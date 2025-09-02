Ft
Magyarország Szánthó Miklós kampány Alapjogokért Központ szuverenitás

Magyar idézettől hangos a lengyel média: Nehéz kampány lesz, de a globalista elittel le kell számolni

2025. szeptember 02. 17:20

Az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint a mai politikai törésvonalak már nem a bal- és jobboldal között húzódnak.

2025. szeptember 02. 17:20
null

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a lengyel médiának adott interjúban hangsúlyozta, hogy Karol Nawrocki lengyel elnökválasztási győzelme nemcsak Lengyelország, hanem egész Európa számára jelentős, mert bizonyítja, hogy a globalista propaganda legyőzhető.

A Magyar Nemzet összeállítása szerint az Alapjogokért Központ főigazgatója elmondta, a magyar konzervatív média az elmúlt évtizedben jelentősen erősödött, és ma már professzionálisan működik, különösen a közösségi médiában, amely az emberek elsődleges információforrása. A cél egy konzervatív értékeken alapuló társadalom építése, amely ellensúlyozza a baloldali narratívákat.

Szánthó kiemelte, hogy Magyarországot azért támadják, mert védi szuverenitását, határait, zsidó-keresztény örökségét, családjait és nemzeti tulajdonú stratégiai szektorait.

Hasonló globalista nyomással szembesülnek konzervatív partnereik Lengyelországban, Franciaországban, Spanyolországban és Dél-Amerikában. A szuverenista mozgalmakat a globális fenyegetések – például Brüsszel centralizációs törekvései a családpolitikában, migrációban és határvédelemben – kötik össze.

Szánthó szerint a globalista hálózatok, mint Soros György Open Society-je, aláássák a nemzeti szuverenitást és a konzervatív kormányok stabilitását, miközben genderpropagandával és a nemzeti történelem támadásával próbálkoznak. A globalista rendszer részeként említette az NGO-kat (például Human Rights Watch, Amnesty International) és a „jurisztokráciát”, vagyis a politikai szervként működő nemzetközi bíróságokat. Szánthó Miklós szerint a mai politikai törésvonal nem a bal- és jobboldal, hanem a globalisták és szuverenisták között húzódik. Példaként említette Robert Fico szlovák kormányfőt, aki baloldali, mégis a nemzeti szuverenitás védelmét hangsúlyozza.

„Ezek az elitek mindent megtesznek, hogy elhallgattassák a lengyel jobboldalt.

Úgy vélem, Tusk diktatúrát épít Lengyelországban, politikai ellenfeleket ítél el és médiát hallgattat el. Mindezek ellenére, az összes hamis vád és támadás ellenére Nawrocki képes volt megnyerni az elnökválasztást.

Számunkra ez nagyon fontos példa, mert nálunk is van egy magyar Tusk, Brüsszel és Manfred Weber Európai Néppártjának bábja, Magyar Péter” – fogalmazott. 

A Fidesz jövő évi választási győzelmét valószínűnek tartja Szánthó, de nehéz kampányra számít, mivel a globalista elit mindent megtesz Orbán Viktor elmozdításáért, különösen azért, mert a magyar kormány ellenzi a migrációt, a genderideológiát, a háborús uszítást és Ukrajna gyors EU-csatlakozását.

Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

nemmondom-3
2025. szeptember 02. 18:10
Gondolom értékelik a lengyelek a magyarok kereszténységét.
Vata Aripeit
2025. szeptember 02. 17:41 Szerkesztve
Nagyon helyesen látja szánthó...és ezt egyre többen ki is merik már mondani. Mi ütöttük ki az első téglát a berlini falból , és mi fogjuk a libsik bástyáit is lerombolni. Mi magyarok elég jók vagyunk ebben, hacsak nem jönnek 100x-s túlerővel ellenünk, akkor leülünk és túlélünk. Ebbe fognak ezek beleőrülni, vagyis már ebbe őrültek bele. Egy lenézett, megvetett kis nép mer baszakodni velük. Aponyi már 100 éve is megmondta....
Gubbio
2025. szeptember 02. 17:33 Szerkesztve
A liberalizmus "kívülről" nem legyőzhető, mert a bűnös ember betegsége. Csak "belülről" győzhető le - mint amikor a bűnös ember ÚGY tér meg, hogy nem másokat hibáztatja bűneiért, hanem önmagát. A liberális ideológia - miközben másokat akar elpusztítani - valójában önfelszámoló ideológia. A konzervatív-keresztény "erők" csak ott "győzedelmeskedhetnek" (nem túl jó szó), ahol a liberális ember annyira megutálja önmagát, hogy képes legyőzni magában a magát és másokat pusztító hajlamokat, és - megtér. A legnagyobb szentek a magukat legnagyobbnak tudó bűnösök közül kerültek - és kerülnek - ki...
massivement-4
2025. szeptember 02. 17:32
Ez nem magyar idézet, hanem orosz, az eredetije mindenképpen. Ez a Kreml hangja, a vörös csillag alól kikandikálva. Legfeljebb narancsbolseviknek mondanám, semmiképpen nem magyarnak. Az "Alapjogok" pedig fideszjogokat és oroszjogokat jelentenek, a valódi emberi és alapjogok ellenkezőjét.
