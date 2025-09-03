Könnyebb lesz elindulni a FIX 3%-kal: itt az Otthon Start hitel applikáció

Elindult az Otthon Start: Orbán Viktor új videójában mutatta be, mennyire egyszerű az igénylés
A kormányfő egy fiatal történetén keresztül mutatja be az új programot.
Az új kormányzati app részletes útmutatót, kalkulátorokat és szakértői videókat kínál azoknak, akik államilag támogatott lakáshitelt vennének fel.
Elindult a FIX 3% Startolj rá applikáció, amely részletes segítséget nyújt az Otthon Start hitelt felvenni vágyóknak – látható Magyarország Kormányának új Facebook-videójában.
Az applikációban mindenféle segítséget megtalálunk, kezdve azzal, hogy ki jogosult a hitelre, mennyi pénzt és milyen körülmények között igényelhetünk a banktól, illetve, hogy milyen dokumentumokat kell magunkkal vinnünk az ügyintézéshez.
Ezen felül tartalmaz magyarázó videókat is a program, ahol szakértők számolják ki például a felvehető kölcsön összegét. Ha személyre szabottad kérdésünk lenne, annak megválaszolásában is segítségünkre lesz a FIX 3% Startolj rá applikáció chat felülete.
