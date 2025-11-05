Kiszivárgott hangfelvétel: döbbenetes vallomást tett a Tisza applikációjáról Magyar Péter embere

Ez tagadhatatlan: Magyar Péterék ukrán barátai így vigyáztak a személyes adatokra, minden kikerült az internetre
Munkatársunk is kipróbálta a TiszaAppot, így az ő érzékeny adatai is szerepelnek a nyilvánosságra került listán.
„Elég sok sebből vérzik még a program” – fogalmazott október elején a Tisza Párt koordinátora.
Már a mostani adatbotrány előtt is súlyos problémák voltak a Tisza Világ applikációjával a párt egyik koordinátora szerint.
„Elég sok sebből vérzik még a program” – mondta Gyuk Zsolt, a Tisza Párt Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyei régiós koordinátora egy a Nyugati fény birtokába került hangfelvételen. Gyuk egy olyan eseményen beszélt, amit nem sokkal a Tisza korábbi, októberi adatszivárgása után tartottak.
„Én nem engedtem volna ki még ezt az appot jelen helyzetben, de az idő meg mér szorított, tehát a tesztelésekben is valamilyen szinten bele-belefolytunk. És messze nem volt azon a szinten, de a Tiszánál ugye tudható, mi történik. Mint ahogyan emlékeztek rá, a szigetek hogyan történtek tavaly: hogy este volt egy megbeszélés, Magyar Péternek tetszett az ötlet, másnap bejelentette a Tisza szigeteket” – fogalmazott.
A tiszás koordinátor azt mondta:
Nem minden volt a gyakorlatban megfelelőképpen átgondolva vagy letesztelve. Hát íróasztal mellől próbálták meg kitalálni, és nem minden folyamat volt lemodellezve rendesen.
Gyuk szerint a Tisza vezetésének az volt a terve, hogy az összes követőjüket rábírják az applikáció letöltésére. „Mindenképpen be akarnak terelni mindenkit ebbe az applikációba” – fogalmazott.
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP