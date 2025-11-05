Rácz András úgy rúgott bele Magyar Péter kampányába, ahogy eddig még senki: szerinte Kijev érdekeinek egyértelműen inkább a TISZA-kormány felelne meg

De lássuk az érdekes részeket!

Szerinte ugyanis „a kormánymédia azonnali ukránozása viszont felvet egy logikai bukfencet. Ha egyáltalán igaz az, hogy van ukrán állami érintettség a Tisza Világ applikáció fejlesztése mögött, akkor igen nehezen érthető, hogy ugyanennek

az ukrán államnak miért lenne érdeke, hogy kárt okozzon annak a TISZA pártnak, aminek a rendszerét éppen fejleszti.”

(miközben szó sem volt arról, hogy ukrán állami szereplő lenne az ügy mögött, elvégre az ukránok nem egy négyfős család, ahol azért, hogy ne tolj ki apukával, nem hekkeled meg az adatbázisát – ezt később el is ismeri, vagyis a logikai bukfencet ő maga végezte).

S aztán a beismerés: