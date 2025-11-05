Kiszivárgott hangfelvétel: döbbenetes vallomást tett a Tisza applikációjáról Magyar Péter embere

Már a mostani adatbotrány előtt is súlyos problémák voltak a Tisza Világ applikációjával a párt egyik koordinátora szerint.

„Elég sok sebből vérzik még a program” – mondta Gyuk Zsolt, a Tisza Párt Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyei régiós koordinátora egy a Nyugati fény birtokába került hangfelvételen. Gyuk egy olyan eseményen beszélt, amit nem sokkal a Tisza korábbi, októberi adatszivárgása után tartottak.