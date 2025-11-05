Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 05.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 05.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Magyar Péter Rácz András

Rácz András úgy rúgott bele Magyar Péter kampányába, ahogy eddig még senki: szerinte Kijev érdekeinek egyértelműen inkább a TISZA-kormány felelne meg

2025. november 05. 09:32

A Tisza adatbotrányát magyarázta volna, de közben önszorgalomból, kéretlenül igazolta a „kormánypropaganda” legsúlyosabb állítását.

2025. november 05. 09:32
null

Tíz plusz egy pontban fejtette ki véleményét Rácz András biztonságpolitikai szakértő a Tisza adatszivárgási botrányáról, amivel önként igazolta a Magyar Péter-féle párttal kapcsolatos legfőbb kritikát, amit eddig hevesen tagadni illett, jelesül: hogy Ukrajnának nagyon is megfelelne, ha egy kormányváltás esetén a vele szemben igencsak barátságos Tisza kerülne kormányra.

Ezt is ajánljuk a témában

A tíz (plusz egy) pont lényege kábé az, hogy:

  • Szerinte nem szivárgás, hanem szándékos feltörés történt, amivel a hatóságoknak kiemelt dolga van; 
  • Inszinuálja, hogy politikai jellegű szándék állt emögött (nem pedig az, hogy 200 ezer, gyengén védett adat igen csábító hekkerkörökben). 
  • A Tisza orosz titkosszolgálati érintettségről szóló litániája hitelesebb, mint a jobboldali média által említett ukrán érdekeltség

Akkor is, ha a fejlesztők között szerepelnek ukránok, orosz meg a láthatáron sincs.

De lássuk az érdekes részeket!

Szerinte ugyanis „a kormánymédia azonnali ukránozása viszont felvet egy logikai bukfencet. Ha egyáltalán igaz az, hogy van ukrán állami érintettség a Tisza Világ applikáció fejlesztése mögött, akkor igen nehezen érthető, hogy ugyanennek 

az ukrán államnak miért lenne érdeke, hogy kárt okozzon annak a TISZA pártnak, aminek a rendszerét éppen fejleszti.”

(miközben szó sem volt arról, hogy ukrán állami szereplő lenne az ügy mögött, elvégre az ukránok nem egy négyfős család, ahol azért, hogy ne tolj ki apukával, nem hekkeled meg az adatbázisát – ezt később el is ismeri, vagyis a logikai bukfencet ő maga végezte).

S aztán a beismerés:

„az ukrán vezetés számára az Orbán-kormány nagyon problémás és kifejezetten megbízhatatlan partner, bilaterális és EU-s ügyekben egyaránt. (…)

A Fidesz vs. TISZA párosból Kijev érdekeinek egyértelműen inkább a TISZA-kormány felelne meg”.

Igen, ezt, így, szemtől szembe. 

De folytatja tovább az orosz szálat: mivel az orosz hekkerek jók hekkelésben, jobbak, mint az ukránok, akik szintén jók (nem a hekkelésben persze, az csúnya dolog, ilyet nem ír le), ezért „elég biztosra vehető, hogy ezt a hekkelést nem amatőrök csinálták, nem pár unatkozó tinédzser püfölte a billentyűzetet, vagy szivárgott be olyan mélyen a fejlesztők közé, hogy hozzáfért az egész adatbázishoz, hanem valami jóval komolyabb szereplő – és, mint fentebb láttuk, nem magyar, hanem külföldi”.

Ráadásul a fentiek miatt az oroszok érdeke volt a támadás, jut megint saját következtetésére a szakértő, aki azért egy picit sejtet is: „Nyilván nem tudom, hogy oroszok álltak-e a támadás mögött, akár valamelyik saját hekkercsoportjukkal, akár valamelyik, esetileg nekik dolgozó kiberbűnözői csoporttal. (Ha tudnám, akkor pedig nem mondhatnám el nyilvánosan.)”

Persze más is lehetett, de példaként „a magyar kormány két közeli szövetségesét” említi, Izraelt és Belaruszt. Vagy lehetett egy elkóborolt tiszás is.

De van még egy pont, ahol az oroszok és a magyar kormány(„média”) együttműködését leleplezi a szakértő, mégpedig az, hogy minderről biztosan előre tudtak a jobboldali újságírók, különben nem tudtak volna ilyen gyorsan reagálni.

„Hogyan lehettek ennyire gyorsan ilyen biztosak az anyagban, ha igaz az, hogy az adatbázis csak múlt pénteken jutott el hozzájuk”, és abban, hogy a neten talált fájl biztonságos – teszi fel a kérdést Rácz.

Ő ugyanis, ha kiszivárgott adatbázishoz jutott volna, előbb a kibervédelmi szakértő barátaival nézette volna meg, hogy biztonságos-e, az ilyen szakértő barátai viszont hétvégén meg ünnepnapon nem dolgoznak, TEHÁT a média biztosan előre tudott az egészről, HISZEN egy pénteki adatbázis alapján írtak vasárnap délután (vagyis 48 órával, médiában kegkevesebb 32-34 munkaórával később) cikkeket. vagyis ez nem más, mint a 

  • „propagandamédia”, 
  • amelyet „utasítottak” 
  • a „tervezett kampány” végrehajtására.

Segítünk egy kicsit: ha meglepő is Rácz barátainak, de az a helyzet, hogy a médiában hétvégén sem áll meg a munka, és minden valamirevaló portálnak van kiberbiztonsági szolgáltatása, szóval – ha és amennyiben – befújna az ablakon a szél egy ismeretlen fájlt, nem okozna gondot ennek gyors biztonsági átfutása. Ahogy az sem okozna gondot, hogy – ha és amennyiben az adatbázis egyes részeiről egy médium informátorok révén értesülne – összevesse az állítólagos neveket az állítólagos telefonszámokkal és a saját adatbázisaiban meglévő számokkal.

Néhányat pedig szúrópróbaszerűen ellenőrizzen, például egy telefonhívással és rákérdezéssel (amit az érintettek igencsak nehezményeztek, mint ez utóbb kiderült, bár tagadni szinte egyikük sem tagadta).

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: Facebook

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ThunderDan
2025. november 05. 11:06
freely, te agyhalott! Manfred Weber, Ursula von der Leyen és az egész brüsszelita/atlantistaárva vircsaft BAROMIRA NEM "Európa". Te milyen műsort nézel, de tényleg? Ez a vircsaft már az USA-val sem tud miz kezdeni Trump újraválasztása óta. Közben a 90%+-os totális (és aok évtizedes) médiafölény ellenére - ma már az Afd a legerősebb párt Németországban, Franciaországban naponta buknak már meg a globalo-brüsszelita kormányok, Macron támogatottsa zéróhoz közelít, jó esélye van a Nemzeti Tömörúlésnek az elnökség megszerzésére, - UK-ben Farage TAROL, - Olaszországban ugye már Meloni a kormányfő (ha egyetlen másik nagyhatalom is megbillen, máris jobban ki fog domborodni a jobboldalisága), - Csehországban most tért vissza Babis, ha a Nawrocki-gyözelem átmegy a parlamenti választáson is, az egész V4 patrióta vezetés alatt lesz, - ahol a globalo-brússzeliták kormányoznak, ott is a lakosság FELE ellenük van. Folytassuk?
Válasz erre
0
0
ThunderDan
2025. november 05. 10:57
Ugye ez TÉNY, sőt, Kijev (és Brüsszel) által NYÍLTAN IS HANGOZTATOTT tény.
Válasz erre
1
0
optimista-2
2025. november 05. 10:50
"Rácz András biztonságpolitikai szakértő" - Mandi, nem kéne fényezni. Rólam meg írjátok meg: a dalai láma utódja vagyok.
Válasz erre
0
0
freely
2025. november 05. 10:42
"...hogy Ukrajnának nagyon is megfelelne, ha egy kormányváltás esetén a vele szemben igencsak barátságos Tisza kerülne..." Nem csak Ukrajnának, hanem nekünk és egész Európának is.
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!