Magyar idézettől hangos a lengyel média: Nehéz kampány lesz, de a globalista elittel le kell számolni

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a lengyel médiának adott interjúban hangsúlyozta, hogy Karol Nawrocki lengyel elnökválasztási győzelme nemcsak Lengyelország, hanem egész Európa számára jelentős, mert bizonyítja, hogy a globalista propaganda legyőzhető.

A Magyar Nemzet összeállítása szerint az Alapjogokért Központ főigazgatója elmondta, a magyar konzervatív média az elmúlt évtizedben jelentősen erősödött, és ma már professzionálisan működik, különösen a közösségi médiában, amely az emberek elsődleges információforrása. A cél egy konzervatív értékeken alapuló társadalom építése, amely ellensúlyozza a baloldali narratívákat.

Szánthó kiemelte, hogy Magyarországot azért támadják, mert védi szuverenitását, határait, zsidó-keresztény örökségét, családjait és nemzeti tulajdonú stratégiai szektorait.

Hasonló globalista nyomással szembesülnek konzervatív partnereik Lengyelországban, Franciaországban, Spanyolországban és Dél-Amerikában. A szuverenista mozgalmakat a globális fenyegetések – például Brüsszel centralizációs törekvései a családpolitikában, migrációban és határvédelemben – kötik össze.

Szánthó szerint a globalista hálózatok, mint Soros György Open Society-je, aláássák a nemzeti szuverenitást és a konzervatív kormányok stabilitását, miközben genderpropagandával és a nemzeti történelem támadásával próbálkoznak. A globalista rendszer részeként említette az NGO-kat (például Human Rights Watch, Amnesty International) és a „jurisztokráciát”, vagyis a politikai szervként működő nemzetközi bíróságokat. Szánthó Miklós szerint a mai politikai törésvonal nem a bal- és jobboldal, hanem a globalisták és szuverenisták között húzódik. Példaként említette Robert Fico szlovák kormányfőt, aki baloldali, mégis a nemzeti szuverenitás védelmét hangsúlyozza.

„Ezek az elitek mindent megtesznek, hogy elhallgattassák a lengyel jobboldalt.

Úgy vélem, Tusk diktatúrát épít Lengyelországban, politikai ellenfeleket ítél el és médiát hallgattat el. Mindezek ellenére, az összes hamis vád és támadás ellenére Nawrocki képes volt megnyerni az elnökválasztást.

Számunkra ez nagyon fontos példa, mert nálunk is van egy magyar Tusk, Brüsszel és Manfred Weber Európai Néppártjának bábja, Magyar Péter” – fogalmazott.

A Fidesz jövő évi választási győzelmét valószínűnek tartja Szánthó, de nehéz kampányra számít, mivel a globalista elit mindent megtesz Orbán Viktor elmozdításáért, különösen azért, mert a magyar kormány ellenzi a migrációt, a genderideológiát, a háborús uszítást és Ukrajna gyors EU-csatlakozását.

Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán