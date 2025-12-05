A magyar munkavállalók minden lépését megfigyelné Magyar Péter

Hat pontban a lényeg: ezt tudjuk eddig Magyar Péterék adatbotrányáról
Hiába próbálná eltolni magáról a felelősséget a Tisza, egyre több részlet derül ki annak körülményeiről, hogy a párt támogatóinak adatai nyilvánosságra kerültek.
A Tisza Párt vezetője teljes kontrollt akarna a munkavállalók és a munkáltatók felett, a digitális munkavállalói kártya bevezetése súlyos aggályokat vet fel.
A kiszivárgott Tisza-csomag a munkaerőpiacot sem hagyná érintetlenül: digitális reformot hajtanának végre Magyar Péterék a digitális munkaerőpiaci kártya (DMK) bevezetésével.
Ezt azt jelentené, hogy Magyar Péterék teljes kontroll alá vonnák mind a dolgozókat, mind a munkaadókat, hivatalosan a fekete foglalkoztatás visszaszorításával indokolva.
A munkavállalónak a munkakezdéskor be kellene jelentkeznie a központi rendszerbe, majd ha végzett, szintén a NAV-hoz bekötött elektronikus felületen kellene jeleznie. Ezzel gyakorlatilag teljes állami kontroll alá kerülne az, aki alkalmazottként dolgozik, mivel a digitális munkavállaló kártya lehetővé tenné a munkavégzést valós időben ellenőrizni, de bekerülnének a béradatok vagy például a munkaszerződés tartalma, valamint az érzékeny egészségügyi információk is a rendszerbe.
A tervezet szerint tehát az egymás után két súlyos adatszivárgási botrányba keveredett Tisza Párt gyakorlatilag kivétel nélkül minden adatunkat kezelné, beleértve a helyadatainkat, az egészségügyi adatainkat vagy azt, hogy mennyi a jövedelmünk.
Már ez önmagában aggályokat vet fel, főleg annak fényében, hogy az ellenzéki párt szimpatizánsainak személyes adatait – név, lakcím, elérhetőségek – bárki letölthette, sőt, egy ideig térképen is megtekinthette, ki az, aki Magyar Pétert támogatja.
Az aggodalmakat tetézi tehát, hogy a Tisza Párt két súlyos adatszivárgási botrányba is belekeveredett az ősz folyamán, aminek végén már 200 ezer Tisza Világ mobilapplikációt használó adatai kerültek ki a világhálóra. Az adatok között szerepelt az érintett neve, lakcíme, de sok esetben még a feltöltött fénykép is megtekinthető volt. Az adatszivárgási botrány körülményeit még most is vizsgálják a hatóságok, miközben
Magyar Péter máig nem adott magyarázatot Magyarország eddigi legsúlyosabb adatszivárgási ügyére, mindössze a kormányt próbálta felelőssé tenni és az orosz titkosszolgálatokat, szokásához híven bizonyítékok nélkül.
A Mandiner korábban hat pontban foglalta össze, mit tudunk az adatszivárgásról.
A Tisza adatszivárgási botrányát az is súlyosítja, hogy komoly külföldi befolyás lehetősége is felmerült: a Tisza applikációjának tesztelése egyebek mellett Ukrajnában és az Egyesült Államokban is folyt. Ez azért is kiemelten érdekes, mert Magyar Péter és a Tisza Párt korábban határozottan tagadta, hogy a mobilapplikáció fejlesztésében ukrán fejlesztők is részt vettek.
Ukrajnának nagyon is megfelelne, ha egy kormányváltás esetén a vele szemben igencsak barátságos Tisza kerülne kormányra. Korábban Rácz András biztonságpolitikai szakértő hívta fel arra a figyelmet, hogy „az ukrán vezetés számára az Orbán-kormány nagyon problémás és kifejezetten megbízhatatlan partner, bilaterális és EU-s ügyekben egyaránt. (…) A Fidesz vs. TISZA párosból Kijev érdekeinek egyértelműen inkább a TISZA-kormány felelne meg”.
A Tisza adatbotrányát magyarázta volna, de közben önszorgalomból, kéretlenül igazolta a „kormánypropaganda” legsúlyosabb állítását.
A Magyar Nemzet információi szerint a Tisza Párt applikációjának kiszivárgott adatbázisában tömegesen bukkannak fel a 2010 előtti baloldal meghatározó politikusai és közéleti szereplői. A Mandiner értesülései szerint pedig a Tisza app interneten terjedő adatbázisában számos levitézlett ellenzéki politikus, óellenzéki értelmiségi és „független-objektív újságíró” is megtalálható.
A Tűzfalcsoport információi szerint aktív bírók adatai is kiszivároghattak a Tisza adatvédelmi botránya során, így példátlan módon magyarországi bírák személyes adatai is illetéktelenek kezébe kerülhettek.
Már a mostani adatbotrány előtt is súlyos problémák voltak a Tisza Világ applikációjával a párt egyik koordinátora szerint.
Elég sok sebből vérzik még a program
– mondta Gyuk Zsolt, a Tisza Párt Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyei régiós koordinátora egy a Nyugati fény birtokába került hangfelvételen. Gyuk egy olyan eseményen beszélt, amit nem sokkal a Tisza korábbi, októberi adatszivárgása után tartottak.
„Én nem engedtem volna ki még ezt az appot jelen helyzetben, de az idő meg mér szorított, tehát a tesztelésekben is valamilyen szinten bele-belefolytunk. És messze nem volt azon a szinten, de a Tiszánál ugye tudható, mi történik. Mint ahogyan emlékeztek rá, a szigetek hogyan történtek tavaly: hogy este volt egy megbeszélés, Magyar Péternek tetszett az ötlet, másnap bejelentette a Tisza szigeteket” – fogalmazott.
Sajtóinformációk szerint ráadásul egy vezető informatikus beszámolójából kiderült: már október 5-én kiszivároghatott a Tisza Világ alkalmazásból mintegy 200 ezer felhasználó teljes adatállománya. A hatalmas adatbázis nemzetközi oldalakon való felbukkanása után a Tisza informatikai csapata „mindent” megtett a nyomok eltüntetéséért: eltávolíttatta a listát külföldi portálokról, és magyar fórumokról, közösségi oldalakról is töröltette a rájuk mutató bejegyzéseket.
Miközben a párt informatikusai még nem tudták, hogyan történhetett a kiszivárgás, Magyar Péter már az orosz titkosszolgálatok által irányított hekkertámadásra hivatkozott – ami a belső információk fényében hazugságnak bizonyult.
Magyar Péter, ahogy vasárnap beharangozta, hétfőn délelőtt online sajtótájékoztatót tartott, melyben reagált az adatszivárgási botrányra, és meglepő mód ismertette a Tisza Párt jelöltállításának menetét is.
Erre reagált közösségi oldalán akkor Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Mint fogalmazott, miután kiszivárgott, hogy az adatszivárgási ügyre hivatkozva eredetileg elhalasztotta volna az előválasztást és a jelöltjeinek a bemutatását,
Magyar Péter elkezdett kapkodni és előre menekülni.
Nem szeretik a magyarok, ha megfigyelik őket
A digitális munkavállalói kártya Tisza Párt általi bevezetése tehát két súlyos aggályt is felvet
Ráadásul a részletes nyilvántartások kikerülése óriási felháborodást váltana ki akár a béradatok ismerete, akár a foglalkoztatás körülményei miatt.
Ráadásul egy valós idejű, NAV-hoz is bekötött digitális ellenőrzés megfélemlítő erővel bír a tisztességes munkavállalók és a munkaadók számára is, teljesen elvéve annak lehetőségét, hogy megállapodjanak akár egy nem adminisztrált szabadnapról, ezzel a magyar munkaerőpiac minden rugalmassága megszűnne.
Ráadásul a Tisza-csomag gerincét adja az adórendszer átalakítása, vagyis a többkulcsos adórendszer újbóli bevezetésének terve, amely már 2010 előtt is a fekete és szürkefoglalkoztatás egyik legnagyobb ösztönzője volt, vagyis a Tisza Párt az általa előidézett visszaéléseket próbálná az alkalmazottak és a munkáltatók teljes felügyeletével és irányításával megakadályozni.
Legalább négy okból problémás a Tisza Párt és Magyar Péter vagyonadóra vonatkozó tervezete Sebestyén Géza közgazdász szerint. Az MCC-s szakember elmondja: a vagyonadó okozta bajokat még a leggazdagabb országoknak sem sikerült megugraniuk.
Először még ötmilliárdról volt szó és egyszázalékos kulcsról.
Brutális adóemelés, megvont kedvezmények, új járulékok és csökkenő nettó bérek – így készül a kormányzásra a Tisza.