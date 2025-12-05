Ft
12. 05.
péntek
Tisza Párt Tisza-csomag adatbotrány digitalizáció munkaerőpiac Magyar Péter applikáció kontroll

A magyar munkavállalók minden lépését megfigyelné Magyar Péter

2025. december 05. 17:28

A Tisza Párt vezetője teljes kontrollt akarna a munkavállalók és a munkáltatók felett, a digitális munkavállalói kártya bevezetése súlyos aggályokat vet fel.

2025. december 05. 17:28
null

A kiszivárgott Tisza-csomag a munkaerőpiacot sem hagyná érintetlenül: digitális reformot hajtanának végre Magyar Péterék a digitális munkaerőpiaci kártya (DMK) bevezetésével. 

Ezt azt jelentené, hogy Magyar Péterék teljes kontroll alá vonnák mind a dolgozókat, mind a munkaadókat, hivatalosan a fekete foglalkoztatás visszaszorításával indokolva. 

A munkavállalónak a munkakezdéskor be kellene jelentkeznie a központi rendszerbe, majd ha végzett, szintén a NAV-hoz bekötött elektronikus felületen kellene jeleznie. Ezzel gyakorlatilag teljes állami kontroll alá kerülne az, aki alkalmazottként dolgozik, mivel a digitális munkavállaló kártya lehetővé tenné a munkavégzést valós időben ellenőrizni, de bekerülnének a béradatok vagy például a munkaszerződés tartalma, valamint az érzékeny egészségügyi információk is a rendszerbe.

A tervezet szerint tehát az egymás után két súlyos adatszivárgási botrányba keveredett Tisza Párt gyakorlatilag kivétel nélkül minden adatunkat kezelné, beleértve a helyadatainkat, az egészségügyi adatainkat vagy azt, hogy mennyi a jövedelmünk. 

Már ez önmagában aggályokat vet fel, főleg annak fényében, hogy az ellenzéki párt szimpatizánsainak személyes adatait – név, lakcím, elérhetőségek – bárki letölthette, sőt, egy ideig térképen is megtekinthette, ki az, aki Magyar Pétert támogatja.

Magyar Péter és ukrán szövetségesei felügyelnék a magyar munkavállalókat?

Az aggodalmakat tetézi tehát, hogy a Tisza Párt két súlyos adatszivárgási botrányba is belekeveredett az ősz folyamán, aminek végén már 200 ezer Tisza Világ mobilapplikációt használó adatai kerültek ki a világhálóra. Az adatok között szerepelt az érintett neve, lakcíme, de sok esetben még a feltöltött fénykép is megtekinthető volt. Az adatszivárgási botrány körülményeit még most is vizsgálják a hatóságok, miközben

Magyar Péter máig nem adott magyarázatot Magyarország eddigi legsúlyosabb adatszivárgási ügyére, mindössze a kormányt próbálta felelőssé tenni és az orosz titkosszolgálatokat, szokásához híven bizonyítékok nélkül.

Ezt is ajánljuk a témában

A Mandiner korábban hat pontban foglalta össze, mit tudunk az adatszivárgásról.

1. Az ukrán szál

A Tisza adatszivárgási botrányát az is súlyosítja, hogy komoly külföldi befolyás lehetősége is felmerült: a Tisza applikációjának tesztelése egyebek mellett Ukrajnában és az Egyesült Államokban is folyt. Ez azért is kiemelten érdekes, mert Magyar Péter és a Tisza Párt korábban határozottan tagadta, hogy a mobilapplikáció fejlesztésében ukrán fejlesztők is részt vettek.

2. Ukrajna érdeke egy Tisza-kormány

Ukrajnának nagyon is megfelelne, ha egy kormányváltás esetén a vele szemben igencsak barátságos Tisza kerülne kormányra. Korábban Rácz András biztonságpolitikai szakértő hívta fel arra a figyelmet, hogy „az ukrán vezetés számára az Orbán-kormány nagyon problémás és kifejezetten megbízhatatlan partner, bilaterális és EU-s ügyekben egyaránt. (…) A Fidesz vs. TISZA párosból Kijev érdekeinek egyértelműen inkább a TISZA-kormány felelne meg”.

Ezt is ajánljuk a témában

3. Aktív bírák adatai is kiszivároghattak a Tisza adatvédelmi botránya során

A Magyar Nemzet információi szerint a Tisza Párt applikációjának kiszivárgott adatbázisában tömegesen bukkannak fel a 2010 előtti baloldal meghatározó politikusai és közéleti szereplői. A Mandiner értesülései szerint pedig a Tisza app interneten terjedő adatbázisában számos levitézlett ellenzéki politikus, óellenzéki értelmiségi és „független-objektív újságíró” is megtalálható.

A Tűzfalcsoport információi szerint aktív bírók adatai is kiszivároghattak a Tisza adatvédelmi botránya során, így példátlan módon magyarországi bírák személyes adatai is illetéktelenek kezébe kerülhettek.

4. Kiszivárgott egy hangfelvétel

Már a mostani adatbotrány előtt is súlyos problémák voltak a Tisza Világ applikációjával a párt egyik koordinátora szerint.

Elég sok sebből vérzik még a program 

mondta Gyuk Zsolt, a Tisza Párt Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyei régiós koordinátora egy a Nyugati fény birtokába került hangfelvételen. Gyuk egy olyan eseményen beszélt, amit nem sokkal a Tisza korábbi, októberi adatszivárgása után tartottak. 

„Én nem engedtem volna ki még ezt az appot jelen helyzetben, de az idő meg mér szorított, tehát a tesztelésekben is valamilyen szinten bele-belefolytunk. És messze nem volt azon a szinten, de a Tiszánál ugye tudható, mi történik. Mint ahogyan emlékeztek rá, a szigetek hogyan történtek tavaly: hogy este volt egy megbeszélés, Magyar Péternek tetszett az ötlet, másnap bejelentette a Tisza szigeteket” – fogalmazott.

5. Mindent megtettek, hogy eltussolják az adatbotrányt

Sajtóinformációk szerint ráadásul egy vezető informatikus beszámolójából kiderült: már október 5-én kiszivároghatott a Tisza Világ alkalmazásból mintegy 200 ezer felhasználó teljes adatállománya. A hatalmas adatbázis nemzetközi oldalakon való felbukkanása után a Tisza informatikai csapata „mindent” megtett a nyomok eltüntetéséért: eltávolíttatta a listát külföldi portálokról, és magyar fórumokról, közösségi oldalakról is töröltette a rájuk mutató bejegyzéseket.

Miközben a párt informatikusai még nem tudták, hogyan történhetett a kiszivárgás, Magyar Péter már az orosz titkosszolgálatok által irányított hekkertámadásra hivatkozott – ami a belső információk fényében hazugságnak bizonyult.

6. Magyar Péter elkezdett kapkodni és előre menekülni

Magyar Péter, ahogy vasárnap beharangozta, hétfőn délelőtt online sajtótájékoztatót tartott, melyben reagált az adatszivárgási botrányra, és meglepő mód ismertette a Tisza Párt jelöltállításának menetét is.

Erre reagált közösségi oldalán akkor Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Mint fogalmazott, miután kiszivárgott, hogy az adatszivárgási ügyre hivatkozva eredetileg elhalasztotta volna az előválasztást és a jelöltjeinek a bemutatását,

Magyar Péter elkezdett kapkodni és előre menekülni. 

Nem szeretik a magyarok, ha megfigyelik őket

A digitális munkavállalói kártya Tisza Párt általi bevezetése tehát két súlyos aggályt is felvet

  1. A dolgozók és a vállalkozások nem szeretnék, ha minden egyes munkaviszonnyal összefüggő pillanatukat valós időben monitorozna az állam, 
  2. és még inkább tartanak attól, főleg a Tisza Párt adatkezelési botrányainak fényében, hogy ezek az adatok nyilvánosságra kerülhetnek.

Ráadásul a részletes nyilvántartások kikerülése óriási felháborodást váltana ki akár a béradatok ismerete, akár a foglalkoztatás körülményei miatt. 

Ráadásul egy valós idejű, NAV-hoz is bekötött digitális ellenőrzés megfélemlítő erővel bír a tisztességes munkavállalók és a munkaadók számára is, teljesen elvéve annak lehetőségét, hogy megállapodjanak akár egy nem adminisztrált szabadnapról, ezzel a magyar munkaerőpiac minden rugalmassága megszűnne.

Ráadásul a Tisza-csomag gerincét adja az adórendszer átalakítása, vagyis a többkulcsos adórendszer újbóli bevezetésének terve, amely már 2010 előtt is a fekete és szürkefoglalkoztatás egyik legnagyobb ösztönzője volt, vagyis a Tisza Párt az általa előidézett visszaéléseket próbálná az alkalmazottak és a munkáltatók teljes felügyeletével és irányításával megakadályozni.

Nyitókép: Fabian Sommer / DPA / AFP

angie1
2025. december 05. 18:40
Rabszolgaság bevezetése! Isten ments!
neszteklipschik
2025. december 05. 18:08
Rémálom. Valóra válhat, ha rájuk szavazol...
nyugalom
2025. december 05. 18:07
Kunbela a poloska, marosanbuci! Mindenkit lehallgatni! Ahhoz ertenek! Andrassy út 60 hol ledz?
Zsolt75
2025. december 05. 17:59
Mindenki nyugodjon meg. Tisza atya csak akkor húzza majd le a minimálbérre bejelentett alkalmazottai kártyáit, ha megkapja a fülest az ellenőrzésről.
