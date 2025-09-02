Elindult az Otthon Start: Orbán Viktor új videójában mutatta be, mennyire egyszerű az igénylés

A miniszterelnök a frissen indult Otthon Start programról osztott meg egy rövid videót, ami jó illusztrálja, mekkora segítséget is jelent a fix 3 százalékos kamatú hitel a fiataloknak.

A videó egy fiatal férfi szemszögéből mutatja be, hogy egy albérleti szerződéshez képest, milyen előnyös lehet az új hitel, hiszen annak köszönhetően a fiatalok már a pályájuk elején elérhetik az egyik legfontosabb céljukat, saját ingatlant vásárolhatnak maguknak.

A videó ezen kívül bemutatja azt is, hogy mennyire egyszerű banki ügyintézésen keresztül érhető el a remek lehetőséget jelentő Otthon Start hitel, aminek megigénylése után máris kezdhetik a fiatalok a lakáskeresést.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

