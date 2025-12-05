A magyar munkavállalók minden lépését megfigyelné Magyar Péter

Már ez önmagában aggályokat vet fel, főleg annak fényében, hogy az ellenzéki párt szimpatizánsainak személyes adatait – név, lakcím, elérhetőségek – bárki letölthette, sőt, egy ideig térképen is megtekinthette, ki az, aki Magyar Pétert támogatja.

Magyar Péter és ukrán szövetségesei felügyelnék a magyar munkavállalókat?

Az aggodalmakat tetézi tehát, hogy a Tisza Párt két súlyos adatszivárgási botrányba is belekeveredett az ősz folyamán, aminek végén már 200 ezer Tisza Világ mobilapplikációt használó adatai kerültek ki a világhálóra. Az adatok között szerepelt az érintett neve, lakcíme, de sok esetben még a feltöltött fénykép is megtekinthető volt. Az adatszivárgási botrány körülményeit még most is vizsgálják a hatóságok, miközben