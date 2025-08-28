Ft
08. 28.
csütörtök
08. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa lakhatás Magyarország bérlemény lakás

Magyar Péterék nem váltanák valóra a magyarok álmát

2025. augusztus 28. 00:32

A Tisza Párt az albérletekben látja a megoldást, holott Magyarországon az emberek egyik legfontosabb életcélja a családalapítás mellett, hogy saját otthonban éljenek.

2025. augusztus 28. 00:32
Nagy Kristóf

A szeptember elején induló, 3 százalékos kamatozású, államilag támogatott Otthon Start hitel Magyarország eddigi legnagyobb és legtöbb ember számára elérhető otthonteremtési programja. Jelentőségét jól mutatja, hogy az internetes kereséseket a kormány július eleji bejelentése óta uralja. A szeptembertől igényelhető kölcsön példátlan Európában, 

mivel sehol nincs olyan konstrukció, amely az akár huszonöt éves futamidő végéig garantálja a rögzített, piaci körülmények között elérhetetlenül alacsony kamatszintet. 

A kormány azért döntött a széles körben elérhető hitel­lehetőség mellett, mert a felmérések azt mutatják, hogy a magyarok túlnyomó többsége életcélként tekint a saját ingatlan megszerzésére. Ez nemcsak nálunk van így, gyakorlatilag Németország és Ausztria kivételével egész Európában cél az otthonteremtés, a legtöbb országban az egzisztencia és a stabilitás szimbóluma a saját tulajdonú ingatlan. 

