha az igénylő fel tud ajánlani a bank számára elfogadható pótfedezetet.” Panyi Miklós emellett az első tapasztalatokkal kapcsolatban azt is kiemelte,

bejött az, amit vártunk, a bankok között verseny alakult ki az ügyfelekért, így több pénzintézet a 3 százaléknál is alacsonyabb kamatszinten nyújtja a kölcsönt, így az ügyfelek még kedvezőbb feltételekkel találkozhatnak.

A bankok tehát a kormány várakozásainak megfelelően versenyeznek az ügyfelekért, ami érthető, hiszen az Otthon Startnak köszönhetően a pénzintézetek ügyfélköre bővül, ráadásul hosszútávon. A politikus példaként említett egyéb, az ügyfelek számára előnyös banki feltételeket is. Ilyen például az a lehetőség, hogy a törlesztés első időszakában a havi részlet átmenetileg még alacsonyabb lehet, mivel bizonyos pénzintézetek olyan lehetőséget is kínálnak, amellyel, ha él az ügyfél, az első hónapokban elegendő csak a kamatot fizetnie, a tőkerészt pedig a törlesztés későbbi szakaszától.

Kiszámítható és tervezhető az államilag támogatott hitel

Panyi Miklós arra is felhívta a figyelmet, hogy már letölthető az Otthon Start Program tervezését elősegítő mobilapplikáció, valamint a kormány honlapján is részletes útmutatók segítik a leendő lakástulajdonosokat.