Kiszivárgott hangfelvétel: döbbenetes vallomást tett a Tisza applikációjáról Magyar Péter embere

2025. november 05. 12:02

„Elég sok sebből vérzik még a program” – fogalmazott október elején a Tisza Párt koordinátora.

2025. november 05. 12:02
Már a mostani adatbotrány előtt is súlyos problémák voltak a Tisza Világ applikációjával a párt egyik koordinátora szerint.

„Elég sok sebből vérzik még a program” – mondta Gyuk Zsolt, a Tisza Párt Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyei régiós koordinátora egy a Nyugati fény birtokába került hangfelvételen. Gyuk egy olyan eseményen beszélt, amit nem sokkal a Tisza korábbi, októberi adatszivárgása után tartottak. 

„Én nem engedtem volna ki még ezt az appot jelen helyzetben, de az idő meg mér szorított, tehát a tesztelésekben is valamilyen szinten bele-belefolytunk. És messze nem volt azon a szinten, de a Tiszánál ugye tudható, mi történik. Mint ahogyan emlékeztek rá, a szigetek hogyan történtek tavaly: hogy este volt egy megbeszélés, Magyar Péternek tetszett az ötlet, másnap bejelentette a Tisza szigeteket” – fogalmazott.

A tiszás koordinátor azt mondta: 

Nem minden volt a gyakorlatban megfelelőképpen  átgondolva vagy letesztelve. Hát íróasztal mellől próbálták meg kitalálni, és nem minden folyamat volt lemodellezve rendesen. 

Gyuk szerint a Tisza vezetésének az volt a terve, hogy az összes követőjüket rábírják az applikáció letöltésére. „Mindenképpen be akarnak terelni mindenkit ebbe az applikációba” – fogalmazott.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

